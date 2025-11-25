Τα χειρότερα τραγούδια των μεγάλων σταρ

H ιστορία της μεγάλης μουσικής είναι εν μέρει και η ιστορία των δεύτερων, τρίτων ή και χειρότερων τραγουδιών που ερμήνευσαν οι γνωστότεροι εκπρόσωποί της. Είτε επειδή σε μια δεδομένη στιγμή της δισκογραφικής διαδρομής τους θέλησαν να δοκιμάσουν κάτι καινούριο, είτε –μεταξύ μας– γιατί έπρεπε να κλείσει η λίστα των τραγουδιών ενός άλμπουμ, κάτι που, ενίοτε, απαιτεί πολύ κόπο. Ακολουθήσαμε μια πρόσφατη ιδέα του βρετανικού «Independent» και συγκεντρώσαμε κομμάτια που πέρασαν, δικαίως, στην πίσω πλευρά της δισκογραφίας διαφόρων σταρ.

Μπρους Σπρίνγκστιν – «Real Μan»

Ακόμη και ένας από τους καλύτερους τραγουδοποιούς του κόσμου μπορεί να έχει αστοχίες. Το συγκεκριμένο τραγούδι, από το άλμπουμ «Human Touch» (1992), έχει ορισμένα ζητήματα. Για τους αρχάριους, ο ήχος ήταν κάπως παλιακός. Και η θεματολογία… ας πούμε ότι είχε καλυφθεί σε πολλά από τα προηγούμενα τραγούδια του «Αφεντικού» (βέβαια, οι μεγάλοι θαυμαστές θα σου πουν ότι γι’ αυτό τον ακούν).

Κατά την κατάταξη της δισκογραφίας 327 κομματιών του Σπρίνγκστιν για το «Vulture», η μουσικοκριτικός Κάριν Ρόουζ το τοποθέτησε σε χαμηλή θέση σχολιάζοντας ότι «η εισαγωγή με το σινθεσάιζερ είναι ντροπιαστική».

Μπομπ Ντίλαν – «Wiggle Wiggle»

Tο «Wiggle Wiggle», από το άλμπουμ «Under the Red Sky» του 1990, δεν ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσε κανείς να περιμένει από τον τραγουδοποιό-που-θα-κέρδιζε-Νομπέλ-Λογοτεχνίας.

Με τη λέξη του τίτλου να επαναλαμβάνεται σε κάθε στίχο και να αλλάζει νοήματα, σαν να γεμίζει τα κενά η μονοτονία, ήταν το λιγότερο που μπορούσε να περiμένει κανείς. Ηταν σίγουρα μiα ιδιοσυγκρασιακή στιγμή ενός κορυφαίου που έκανε το κέφι του.

Beatles – «Revolution 9»

Μακριά από εμάς οι ιεροσυλίες, αλλά πρόκειται για ένα τραγούδι όπου η λέξη «εννιά» επαναλαμβάνεται διαρκώς μέσα στα πρώτα τριάντα δευτερόλεπτα και έκτοτε όλοι ψάχνουν το μήνυμα πίσω από την οραματική εικόνα του Τζον Λένον για την «επανάσταση», όποτε και αν αυτή προκύψει.

Κατά τα άλλα, είναι ένα κολλάζ από ήχους, κλασικούς και πειραματικούς, που σίγουρα έχει τη θέση του στη μεγάλη δισκογραφία των Σκαθαριών. Αλλά, όπως σχολιάζει ο μουσικοκριτικός Κέβιν Πέρι στον «Independent», δεν παύει να εκπέμπει αρνητικά συναισθήματα.

Λου Ριντ και Metallica – «Iced Honey»

Από το άλμπουμ του 2011 με τα ανέκδοτα τραγούδια που ο Λου Ριντ είχε γράψει για ένα ενδεχόμενο μιούζικαλ εμπνευσμένο από τη «Lulu» του γερμανού θεατρικού συγγραφέα Φρανκ Βέντεκιντ.

Ο ίδιος είχε προτείνει τη συνεργασία στο μέταλ συγκρότημα, ώστε να γράψει μουσική και να τραγουδήσει μαζί του, αλλά στη συνέχεια είχε δεύτερες σκέψεις για το κατά πόσο μπορούσαν να «κολλήσουν». Κάτι που πιθανότατα φαίνεται στο αμφιλεγόμενο τραγούδι «Iced honey», για τη ματαιότητα να προσπαθείς να αλλάξεις τις σταθερές του κόσμου.

U2 – «Get On Your Boots»

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους το single από το δωδέκατο άλμπουμ του συγκροτήματος, «No line on the horizon», δεν αγαπήθηκε σε σχέση με άλλα –προφανώς καλύτερα– τραγούδια τους.

Ο μπασίστας Ανταμ Κλέιτον είχε αναφέρει σε μια συνέντευξη: «Αντί να υλοποιήσουμε μία ιδέα καλά, νομίζω ότι είχαμε πέντε ιδέες μαζί για αυτό το τραγούδι, και απλώς μπερδέψαμε τον κόσμο».

