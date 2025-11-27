Αξιζε την αναμονή η τελευταία σεζόν του «Stranger Things»;

Μετά από εννέα χρόνια, δισεκατομμύρια ώρες ροών τηλεθέασης και περισσότερες ρινορραγίες από τουρνουά πυγμαχίας, το τέλος πλησιάζει. Η πέμπτη και τελευταία σεζόν του τηλεοπτικού φαινομένου «Stranger Things» είναι εδώ και σερβίρεται σε τρεις δόσεις – τέσσερα επεισόδια τώρα, τρία την επόμενη των Χριστουγέννων και το τελευταίο την Πρωτοχρονιά.

Σύμφωνα με τους Times του Λονδίνου, το πρώτο επεισόδιο ακολουθεί την πεπατημένη της σειράς, με μπόλικη δράση και άφθονο συναίσθημα. Διαδραματίζεται στο 1987, σε μια στρατιωτικοποιημένη ζώνη και με τους νεαρούς ήρωες να ψάχνουν έναν μοχθηρό χαρακτήρα που υποδύεται με δαιμονικό μπρίο ο γνωστός από τη σειρά ταινιών «Χάρι Πότερ», Τζέιμι Κάμπελ Μπάουερ.

Είναι ο ένας από τους συνολικά τέσσερις βρετανούς πρωταγωνιστές αυτής της σεζόν –μαζί με τη διάσημη πλέον Μίλι Μπόμπι Μπράουν (Ιλέβεν), τον Τσάρλι Χίτον (Τζόναθαν), και την εξαιρετική νεοφερμένη Νελ Φίσερ, η οποία υποδύεται τη μικρή αδελφή δύο άλλων πρωταγωνιστών– που διαιωνίζουν την ευρεία χολιγουντιανή πρακτική πρόσληψης Βρετανών για ρόλους Αμερικανών.

Ολοι οι πρωταγωνιστές έχουν ήδη αγγίξει ή ξεπεράσει τα 20 τους αλλά εξακολουθούν να πείθουν ως τινέιτζερ, στα πρότυπα του Μάικλ Τζ. Φοξ, που στα 23 του ερμήνευσε τον μαθητή στη θρυλική τριλογία ταινιών επιστημονικής φαντασίας της δεκαετίας του 1980 «Επιστροφή στο Μέλλον» – η οποία, μάλιστα, συνιστά σημείο αναφοράς αυτής της σεζόν του «Stranger Things».

Η επιλογή μεγαλύτερων σε ηλικία ηθοποιών για ρόλους εφήβων αποδίδει σε ερμηνευτικό επίπεδο, όπως επισημαίνουν οι Times, ειδικά σε σκηνές σκληρής δράσης, κάποιες εκ των οποίων είναι γυρισμένες με την τεχνική που έχει καθιερώσει η κινηματογραφική βία του Μάρτιν Σκορσέζε.

Οι αδελφοί Ντάφερ, δημιουργοί της σειράς-φαινόμενο του Netflix, δήλωσαν πρόσφατα στην Telegraph ότι ο Στίβεν Σπίλμπεργκ –του οποίου τις ταινίες έχουν «λεηλατήσει» ανελέητα στο «Stranger Things»– τους είχε συμβουλεύσει να γυρίσουν στο παρελθόν για έμπνευση. Ακολούθησαν τη συμβουλή του και αυτή η σεζόν παραπέμπει σε κλασικές δημιουργίες όπως «Η Μεγάλη Απόδραση», η «Κοκκινοσκουφίτσα» και το καλτ μυθιστόρημα του 1962 «Μια Ρυτίδα στον Χρόνο».

Αλλά και οι κλασικές αναφορές στη δεκαετία του 1980 είναι παρούσες και εντυπωσιακές. Φορώντας κόκκινο σορτσάκι, η Ιλέβεν πηδάει φράκτες με ένα άλμα σαν τη Supergirl, η Λίντα Χάμιλτον του «Εξολοθρευτή» (1984) είναι η τελευταία προσθήκη στο καστ, ενώ τη θέση του ύμνου «Running Up that Hill» της Κέιτ Μπους (1986) της περασμένης σεζόν παίρνει η κλασική ντίσκο-φανκ επιτυχία της Νταϊάνα Ρος «Upside Down» (1980).

Η σεζόν περιέχει συναρπαστικές σκηνές δράσεις, με μία από αυτές να θυμίζει την ταινία επιστημονικής φαντασίας «Aliens», με μουσική υπόκρουση ABBA! Επίσης διαθέτει και μια σκηνή αναδρομής στο 1959, που κάνει αναφορά στα περιστατικά με τα οποία καταπιάνεται το prequel της σειράς, η θεατρική παράσταση «Stranger Things: The First Shadow» – που έκανε πρεμιέρα στο Γουέστ Εντ του Λονδίνου το 2023.

Από τα κεντρικά μέλη του καστ, η Μάγια Χοκ –κόρη του Ιθαν Χοκ και της Ούμα Θέρμαν– κλέβει για μία ακόμη φορά την παράσταση, ενώ οι Ντέιβιντ Χάρμπορ και Γουινόνα Ράιντερ παραμένουν το πιο συναρπαστικά ατελές ζευγάρι στη σύγχρονη τηλεοπτική ιστορία. Το τέταρτο επεισόδιο έχει μια σκηνή που θα ζήλευαν όλες οι χολιγουντιανές ταινίες δράσης των καιρών μας, ενώ το μεγάλο ερώτημα που αφορά το φινάλε είναι πόσοι από τους χαρακτήρες θα επιζήσουν.

