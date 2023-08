Αυστραλία: Ενας πατέρας και οι πέντε γιοι του νεκροί σε πυρκαγιά

Εξι άτομα, πέντε αγόρια και ο πατέρας τους, βρήκαν τραγικό θάνατο σε πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί της Κυριακής σε κατοικία στην πολιτεία Κουίνσλαντ της Αυστραλίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Η σύζυγος του άνδρα και μητέρα των αγοριών ξέφυγε σώα από την ιδιοκτησία στο Ράσελ Άιλαντ, μια μικρή κοινότητα περίπου 60 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Μπρίσμπεϊν, δήλωσε ο αξιωματούχος της αστυνομίας Ματ Κέλι.

«Αυτή τη στιγμή είναι τρομερά συγκλονισμένη συναισθηματικά», είπε ο Κέλι στους δημοσιογράφους στη γειτονική πόλη Ρέντλαντ Μπέι, προσθέτοντας πως «η γυναίκα έχασε ολόκληρη την οικογένειά της».

«Είναι αληθινά τραγικό. Αυτά είναι αγόρια που θα μπορούσαν να γίνουν άνδρες στο μέλλον και ένας άνδρας έχασε κι αυτός τη ζωή του», δήλωσε.