Ο ντράμερ Λάρι Μάλεν Τζ. είχε χαρακτηρίσει «καταστροφική» την επιλογή να αποτελέσει το βασικό single του άλμπουμ. Μπορεί και να έχουν δίκιο. Μπορεί απλώς να μη θέλει κάποιος να ακούσει τον Bono να τραγουδάει «Sexy boots… get on your boots».

Μαντόνα – «Auto–tune Baby»

Πώς θα σας φαινόταν ένα τραγούδι που ξεκινάει με ένα μωρό να κλαίει; Και πώς θα σας φαινόταν αν αυτό το κλάμα γινόταν μοτίβο για να διαπεράσει τα υπόλοιπα τέσσερα λεπτά του κομματιού;

Περί ορέξεως, μπορείτε να ανατρέξετε στο άλμπουμ «Rebel heart» της Αυτής Μεγαλειότητος της Ποπ και να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Πάντως από το 2015 και μετά δύσκολα μπαίνει σε συλλογές με τα «best of» της Μαντόνα. Ούτε και έχει ξαναματακουστεί σε συναυλία της.

Ελβις Πρίσλεϊ – «Confidence»

Για την επιλογή αυτή χρεώνεται ο μουσικοκριτικός του «Independent» Κέβιν Πέρι, ο οποίος σχολιάζει ότι από όλη τη δισκογραφία με εκείνα τα ανυπόφορα κινηματογραφικά τραγούδια, το συγκεκριμένο δεν έχει προηγούμενο (από το φιλμ «Clambake» ή, επί το ελληνικότερο, «Ενα τραγούδι, ένα φιλί, μια γυναίκα»).

Ξενέρωτοι στίχοι και βαριεστημένο ύφος, σαν να πρέπει ο Ελβις να ξανατραγουδήσει με το ζόρι το «High hopes» του Φρανκ Σινάτρα. Είναι και εκείνη η παιδική χορωδία στο βάθος που φορτώνει με έξτρα γλυκεράδα το κομμάτι.

Λάνα ντελ Ρέι – «Lolita»

Ενα κομμάτι μπόνους από το άλμπουμ «Born to Die» του 2012. Οι στίχοι για την εφηβεία δεν ήταν ό,τι καλύτερο, αλλά το κομμάτι έμενε επίσης πίσω σε ρυθμό και ευρηματικότητα.

Αντέλ – «Love In the Dark»

Η μπαλάντα, από το άλμπουμ «25» του 2015, δεν προσφέρει σχεδόν τίποτα στις προσωπικές κατακτήσεις της ερμηνεύτριας, απέχοντας μάλιστα έτη φωτός από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της όσον αφορά την έκταση της φωνής.

Ο δημοσιογράφος του Billboard, Τσακ Αρνολντ, το κατέταξε τελευταίο μεταξύ όλων των ηχογραφημένων τραγουδιών της Αντέλ, σε ένα σχετικό αφιέρωμα το 2018.

Radiohead – «Creep»

«To Creep είναι εύκολα ένα από τα χειρότερα τραγούδια των Radiohead. Αδιάφορο και παραπονιάρικο… Αυτό το τραγούδι ανέβασε τους Radiohead, αλλά όλοι γνωρίζουμε πως η μπάντα από την Οξφόρδη έγραψε πολύ καλύτερα κομμάτια. Και μέσα σε όλα να έχεις στο μυαλό σου και αυτό: Πέραν του ότι είναι ξεκάθαρα φλώρικο, είναι επίσης και αντιγραφή του “The Air That I Breathe” των Hollies, το οποίο έγραψε ο Aλμπερτ Χάμοντ ο πρεσβύτερος (ναι, ο πατέρας του κιθαρίστα των Strokes).

Αυτά έγραφε, μεταξύ άλλων, η Κιμ Τέιλορ Μπένετ του περιοδικού VICE στην έρευνα για τα χειρότερα τραγούδια της δεκαετίας του 1990.

R.E.M. – «Everybody Hurts»

ΟΚ, σίγουρα οι R.E.M. ήταν μια από τις μπάντες με τη μεγαλύτερη επιρροή στην ιστορία της indie rock. Και λογικά αυτό το τραγούδι έχει βοηθήσει πολλούς να ξεπεράσουν κάποιες από τις δυσκολότερες περιόδους της ζωής τους. Αλλά… άκου αυτή την κλάψα! Δεν αντέχεται!

Ακούγεται λες και η ψυχή κάποιου χύνεται σε ένα αυλάκι. Ακούγεται λες και ένα γλυκό ζωάκι –κουνελάκι, γουρούνι, γάτα, διαλέξτε όποιο αγγίζει πιο πολύ την καρδιά σας– στραγγαλίζεται. Και πού τους βρήκε αυτούς τους στίχους;», έγραψε ο μουσικοκριτικός Κάιλ Κράμερ στο ίδιο αφιέρωμα για τα χειρότερα των ’90s.

Το σημείωμα βασίζεται σε λίστες που έχουν δημοσιευθεί κατά καιρούς σε ΜΜΕ όπως ο Independent, το VICE, ο Guardian και το Rolling Stone.

