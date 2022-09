Τσεχική Προεδρία: Πολιτική συμφωνία των υπουργών Ενέργειας στα… «εύκολα»

Σε πολιτική συμφωνία αναφορικά με τα μέτρα για τον μετριασμό των υψηλών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, κατέληξαν -όπως αναμενόταν- οι υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ, σύμφωνα με ανακοίωση της Τσεχικής Προεδρίας.

Η συμφωνία αφορά την υποχρεωτική μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, ανώτατο όριο στα έσοδα παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας και συνεισφορά αλληλεγγύης από τους παραγωγούς ορυκτών καυσίμων.

⚡️ #TTE Energy | DEAL!👏 Ministers reached a political agreement on measures to mitigate high electricity prices: mandatory electricity demand reduction, cap on market revenues from inframarginal electricity producers and solidarity contribution from fossil fuels producers. pic.twitter.com/BLU4fxWNWj

