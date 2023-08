Ρωσικό πετρελαιοφόρο επλήγη από ουκρανικά drones

Ζημιές υπέστη το ρωσικό δεξαμενόπλοιο SIG υπέστη κοντά στην Κριμαία, στο στενό του Κερτς, ως αποτέλεσμα επίθεσης των Ουκρανών τα ξημερώματα του Σαββάτου, την επομένη ενός ακόμη πλήγματος των δυνάμεων του Κιέβου εναντίον ρωσικού πλοίου στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με πληροφορίες από ρωσικά και ουκρανικά ΜΜΕ και ανακοινώσεις των δύο εμπόλεμων χωρών.

Αρχικά το συμβάν έγινε επισήμως γνωστό από η ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Θαλάσσιων και Ποτάμιων Μεταφορών, σύμφωνα με την οποία «στο δεξαμενόπλοιο SIG (…) δημιουργήθηκε μια τρύπα στο μηχανοστάσιο κοντά στην ίσαλο γραμμή στη δεξιά πλευρά του, ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές ενδείξεις, επίθεσης από θαλάσσιο drone».

Πηγή στις ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων πως πίσω από την επίθεση βρίσκεται η Ουκρανία.

«Στη διάρκεια της νύχτας, η SBU (σ.σ.: οι ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας) ανατίναξαν το SIG, ένα σημαντικό πετρελαιοφόρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας που μετέφερε καύσιμα για τους ρώσους στρατιώτες», είπε η πηγή, διευκρινίζοντας πως πραγματοποιήθηκε «με επιτυχία άλλη μια ειδική επιχείρηση σε συντονισμό με το Πολεμικό Ναυτικό».

Νωρίτερα το Σάββατο ρωσικά ΜΜΕ, τα οποία επίσης αναφέρθηκαν στην επίθεση, μετέδωσαν πως διεκόπη προσωρινά η κυκλοφορία στη –στρατηγικής σημασίας– γέφυρα της Κριμαίας, η οποία συνδέει την Κριμαία με τη Ρωσία και η οποία επίσης έχει γίνει στόχος επιθέσεων.

Ουκρανικά ΜΜΕ ανέφεραν σε αναρτήσεις τους στο Telegram πως ακούστηκαν τρεις εκρήξεις κοντά στη γέφυρα. Ρωσικά αεροσκάφη απογειώθηκαν εσπευσμένα, ενώ τα φώτα στη γέφυρα έσβησαν και έκλεισε για την κίνηση των αυτοκινήτων, προσέθεσαν.

Στην ίδια πλατφόρμα κυκλοφόρησε η πληροφορία πως οι ρωσικές Αρχές έδωσαν οδηγία σε όλα τα πλοία στο στενό του Κερτς να επαγρυπνούν για το ενδεχόμενο επιθέσεων με τη χρήση τηλεκατευθυνόμενων μη επανδρωμένων αεροσκαφών ή τηλεκατευθυνόμενων μη επανδρωμένων σκαφών επιφανείας.

Το πλοίο υπέστη ζημιές και έφθασαν επιτόπου δύο ρυμουλκά, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS. Το πρακτορείο διευκρίνισε πως δεν υπάρχει διαρροή πετρελαίου από το πλοίο, το οποίο είχε πλήρωμα 11 ατόμων.

Σύμφωνα με τους Moscow Times, πρόκειται για δεξαμενόπλοιο στο οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ επειδή προμήθευσε καύσιμα στις ρωσικές δυνάμεις που είχαν πάει να βοηθήσουν το καθεστώς του Μπασάρ αλ-Ασαντ στη διάρκεια του πολέμου στη Συρία.

