«Αύγουστε, καλέ μου μήνα…» και το ελληνικό χάλι

Τα τουριστικά έσοδα του οκταμήνου Ιανουαρίου – Αυγούστου άγγιξαν τα 16,7 δισ. ευρώ, με τον Αύγουστο να αποδεικνύεται «χρυσός» μήνας για τον ελληνικό τουρισμό, φέρνοντας στα ταμεία των επιχειρήσεων εισπράξεις 4,52 δισ. ευρώ.

Μάλιστα, στα έσοδα αυτά –αυξημένα κατά 10% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024– από τους ξένους ταξιδιώτες, οι οποίοι επέλεξαν και εφέτος την Ελλάδα για τις διακοπές τους, δεν περιλαμβάνονται τα χρήματα που αφήνουν στους δημοφιλείς προορισμούς (κατά βάση τα ελληνικά νησιά) οι επιβάτες της κρουαζιέρας.

Μέχρι εδώ, όλα πάνε καλά… Οι τουρίστες πληθύνονται, τα έσοδα αυξάνονται και η γκρίνια των ξενοδόχων για το κατά πόσο ήταν καλή ή όχι η σεζόν που πέρασε, διαψεύσθηκε από τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Επειδή όμως δεν είμαστε όλοι επιχειρηματίες του τουρισμού ή, έστω, εργαζόμενοι στον κλάδο ο οποίος αναπτύσσεται ραγδαία αι ανεξέλεγκτα (δυστυχώς σε βάρος των ελλήνων ταξιδιωτών) πολλοί άρχισαν να ζυγίζουν τα υπέρ και τα κατά του φαινομένου του υπερτουρισμού και τρεις τράπεζες προσπάθησαν –τώρα, στο τέλος της σεζόν– να λύσουν την εξίσωση και να απαντήσουν πόσο καλό κάνει τελικά ο τουρισμός στην οικονομία.

Πρώτη η Alpha Bank, μέσω του τμήματος οικονομικών μελετών της, σήμανε συναγερμό εξηγώντας (επιστημονικά, με τις επίσημες στατιστικές) και επισημαίνοντας ότι:

-«Στη ζήτηση λόγω τουρισμού, στις αυξήσεις στην έμμεση φορολογία στην εστίαση και τη διαμονή και στη γενική αύξηση των αποδοχών, φαίνεται πως οφείλεται η διατήρηση των πληθωριστικών πιέσεων στις υπηρεσίες».

Και εξηγεί ότι τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, ο πληθωρισμός, με βάση τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, διαμορφώνεται κατά μέσο όρο σε 3%, όταν στην ευρωζώνη ήταν 2,1%, μολονότι η μέτρηση του πληθωρισμού του Σεπτεμβρίου (1,8%) αποτελεί μία ένδειξη αποκλιμάκωσης.

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, ο δομικός πληθωρισμός που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας και των τροφίμων διαμορφώθηκε σε 3,9% στην Ελλάδα έναντι 2,4% στην Ευρωζώνη.

Επιμένει ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες

Στη διατήρηση των πληθωριστικών πιέσεων, καθοριστική σημασία έχει η επιμονή του πληθωρισμού των υπηρεσιών, με τη συνεισφορά του να αντιπροσωπεύει το 80% της ανόδου. Και θα ήταν ακόμη υψηλότερος αν από τον περασμένο Απρίλιο δεν άρχιζαν η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, αλλά και η διολίσθηση του δολαρίου έναντι του ευρώ.

Στη συνέχεια ήρθε η Εθνική Τράπεζα, η οποία σε τεκμηριωμένη μακροοικονομική μελέτη της επισημαίνει:

– 1. Τα νησιά κινδυνεύουν να απολέσουν σημαντικό μέρος της ελκυστικότητάς τους ως παγκόσμιοι τουριστικοί προορισμοί, λόγω της μεγάλης αύξησης του αριθμού των επισκεπτών και της ανεπάρκειας των υποδομών που διαθέτουν σήμερα.

– 2. Για να ανταποκριθούν οι νησιωτικές οικονομίες στις ανάγκες της αυξημένης τουριστικής κίνησης, θα πρέπει στις σημερινές ετήσιες επενδύσεις των περίπου 2 δισ. ευρώ που αφορούν κυρίως έργα µμεταφορών και βασικές υποδομές, όπως ενέργεια και ύδρευση, να προστεθούν επιπλέον 1 δισ. περίπου για την κάλυψη της εποχικής αύξησης του πληθυσμού και άλλα 500 εκατ. για την αντιμετώπιση της πρόσθετης επιβάρυνσης των νησιών.

– 3. Συνολικά, η απαιτούμενη επενδυτική δαπάνη υπολογίζεται σε 3,5 δισ. ετησίως ή 35 δισ. έως το 2035.

Δεδομένου ότι κάθε χρόνο δαπανώνται 2 δισ. ευρώ (από τις δημόσιες επενδύσεις, το ΕΣΠΑ, τα έσοδα των Δήμων και την τελευταία διετία από το Ταμείο Ανάκαμψης) λείπουν κεφάλαια της τάξης των 15 δισ. ευρώ για να συντηρηθούν, να βελτιωθούν και να γίνουν οι νέες αναγκαίες υποδοµές, από την ύδρευση, το οδικό δίκτυο μέχρι τα λιμάνια και τα αεροδρόμια.

