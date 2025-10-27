Σταύρος Χαλκιάς, ένας κωμικός στον δρόμο για το Χόλιγουντ

Ποιος είναι ο Σταύρος Χαλκιάς για τον οποίο γράφουν όλες οι εφημερίδες και τα περιοδικά των ΗΠΑ; Η «Dreamboat tour», η φετινή περιοδεία του στις ΗΠΑ με παραστάσεις stand-up comedy, έφτασε σε δεκάδες χώρους με πάνω από χίλιες θέσεις και οι λάτρεις του είδους στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού πιστεύουν ότι ο ελληνικής καταγωγής ηθοποιός είναι ένας από τους ανερχόμενους κωμικούς που θα δούμε να αστράφτουν τα επόμενα χρόνια στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Ηδη, εξάλλου, ο δρόμος του για το Χόλιγουντ έχει ανοίξει καθώς το υποκριτικό του ταλέντο έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον κορυφαίων σκηνοθετών όπως ο Στίβεν Σόντερμπεργκ και ο Γιώργος Λάνθιμος.

To 2023, ο Σταύρος Χαλκιάς συμμετείχε στην διαδικτυακή σειρά επιστημονικής φαντασίας του Σόντερμπεργκ «Command Z», όπου ένας επιστήμονας αναθέτει στους υπαλλήλους του να ταξιδέψουν πίσω στο χρόνο για να αναθεωρήσουν την ιστορία και να σώσουν τον κόσμο. (Την ίδια χρονιά μάλιστα πήρε μέρος –ως μοντέλο και performer κάνοντας άσεμνα αστεία- στο ντεφιλέ της φθινοπωρινής ανδρικής συλλογής του αμερικανού σχεδιαστή και ιδρυτή του οίκου KidSuper Κολμ Ντιλέιν, στο Παρίσι). Και στην τελευταία ταινία του Λάνθιμου, «Βουγονία», υποδύεται -«με συναρπαστικό τρόπο», όπως σημειώνει το Variety– έναν όχι απόλυτα ικανό αστυνομικό μιας μικρής πόλης βλέποντας το όνομά του να φιγουράρει δίπλα σε εκείνα των Εμα Στόουν, Τζέσι Πλέμονς, Εϊνταν Ντέλμπις και Αλίσια Σίλβερστοουν.

Στο μεταξύ, αποκλειστικό δημοσίευμα του Deadline αναφέρει ότι ανακοινώθηκε η συμμετοχή του στo καστ του «Tony», μιας βιογραφικής ταινίας για τον Αντονι Μπουρντέν σε σκηνοθεσία του Ματ Τζόνσον, που αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2026. Την παραγωγή της ταινίας έχουν αναλάβει το ανεξάρτητο κινηματογραφικό στούντιο A24 και οι εταιρίες Star Thrower και Zapruder Films, αλλά η πλοκή της παραμένει άγνωστη. Πηγές αναφέρουν, ωστόσο, ότι διαδραματίζεται το καλοκαίρι του 1976 στο Πρόβινσταουν, ένα διάστημα, που έζησε εκεί ο νεαρός και τότε ακόμα άγνωστος Μπουρντέν, και του άλλαξε τη ζωή. Περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχουν δημοσιευτεί πέρα από το ό,τι πρωταγωνιστεί ο 22χρονος Ντομινίκ Σέσα -θα ενσαρκώσει τον θρυλικό αμερικανό σεφ που ταξίδευε σε όλο τον κόσμο για τα γυρίσματα των τηλεοπτικών εκπομπών του- ενώ στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Αντόνιο Μπαντέρας, Εμίλια Τζόουνς και Λίο Γούντολ. (Να δείτε που ο Χαλκιάς θα υποδύεται κάποιον παχουλό μάγειρο, δεν μου το βγάζεις από το μυαλό.)

Ομως αυτές δεν είναι οι πρώτες ταινίες στις οποίες συμμετέχει ο Σταύρος ή Στίβι όπως είναι γνωστός ανάμεσα στα εκατομμύρια των θαυμαστών του, ο οποίος τα τελευταία τρία χρόνια είδε τη φήμη του να απογειώνεται. Δημιούργησε το κοινό του με ειδικά σόου όπως το «Live at the Lodge Room», το οποίο έφτασε το ένα εκατομμύριο προβολές στο YouTube τις πρώτες τέσσερις ημέρες και αυτή τη στιγμή πλησιάζει τα οκτώ εκατομμύρια προβολές, και το αυθάδικο «Fat Rascal» του Netflix, καθώς και με podcasts όπως το εξαιρετικά δημοφιλές «Cum Town», το οποίο προβλήθηκε από το 2016 έως το 2022. Πιο πρόσφατα, δε, πρωταγωνίστησε μαζί με τον stand-up κωμικό και podcaster Σέιν Γκίλις στη δεύτερη σεζόν της σειράς «Tires» του Netflix, ενώ επίσης, έγραψε, έκανε την παραγωγή και πρωταγωνίστησε στην ανεξάρτητη κωμωδία «Let’s Start a Cult».

