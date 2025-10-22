ΗΠΑ: ΤΝ στις σχολικές αίθουσες – θα πετύχει το πείραμα;

Η ιδιωτική σχολή Alpha του Σαν Φρανσίσκο εγκαινίασε εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) σε όλες τις τάξεις, από το νηπιαγωγείο έως το λύκειο, αυτό το φθινόπωρο.

Ο βρετανικός Guardian έγραψε ότι το μοντέλο μάθησης του σχολείου περιλαμβάνει ημερησίως μόνο δύο ώρες ακαδημαϊκής εργασίας, κατά τη διάρκεια των οποίων, σύμφωνα με το σχολείο, οι μαθητές μπορούν να μάθουν δύο φορές πιο γρήγορα από τους συμμαθητές τους στα παραδοσιακά σχολεία – με τη βοήθεια της ΤΝ.

Το Alpha βέβαια δεν είναι το μόνο που προσπαθεί να ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη στην τάξη. Σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα σχολεία πειραματίζονται με την ΤΝ ως εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς στην ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών, να εντοπίσει τις τάσεις στη μάθηση και ακόμη και να ενισχύσει τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα.

Ωστόσο, η έντονη προσήλωση στην ΤΝ σε σχολεία όπως το Alpha –καθώς και το εξωφρενικό κόστος των ετήσιων διδάκτρων του– κάνουν τους ειδικούς στους τομείς της εκπαίδευσης και της τεχνολογίας σκεπτικούς, παρότι συμφωνούν ότι η ΤΝ θα διαδραματίσει σημαντικό και αναπόφευκτο ρόλο στο μέλλον της παιδαγωγικής.

Ο ιστότοπος της σχολής Alpha προτείνει ένα φουτουριστικό μοντέλο μάθησης: τα εργαλεία ΤΝ επιτρέπουν στους μαθητές να αφιερώνουν μόλις δύο ώρες την ημέρα σε παραδοσιακά μαθήματα όπως η Ιστορία και τα Μαθηματικά, με τη χρήση λογισμικού που προσαρμόζεται στον προσωπικό ρυθμό μάθησης του κάθε μαθητή.

Το υπόλοιπο της ημέρας είναι αφιερωμένο στις «δεξιότητες ζωής», οι οποίες καλλιεργούνται μέσω δημιουργικών και βιωματικών δραστηριοτήτων, εργασιών που προάγουν την ομαδική εργασία, τις κοινωνικές δεξιότητες και τον οικονομικό αλφαβητισμό. Αντί να λαμβάνουν οδηγίες από δασκάλους, οι μαθητές εποπτεύονται από «οδηγούς» αφήνοντας παράλληλα μεγάλα περιθώρια πρωτοβουλίας.

Αυτά τα στοιχεία δεν συνιστούν εντελώς καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, σύμφωνα με τους ειδικούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι ώρες που αφιερώνονται στις παραδοσιακές σχολικές εργασίες. Μέσω των εργασιών τους σε ομαδικά projects, της κοινωνικοποίησης και των διαλειμμάτων, οι μαθητές των παραδοσιακών σχολείων αφιερώνουν κατά μέσο όρο τον ίδιο χρόνο προσήλωσης στις απαιτήσεις του βασικού προγράμματος σπουδών τους.

Τα μοντέλα αυτοκατευθυνόμενης μάθησης έχουν επίσης πλούσιο παρελθόν. Μέρος του λογισμικού που χρησιμοποιεί η Alpha έχει τεθεί ευρέως σε λειτουργία δημόσιων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εδώ και χρόνια, για τη δημιουργία εξατομικευμένων μαθησιακών διαδρομών.

Η Alpha αναφέρει ότι άλλες εφαρμογές της είναι καινοτόμες – αναπτύσσει και εφαρμόζει νέα λογισμικά μέσω της θυγατρικής εταιρείας του δικτύου της, 2 Hour Learning, όπου περισσότερο από το ήμισυ της μάθησης βασίζεται σε εφαρμογές των μαθητών και πραγματοποιείται μέσω ιδιόκτητου λογισμικού, το οποίο παρακολουθεί όλη τη μάθηση και είναι σε θέση να προσφέρει στους μαθητές μαθήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του καθενός.

Με αυτόν τον τρόπο η ΤΝ δίνει στην Alpha τη δυνατότητα κατανόησης του χρόνου εκμάθησης – και τη δημιουργία ύλης στα μέτρα κάθε μαθητή. Παράλληλα, η σχολή διαβεβαιώνει ότι τα chatbots ΤΝ δεν εμπλέκονται στην παιδαγωγική της προσέγγιση. Υπό αυτή την έννοια η σχέση της Alpha με την τεχνολογία δεν απέχει πολύ από εκείνη πολλών δημόσιων σχολείων στις ΗΠΑ, όπου οι οθόνες των υπολογιστών χρησιμοποιούνται, αλλά όχι διαρκώς.

Οι εφαρμογές της ΤΝ εκχωρούνται στους μαθητές, αλλά όχι χωρίς επίβλεψη, καθώς ένας εξειδικευμένος ενήλικας είναι παρών σε κάθε τάξη, ενισχύοντας κάποιο επίπεδο διαπροσωπικής μάθησης. Η διαφορά είναι ότι, ενώ οι εκπαιδευτικοί είναι ιστορικά οι ειδικοί των θεμάτων που διδάσκουν από την έδρα τους, στη σχολή Alpha αντιμετωπίζονται ως προπονητές του τομέα ειδίκευσής τους.

Η ιδρύτρια του δικτύου της Alpha, Μακένζι Πράις, είναι παντρεμένη με στέλεχος ανάπτυξης λογισμικού και συνεργάζεται με τον δισεκατομμυριούχο Τζο Λίμαντ από το Τέξας, ο οποίος έχει αναλάβει τη διεύθυνση των σχολών. Ενας άλλος δισεκατομμυριούχος, ο Μπιλ Ακμαν, λειτουργεί ως άτυπος πρεσβευτής της αλυσίδας των Alpha, ενώ οι μαθητές των σχολείων ανήκουν σε εύπορες οικογένειες, καθώς τα δίδακτρα είναι από τα υψηλότερα στις ΗΠΑ.

Ο ιστότοπος της Alpha αναφέρει ότι οι μαθητές των σχολών της κατατάσσονται σταθερά στο κορυφαίο 1-2% σε εθνικό επίπεδο, και ισχυρίζεται ότι το 90% αυτών λατρεύουν το σχολείο. Ωστόσο, το υψηλό επίπεδο διαβίωσης των ιδίων και των οικογενειών τους μπορεί να εξασφαλίσει από μόνο του την πρόσβασή τους και σε άλλους πόρους που εξασφαλίζουν την ακαδημαϊκή επιτυχία, όπως τονίζουν οι ειδικοί.

Η Alpha απορρίπτει τις επικρίσεις ότι το υψηλό ιστορικό επιδόσεων των σχολείων της οφείλεται στο γεγονός ότι οι μαθητές προέρχονται από περιβάλλοντα με υψηλό επίπεδο πόρων, και ισχυρίζεται ότι το μοντέλο της έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει την ακαδημαϊκή επίδοση όλων των μαθητών. Αλλά οι ειδικοί θεωρούν ότι δεν υπάρχει τέλεια παιδαγωγική μέθοδος που να είναι εξίσου λειτουργική για κάθε παιδί.

