Δένδιας: Αναβαθμισμένη η συνεργασία Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας

Με τη συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπα Φάισαλ μπιν Φαρχάν, οι υπουργοί Νίκος Δένδιας και Νίκος Παναγιωτόπουλος ολοκλήρωσαν την κοινή τους επίσκεψη την Τρίτη στο Ριάντ.

«Η Ελλάδα και η Σαουδική Αραβία αναβαθμίζουν τη διπλωματική και αμυντική συνεργασία τους με στόχο την περιφερειακή σταθερότητα» τόνισε σε ανάρτησή του στο Twitter ο υπουργός Εξωτερικών.