Γιος μιας τυπικής ελληνικής οικογένειας μεταναστών στην Γκρίκταουν της Βαλτιμόρης στο Μέριλαντ, ο Χαλκιάς έχει πει σε συνέντευξή του ότι έπιασε μικρόφωνο στο χέρι του σε ηλικία τριών ετών και ένιωσε απόλυτα άνετα από την πρώτη στιγμή. Οταν ήταν φοιτητής στο UMBC (σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες και Επικοινωνία) άρχισε να παρουσιάζει μια μηνιαία κωμική εκπομπή, και το 2012, στα 23 του, ονομάστηκε Νέος Κωμικός της Χρονιάς της Βαλτιμόρης. Αργότερα μετακόμισε στο Κουίνς της Νέας Υόρκης, όπου έκτοτε έχει κάνει πολυάριθμες εμφανίσεις σε ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcast και είναι πλέον μια διασημότητα στην αμερικανική κωμική σκηνή με εκατομμύρια θαυμαστές. Εχει αγοράσει ήδη ένα σπίτι στην πατρίδα του τη Βαλτιμόρη, αλλά όπως είπε σε συνέντευξή του στους New York Times, καλό θα ήταν να έχει ένα σπίτι στη Νέα Υόρκη και ίσως κάτι στην Ελλάδα.

Με τεράστιο μέτωπο (αρχή φαλάκρας) αλλά μακριά μαλλιά και ολοστρόγγυλο πρόσωπο λες και είναι σχεδιασμένο με διαβήτη, ύψος 1,70, βάρος περίπου 130 κιλά, και φαρδιά χαβανέζικα πουκάμισα, που έχουν γίνει η υπογραφή του, ο Σταύρος Χαλκιάς είναι ο κλασικός χαρακτήρας Big Fat Party Animal της αμερικανικής κωμωδίας. Ανετος με τον εαυτό του και σίγουρος για την αρρενωπότητά του, όπως γράφει στο GQ ο Τζακ Κρόσμπι, ο Χαλκιάς δεν δίστασε να φωτογραφηθεί γυμνός για το αφιέρωμα του ανδρικού περιοδικού στην αρρενωπότητα με τίτλο «Η Κατάσταση του Αμερικανού Ανδρα το 2025». Στην συνέντευξή του στο GQ, ο διάσημος ελληνοαμερικανός podcaster αυτοαποκαλείται «πρώην incel» -ακούσια ανέραστοι, που θέλουν να κάνουν σεξ αλλά δεν βρίσκουν ανταπόκριση-, δηλώνει ότι δεν έχει χάσει ποτέ την πίστη του στον εαυτό του και καλεί όλους να κάνουν το ίδιο.

Τι τον κάνει να νιώθει άνετα; «Σίγουρα έχω μια κραυγαλέα διαφορά από το παραδοσιακό ιδανικό ενός αρρενωπού άνδρα: ήμουν χοντρός σε όλη μου τη ζωή. Δέχτηκα την περιφρόνηση της παραδοσιακής αρρενωπότητας. Σίγουρα το ένιωσα αυτό μεγαλώνοντας. Είμαι πολύ τυχερός που ο αστείος χοντρός είναι ένα αρχέτυπο. Κάθε ομάδα νταήδων έχει έναν χοντρό και ηλίθιο τύπο εκεί. Επαιζα ποδόσφαιρο, ήμουν αθλητικός τύπος, οτιδήποτε. Αλλά αυτό ήμουν και προσπαθούσα να ενταχθώ με έναν τρόπο που μερικές φορές πιθανώς δεν ήταν και τόσο καλός για μένα», παραδέχεται και προσθέτει με έμφαση, (εμφανώς σοκαρισμένος, γράφει ο Κρόσμπι): «Είναι απίστευτο πόσο καλή έχει γίνει η ζωή μου».