Ποιος θα τα πληρώσει αυτά;

Η τρίτη προειδοποίηση ήρθε από την Τράπεζα της Ελλάδος σε μια ξεχωριστή μελέτη που αναλύει το στεγαστικό πρόβλημα στην Ελλάδα, την «τεχνητή έλλειψη προσφοράς κατοικιών» η οποία έχει δημιουργηθεί, με αποτέλεσμα οι τιμές πώλησης και τα ενοίκια να ανεβαίνουν ανεξέλεγκτα.

Στη στεγαστική κρίση που περνά η χώρα, η μετατροπή 218.000 κατοικιών σε τουριστικά καταλύματα και κυρίως η επενδυτική εκμετάλλευση των κατοικιών, είτε μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων (Airbnb κλπ) είτε μέσω ξένων επενδυτικών σχημάτων και ξένων κεφαλαιούχων, οι οποίοι μάλιστα απέκτησαν τα ακίνητα κάνοντας χρήση των προνομίων της Golden Visa, απορροφούν όλο και μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου αποθέματος.

«Σπίτια που μέχρι πριν λίγα χρόνια νοικιάζονταν σε οικογένειες, σήμερα λειτουργούν ως τουριστικά προϊόντα, αυξάνοντας το κενό στην αγορά μακροχρόνιας στέγης», σημειώνει χαρακτηριστικά η έκθεση από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Ποιος μπορεί να αγνοήσει αυτή την πραγματικότητα;

Εισάγουμε και τα… μαρούλια

Αυτό όμως που κανείς δεν συζητά, αλλά εφέτος προκάλεσε μεγάλη εντύπωση και πολλά ερωτήματα είναι η αύξηση των εισαγωγών τροφίμων, κυρίως φρούτων και λαχανικών, μέσα στον Αύγουστο, εποχή κατά την οποία θεωρητικά η παραγωγή τους στην Ελλάδα βρίσκεται στο ζενίθ. Εξ ου και η ρήση «Αύγουστε, καλέ μου μήνα, να ’σουν δυο φορές τον χρόνο»…

Ούτε είναι τυχαίο ότι στη λαϊκή μας παράδοση ο Αύγουστος είναι ο «μήνας που θρέφει τους έντεκα» λόγω της αφθονίας του σε λαχανικά, καρπούς και φρούτα.

Εδώ, λοιπόν, έρχεται η ΕΛΣΤΑΤ, η οποία έχει προειδοποιήσει για τη συνεχή αύξηση των εισαγωγών φρούτων και λαχανικών στη χώρα μας, ακόμη και τον Αύγουστο.

Τι έδειξαν τα στοιχεία

Οπως φαίνεται από τα αναλυτικά στοιχεία για τα κυριότερα προϊόντα (κατανομή κατά χώρα βάσει στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ Αύγουστος 2025) οι εισαγωγές καλπάζουν και «τρώνε» μέρος από το πολύτιμο συνάλλαγμα του τουρισμού (μέσω του ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο). Για την ακρίβεια, στην Ελλάδα ήρθαν από το εξωτερικό:

-196.941 τόνοι πατάτες (έναντι 209.781 τόνων το 2024), από Αίγυπτο, Κύπρο, Γαλλία

– 10.108 τόνοι κρεμμύδια (έναντι 8.525 τόνων πέρσι) από Αυστρία (!), Ολλανδία, Αίγυπτο

– 14.301 τόνοι ντομάτες (έναντι 21.808 τόνων το 2024) από Τουρκία, Πολωνία, Ολλανδία

– 5.466.τόνοι πιπεριές από Ολλανδία, Ισραήλ και Τουρκία

-12.026 τόνοι μήλων από Ιταλία, Πολωνία, Βόρεια Μακεδονία

-221.902 τόνοι μπανάνες (έναντι 183.167 τόνων το 2024) από Ισημερινό, Κόστα Ρίκα και Κολομβία

-7.522 τόνοι αβοκάντο από Ολλανδία, Ισραήλ, Περού

– 2.322 τόνοι ακτινίδια από Ιταλία, Χιλή, Ολλανδία.

– 28.339 τόνοι λεμόνια από Αργεντινή, Ν. Αφρική, Ολλανδία.

– 3.317 τόνοι πορτοκάλια από Αίγυπτο, Ιταλία, N. Αφρική

– 11.038 τόνοι μανιτάρια από Πολωνία, Ολλανδία, Ιταλία

Εκτός από αυτά τα βασικά προϊόντα, τον φετινό Αύγουστο εισαγάγαμε 5.334 τόνους μαρούλια (!) από Ολλανδία, Αίγυπτο, Ισπανία, 578 τόνους καρπούζια (!) από Γερμανία, Τσεχία και Ολλανδία και εκατοντάδες τόνους καρότα, λάχανα, μελιτζάνες, ακόμη και ραπανάκια κ.ά.

Ανοδική πορεία (κατά 10,92%) κατέγραψαν και τον Σεπτέμβριο οι εισαγωγές σε φρούτα και λαχανικά, με συνέπεια το εννεάμηνο (Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου) να φτάσουν τους 577.000 τόνους έναντι 551.000 τόνων πέρυσι, το ίδιο διάστημα.

