Αποχωρεί από τον πάγκο της Μπαρτσελόνα ο Τσάβι

Ηταν μια σχέση που οι περισσότεροι θα πόνταραν ότι θα μπορούσε να κρατήσει χρόνια και να γράψει Ιστορία. Ο Τσάβι, εμβληματικός ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα, ανέλαβε τα ηνία της ισπανικής ομάδας τον Νοέμβριο του 2021 και έδειχνε να «κουμπώνει» απόλυτα στην ποδοσφαιρική φιλοσοφία της.

Ωστόσο, το βράδυ της Κυριακής, μετά την ήττα-σοκ από τη Βιγιαρεάλ στο Καμπ Νου με σκορ 3-5, ο Τσάβι ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τον πάγκο των Μπλαουγκράνα στο τέλος της σεζόν.

