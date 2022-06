Αιφνίδια μεταφορά του Ναβάλνι σε «άγνωστη τοποθεσία»

Σε «άγνωστη τοποθεσία» μεταφέρθηκε αιφνιδίως ο ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, σύμφωνα με ανάρτηση του κορυφαίου συνεργάτη του Λεονίντ Βολκόφ στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, ο οποίος επικαλείται τον δικηγόρο του πολιτικού, ο οποίος δεν μπόρεσε να τον συναντήσει στη φυλακή όπου εκτίει την ποινή κάθειρξης που του έχει επιβάλει η ρωσική δικαιοσύνη την Τρίτη.

Κατά τον επικεφαλής του επιτελείου του Ναβάλνι, όταν ο δικηγόρος έφθασε στη «Σωφρονιστική Αποικία Νο.2» («IK-2»), τη φυλακή που βρίσκεται στο Ποκρόφ, 119 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας, οι αρμόδιοι του είπαν: «Δεν υπάρχει εδώ τέτοιος κρατούμενος».

«Πού είναι ο Αλεξέι τώρα και σε ποια αποικία κρατουμένων έχει μεταφερθεί δεν το γνωρίζουμε», συμπλήρωσε ο Βολκόφ.

Η εκπρόσωπος του Ναβάλνι Κίρα Γιαμρίς αναφέρθηκε από την πλευρά της σε φήμες ότι μεταφέρθηκε στην «αποικία κρατουμένων» υψίστης ασφαλείας «ΙΚ-6» στο Μελέχοβο, κοντά στην πόλη Βλαντίμιρ, περίπου 250 χιλιόμετρα, ανατολικά της Μόσχας.

Ωστόσο, «το πρόβλημα με την μεταφορά του σε άλλη αποικία κρατουμένων δεν συνίσταται στο ότι ενδεχομένως βρίσκεται σε αποικία κρατουμένων υψίστης ασφαλείας». «Tο κυριότερο είναι ότι δεν γνωρίζουμε πού είναι ο Αλεξέι», δήλωσε η κυρία Γιαμρίς. «Είναι μόνος του αντιμέτωπος με το σύστημα που προσπάθησε να τον σκοτώσει», πρόσθεσε η Γιαρμίς.

Η Υπηρεσία Φυλακών της Ρωσίας δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε ερώτηση του Reuters σχετικά με τις πληροφορίες αυτές.

