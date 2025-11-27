Το ανάρπαστο ημερολόγιο της Ρωσίας: «Ενας Πούτιν για κάθε εποχή»

Στην Αυστραλία τα πιο περιζήτητα ετήσια ημερολόγια είναι αυτά των πυροσβεστών. Στην Ευρώπη και την Αμερική, εκείνο της Pirelli. Στη Ρωσία, κάθε χρόνο τυπώνεται ημερολόγιο με μοναδικό πρωταγωνιστή – ποιον άλλο – τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ένα πολύ χαρακτηριστικό εργαλείο προπαγάνδας. Μέσα από προσεκτικά επιλεγμένες φωτογραφίες και αποφθέγματα του ρώσου προέδρου, καλλιεργείται η εικόνα ενός πανίσχυρου, πολυδιάστατου ηγέτη που ενσαρκώνει το ίδιο το ρωσικό κράτος.

Τα ημερολόγια γίνονται ανάρπαστα· πωλούνται σε περίπτερα, βιβλιοπωλεία και άλλα σημεία και παρουσιάζουν τον «τσάρο» σε μια ποικιλία ρόλων: ως αυστηρό ηγέτη, πατέρα του έθνους, θρήσκο άνθρωπο, αθλητή, λάτρη της ιστορίας, των σκύλων και της περιπέτειας. Κάθε μήνας περιλαμβάνει μια διαφορετική φωτογραφία και ένα σύντομο απόφθεγμα από δημόσιες δηλώσεις του.

Οπως λέει στους Νew York Times η Φιόνα Χιλ, ειδική στη ρωσική πολιτική, το μήνυμα είναι σαφές: ο Πούτιν παρουσιάζεται ως «ο άνθρωπος για κάθε εποχή», ως η κεντρική, σχεδόν μυθική φιγούρα που ενώνει το κράτος και καθοδηγεί την καθημερινότητα των Ρώσων. Η εικόνα του καλλιεργείται προσεκτικά, προβάλλοντας ψυχραιμία, ισχύ, αποφασιστικότητα και μια αίσθηση ότι ενσαρκώνει την ίδια τη Ρωσία.

Αξιοσημείωτο είναι ότι τα ημερολόγια παραλείπουν οποιαδήποτε αναφορά στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, ο οποίος ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022. Η επίσημη γραμμή επιδιώκει να παρουσιάσει τη σύγκρουση σαν κάτι μακρινό, ασήμαντο για την καθημερινότητα των Ρώσων. Παρ’ όλα αυτά, ορισμένα αποφθέγματα έχουν επιθετικό ύφος. Για τον μήνα Ιανουάριο, ο Πούτιν φωτογραφίζεται με μπουφάν πάνω σε snowmobile και δηλώνει: «Τα σύνορα της Ρωσίας δεν τελειώνουν πουθενά». Τον Φεβρουάριο ρίχνει στο πάτωμα έναν αντίπαλό του στο τζούντο, με τη φράση: «Είμαι ένα περιστέρι, αλλά με πολύ ισχυρά σιδερένια φτερά». Αλλο απόφθεγμα παρουσιάζει τη Ρωσία ως «πιο ισχυρή από ποτέ επειδή γίνεται πραγματικά κυρίαρχη χώρα».

Τα ημερολόγια, παρότι προέρχονται από διαφορετικούς εκδοτικούς οίκους, έχουν κοινό ύφος: μοιάζουν με αφίσες ενός ηγέτη-μοντέλου. Πωλούνται περίπου έναντι 3,50 δολαρίων και καταλήγουν σε σχολεία, ταχυδρομεία, δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και σπίτια. Ο δημοσιογράφος Μαξίμ Τρουντολιούμποφ τονίζει ότι το είδος έχει δημιουργήσει «σχολή» αισθητικής. Επειδή ο Πούτιν βρίσκεται στην εξουσία εδώ σχεδόν 26 χρόνια, η εικόνα που θέλουν να μεταφέρουν είναι σταθερότητα, προβλεψιμότητα και μια επίφαση αιωνιότητας, ακόμη κι αν η πραγματικότητα της Ρωσίας απέχει πολύ από αυτά.

Οι φωτογραφίες θυμίζουν συχνά κούκλα τύπου «Κεν», με τον Πούτιν ντυμένο ανάλογα με τον ρόλο που καλείται να παίξει. Τον Ιούλιο εμφανίζεται κομψά ντυμένος μπροστά σε ένα πιάνο, με ρομαντικό ύφος, παραθέτοντας ένα παλιό μπολσεβίκικο τραγούδι για την αξία της αυτοδημιουργίας. Τον Αύγουστο ποζάρει με στολή κυνηγού και προσφέρει συμβουλές ζωής: «Η συνταγή μου για ενέργεια: λίγο ύπνο, πολλή δουλειά και καθόλου γκρίνια». Σε μια άλλη ατάκα κάνει χιούμορ: «Το να βάζεις το κεφάλι στην άμμο είναι άσκοπο, γιατί κάτι άλλο θα προεξέχει».

Φέτος, πάντως, τα ημερολόγια στερούνται τις παλιές, πιο «εντυπωσιακές» εικόνες, όπως τον Πούτιν χωρίς μπλούζα πάνω σε άλογο ή να ψαρεύει. Δεν υπάρχουν ούτε τα θεατρικά στιγμιότυπα που τον έδειχναν να πετάει με μηχανοκίνητο ανεμόπτερο ανάμεσα σε αποδημητικά πουλιά ή να «ανακαλύπτει» ένα αρχαίο αγγείο στη Μαύρη Θάλασσα, σε μια ξεκάθαρα στημένη φωτογραφία.

Τα ημερολόγια, σύμφωνα με τους Νew Υork Τimes, άρχισαν να εμφανίζονται μετά το 2000, αλλά γνώρισαν μεγάλη άνθηση το 2011, όταν 12 σπουδάστριες δημοσιογραφίας από το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας δημιούργησαν τη δική τους εκδοχή, ποζάροντας με εσώρουχα και αφιερώνοντας κάθε μήνα στον Πούτιν. Η αντίδραση δεν άργησε: μια άλλη ομάδα νεαρών γυναικών δημοσίευσε διαδικτυακά ένα «αντι-ημερολόγιο»: ήταν ντυμένες στα μαύρα με κλειστά στόματα, ως ένδειξη διαμαρτυρίας.

Η Χιλ επισημαίνει ότι αυτό το είδος εμπορευματοποίησης της εικόνας του ηγέτη εντάσσεται στη λογική του «λαϊκιστή ισχυρού άνδρα», μια τακτική που δεν περιορίζεται μόνο στη Ρωσία. Παρομοιάζει μάλιστα τη στρατηγική αυτή με εκείνη του Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι σε χώρες όπως ο Καναδάς, η Γερμανία ή η Βρετανία θα ήταν αδιανόητο να βλέπουμε τους ηγέτες σε μπλουζάκια και εμπορεύματα, σαν να ήταν ποπ είδωλα.

Κάποιοι εκδότες προσπαθούν ήδη να προλάβουν τον ανταγωνισμό: τουλάχιστον μία ρωσική εφημερίδα κυκλοφόρησε ημερολόγιο Πούτιν για το 2026 ήδη από τον Σεπτέμβριο. Και για όσους δεν προλάβουν το φετινό ημερολόγιο, υπάρχει άφθονος χρόνος: ο Πούτιν έχει τροποποιήσει το Σύνταγμα ώστε να μπορέσει να παραμείνει στην εξουσία έως το 2036.

