Αντίποινα των Ρώσων με βομβαρδισμούς στο Κουπιάνσκ και στη Ζαπορίζια

Επιθέσεις κατά κύματα εξαπέλυσε η Ρωσία στη διάρκεια τη νύχτας εναντίον της Ουκρανίας, χρησιμοποιώντας 70 όπλα αεροπορικής επίθεσης, περιλαμβανομένων πυραύλων κρουζ και υπερηχητικών καθώς και ιρανικής κατασκευής μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Πρόκειται για προφανή αντίποινα της Μόσχας μετά την επίθεση των Ουκρανών σε ρωσικό τάνκερ.

Από τη σχετική ανακοίνωση της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας σχετικά με το μπαράζ βομβαρδισμών, τουλάχιστον 10 ρωσικοί πύραυλοι φαίνεται ότι πέρασαν την αεράμυνα των Ουκρανών.

Η αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε 30 από συνολικά 40 πυραύλους κρουζ και τα 27 μη επανδρωμένα αεροσκάφη Σαχίντ που εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύκτας η Ρωσία, ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Telegram η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Η ίδια πηγή ανέφερε πως η Ρωσία εκτόξευσε επίσης τρεις υπερηχητικούς πυραύλους Kinzhal, όμως δεν αποκάλυψε άλλες πληροφορίες γι’ αυτούς.

«Συνολικά, σε επιθέσεις κατά κύματα από το βράδυ της 5ης Αυγούστου μέχρι το πρωί της 6ης Αυγούστου 2023, ο εχθρός χρησιμοποίησε 70 όπλα αεροπορικής επίθεσης», ανακοίνωσε η Πολεμική Αεροπορία. Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα την πληροφορία.

Δεν έχει γίνει σαφές μέχρι τώρα αν σημειώθηκε κάποια ζημιά από την επίθεση που πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια της νύχτας ούτε τι συνέβη με τους 10 πυραύλους κρουζ που δεν καταρρίθφηκαν.

Ο αναπληρωτής κυβερνήτης της περιφέρεια Χμελνίτσκι στη δυτική Ουκρανία, ο Σέρχι Τιούριν, δήλωσε πως μεταξύ των στόχων ήταν ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο στο Σταροκοστιαντίνιφ.

«Το αεροδρόμιο του Σταροκοστιαντίνιφ είναι στο μυαλό του εχθρού. Σημειώθηκε σειρά εκρήξεων στις κοινότητες Σταροκοστιαντίνιφ και Χμελνίτσκι», δήλωσε μέσω της πλατφόρμας Telegram.

«Οι περισσότεροι πύραυλοι καταρρίθηκαν από τις δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας».

Ο Τιούριν δήλωσε πως εκρήξεις προκάλεσαν ζημιές σε ιδιωτικές κατοικίες, ένα κοινοτικό πολιτιστικό κέντρο και το σταθμό λεωφορείων, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε σε σιλό σιτηρών.

Ο εκπρόσωπος της Πολεμικής Αεροπορίας Γιούρι Ιχνάτ δήλωσε στο εθνικό ουκρανικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο πως ένας από τους κύριους στόχους της ρωσικής επίθεσης στη διάρκεια της νύκτας ήταν η περιφέρεια Χμελνίτσκι.

«Τώρα το αεροδρόμιο του Σταροκοστιαντίνιφ είναι αυτό που στοιχειώνει τον εχθρό», δήλωσε ο Ιχνάτ.

Η Ρωσία είχε στοχοθετήσει στα τέλη Ιουλίου το στρατιωτικό αεροδρόμιοι του Σταροκοστιαντίνιφ στην περιφέρεια Χμελνίτσκι.

Νωρίτερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πρόεδρος της Ουκρανίας, είχε καταγγείλει πως οι Ρώσοι έπληξαν ένα κέντρο μεταγγίσεων αίματος στο Κουπιάνσκ, στην περιοχή του Χαρκόβου και πως υπάρχουν νεκροί και τραυματίες.

Kupyansk, Kharkiv region. An aerial bomb dropped by russian terrorists destroyed the city's blood transfusion center. There are dead and wounded. Rescuers are putting out the fire. pic.twitter.com/JwbDiYvQEP

— Defense of Ukraine (@DefenceU) August 5, 2023