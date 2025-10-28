Το κινεζικό δόγμα που στριμώχνει τον Τραμπ

Σχόλιο για τις δυνατότητες της Κίνας να επιβληθεί στην «αιώνια φίλη της» Ρωσία ώστε να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία δημοσίευσε ο Φεντερίκο Φουμπίνι στην Corriere della Sera.

Αφορμή ήταν, φυσικά, η επικείμενη συνάντηση Τραμπ – Σι Τζινπίνγκ, από την οποία ο αμερικανός πρόεδρος θέλει, πρωτίστως, εμπορικές συμφωνίες. Ο ιταλός δημοσιογράφος θεώρησε ότι η από πλευράς Κίνας αποδοχή του εμπάργκο του Τραμπ στα ρωσικά ενεργειακά μεγαθήρια Rosneft και Lukoil «ενισχύει την εμπιστοσύνη στην Κίνα».

Με την αποδοχή αυτών των κυρώσεων, λοιπόν, «ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ προσέρχεται στη συνάντηση πεπεισμένος ότι έχει βρει τα κλειδιά που ξεκλειδώνουν τον Λευκό Οίκο». Κανείς, φυσικά, δεν ξέρει πώς θα κινηθεί η Κίνα στο Ουκρανικό, όμως ο Φουμπίνι αισιοδοξεί ότι ο Σι «μπορεί να αναγκάσει τον Πούτιν να σταματήσει την επιθετικότητα».

Εχει τέτοια δύναμη πειθούς ο Σι; Το βέβαιον είναι ότι έχει λεφτά που, ύστερα από τις τελευταίες εξελίξεις, δεν θα καταλήξουν στις ρωσικές πετρελαϊκές («ώστε να χρηματοδοτηθεί ο πόλεμος»). «Θα το κάνει όμως;»

Με την ευκαιρία η Corriere έγραψε για την κινεζική οικονομική ζωή τα εξής: «Δεν έχει σημασία η ανεργία των νέων ή οι 20χρονοι που δεν θέλουν να εργάζονται 12 ώρες την ημέρα επί έξι ημέρες την εβδομάδα, όπως οι πατεράδες τους. Δεν έχει σημασία η κατάρρευση των ακινήτων και η παράλυση της κατανάλωσης. Οχι αυτή την εβδομάδα. Ο Σι θα προσεγγίσει τη σύνοδο κορυφής με τον Τραμπ γεμάτος αυτοπεποίθηση». Απαρίθμησε τους λόγους: «Εφέτος και μέχρι τον Σεπτέμβριο οι κινεζικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 6% σε σύγκριση με τους ίδιους μήνες πέρσι, ενώ οι εξαγωγές στις ΗΠΑ έχουν μειωθεί 17%.

»Αλλά για την Κίνα αυτό αντισταθμίζεται από την εκτροπή των προϊόντων της Κίνας προς την ΕΕ Ευρωπαϊκή Ενωση (αύξηση εξαγωγών 8,2%) και από την άνθηση των εξαγωγών προς την ίδια την Ασία». Ταυτόχρονα «το Πεκίνο εφαρμόζει προστατευτισμό διαφορετικό από αυτόν του Τραμπ, αλλά αποτελεσματικό, αφού έχουν μειωθεί οι εισαγωγές από την ΕΕ κατά 4%». Την ίδια ώρα οι ΗΠΑ εισάγουν περισσότερα «έπειτα από το δασμολογικό σοκ που επέβαλε ο Τραμπ», με τις εισαγωγές να έχουν αυξηθεί και να αξίζουν +200 δισ. εκατομμύρια δολάρια.

Τα οικονομικά δεδομένα, όμως, δεν θα παίξουν τον πιο καίριο ρόλο, έγραψε ο Φουμπίνι συμβουλευθείς και τη Wall Street Journal. «Ο Σι προετοιμάστηκε για την επιστροφή Τραμπ στην εξουσία. Διόρισε ομάδα εργασίας σε ανώτατο επίπεδο, με σκοπό να βρεθεί ο καταλληλότερος τρόπος αντιμετώπισής του. Η συμβουλή που έδωσαν στο Σι οι υπουργοί του ήταν απλή: ας κάνουμε παραχωρήσεις σε ό,τι μας ενδιαφέρει λιγότερο και ας είμαστε αμείλικτοι, με απειλές μεγαλύτερες από αυτές του Τραμπ, σε ό,τι έχει μεγαλύτερη σημασία για εμάς».

Στην πράξη το δόγμα αυτό, περί καταλλήλου χειρισμού του Τραμπ, μεταφράστηκε στην πώληση του TikTok σε αμερικανούς μετόχους και σε αγορά σόγιας από τις ΗΠΑ, συγχρόνως όμως και στην απαγόρευση των εξαγωγών επεξεργασμένων σπάνιων γαιών στις ΗΠΑ, δηλαδή στην άρνηση εξαγωγής του υλικού που είναι απαραίτητο στα smartphones, στα κομπιούτερ, στα σύγχρονα αυτοκίνητα, στους πυραύλους, κ.λπ.

Ο Φουμπίνι έγραψε ότι το κινεζικό δόγμα μπορεί να εφαρμοστεί και στις διαπραγματεύσεις για το Ουκρανικό. Να δεχτεί ο Σι να πιέσει τον Πούτιν, αρκεί να δηλώσουν και οι ΗΠΑ επισήμως την αντίθεσή τους στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν.

Κατακλείδα του σχολίου, το ρητορικό ερώτημα «αν ο Τραμπ είναι τόσο θρασύς ώστε να μπερδέψει την ασφάλεια του Κιέβου με την καταδίκη της Ταϊβάν». Τα πραγματικά στοιχεία σε λίγα 24ωρα από τώρα.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News