Ποζάροντας με τον Γιώργο Λάνθιμο στην πρεμιέρα της «Βουγονία» στη Νέα Υόρκη

Και ενώ γίνεται όλο και πιο αναγνωρίσιμος, δεν είναι λιγότερο προσιτός, εν μέρει χάρη στο αστείο και προσωπικό σόλο podcast του, «Stavvy’s World», το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή ανάμεσα στα 50 πιο δημοφιλή κωμικά podcast των ΗΠΑ στο Spotify. Η παραγωγή είναι του παιδικού φίλου του, Ελντις Σούλα, και περιλαμβάνει ένα μέρος με μια τηλεφωνική κλήση, στο οποίο ο Χαλκιάς προσφέρει συμβουλές για το πώς οι ακροατές του μπορούν, κατά τα λεγόμενά του, να μην είναι incel.

Το podcast «Cum Town», ωστόσο, το οποίο παρουσίαζε μαζί με τους φίλους του Ανταμ Φρίντλαντ και Νικ Μάλεν, -που έγιναν εξίσου διάσημοι- είναι ορόσημο την καριέρα του. Υπήρξε εξαιρετικά επικερδές και αυτό που απογείωσε κυριολεκτικά τη φήμη του. Μάλιστα, ακόμη και μετά τη διακοπή της εγγραφής νέων επεισοδίων τον Ιούνιο του 2022, τα αρχεία εξακολουθούσαν να αποφέρουν εξαψήφια κέρδη για πάνω από έναν χρόνο.

Οι τρεις παρουσιαστές του podcast εξέφραζαν σταθερά αριστερές πολιτικές απόψεις, έτσι το «Cum Town» έγινε εξαιρετικά δημοφιλές σε ορισμένα τμήματα της διαδικτυακής Αριστεράς. Οι παρουσιαστές εξέφρασαν την υποστήριξή τους για τα δικαιώματα των τρανς, την καθολική υγειονομική περίθαλψη και την υποψηφιότητα του Μπέρνι Σάντερς για την προεδρία των ΗΠΑ, αλλά επίσης ενθουσιάστηκαν με το είδος της γλώσσας στο οποίο πολλοί προοδευτικοί έχουν αντιταχθεί, και το χιούμορ τους συχνά μετατρεπόταν σε περιφρόνηση για τις φιλελεύθερες ιδέες.

Οπως υποδηλώνει εξάλλου και το όνομά του (cum, η χυδαία λέξη για την εκσπερμάτωση), το podcast ήταν συχνά ασεβές σε σημείο που προσέβαλε τους ακροατές με φιλελεύθερες απόψεις, γράφει στους New York Times ο Νταν Μπρουκς. Ο Φρίντλαντ έκανε ελάχιστα για να επιλύσει αυτές τις αντιφάσεις όταν, το 2017, έγραψε στο Twitter ότι «Το “Cum town” δεν είναι ένα σοσιαλιστικό podcast, δεν είναι ένα φασιστικό podcast, είναι ένα podcast για το να είσαι γκέι με τον μπαμπά σου». Αυτή η ανακοίνωση, αν και μεταφορική, περιέγραφε άψογα το πνεύμα της εκπομπής. Οι παρουσιαστές της θεωρούσαν το προσβλητικό περιεχόμενο λιγότερο ως μέσο προώθησης μιας κοινωνικής ατζέντας και περισσότερο κωμικό αυτοσκοπό.

Προωθώντας την περιοδεία του «Dreamboat Tour» στο Instagram

Ταυτόχρονα, το «Cum town» προσέλκυε έναν σκληρό πυρήνα αφοσιωμένων θαυμαστών που απολάμβαναν αυτό καθαυτό το παραβατικό υλικό. Αλλά καθώς το κοινό της εκπομπής γινόταν μεγαλύτερο και πιο φλύαρο, η επιτυχία του περιόριζε όλο και περισσότερο την ικανότητα των παρουσιαστών του να κάνουν οτιδήποτε άλλο. Ηταν μια κλασική περίπτωση «χρυσών χειροπέδων», και ο Χαλκιάς αποχώρησε όταν αυτές οι «χειροπέδες» ήταν στο απόγειό τους.

Να σημειωθεί τέλος ότι ο Σταύρος Χαλκιάς είναι ακτιβιστής για την αποδοχή της διαφορετικότητας του σωματότυπου (body positivity), και οπαδός των Baltimor Ravens και του… Ολυμπιακού. Ακόμη, εμφανίστηκε σε ένα βίντεο με τον Ζοράν Μαμντάνι για να προωθήσει την καμπάνια του τελευταίου στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης το 2025, τις οποίες ο Μαμντάνι κέρδισε τελικά.

