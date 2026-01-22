Χρόνια που γεμίζουν με ζωή

Χρόνια καλά.

Ετσι δεν λένε πια; Τα «χρόνια πολλά» τα κατακτήσαμε.

Τα πεντάχρονα παιδιά σήμερα προβλέπεται να ζήσουν έως τα 100 τους.

Το ζητούμενο είναι μια καλή ζωή σε αυτή τη διάρκεια.

Να έχεις μια καλή ζωή στα τόσα χρόνια.

Αυτό απασχολεί απ’ ό,τι φαίνεται και τους περισσότερους από εμάς που ζούμε στις πόλεις. Περιορισμένοι στα περιθώρια και στη ρουτίνα της. Αποκομμένοι από τη φύση και με ελάχιστο χρόνο για επαφή.

Αυτή η έλλειψη και αντίστοιχα, αυτή η ανάγκη που δημιουργείται, εξελίχθηκε σε μια κυρίαρχη τάση. Σε ένα megatrend. Αυτό της μακροζωίας με ποιότητα.

Και τι θεωρείται ποιότητα σε έναν μακρύ βίο; Η ευζωία. Μια υγιής, ισορροπημένη, γεμάτη ψυχικά ζωή.

Οσο και αν φαντάζουν οραματικά και θεωρητικά όλα τα παραπάνω, τόσο χειροπιαστά και αξιοποιήσιμα μπορούν να γίνουν.

Οραματικά, γιατί όλοι μας, λίγο έως πολύ βάζουμε υψηλούς στόχους, ειδικά στην αρχή κάθε χρονιάς. Στόχους για να αλλάξουμε τη ζωή μας, προς το καλύτερο.

Και στις 19 Ιανουαρίου, την επονομαζόμενη «Quitting day», εγκαταλείπουμε τους περισσότερους.

Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς θα προσφέρεις μια ωραία ζωή στα χρόνια. Πώς θα ζήσεις μια πιο γεμάτη, μια πιο ευτυχισμένη ζωή.

Η οικονομία της μακροζωίας εκτιμάται ότι θα φθάσει στα 27 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030. Από αυτά τα 4,6 τρισεκατομμύρια δολάρια μπορούν να παραχθούν από την αγορά των ταξιδιών.

Μέχρι σήμερα η μακροζωία, ως προσέγγιση, αφορά στο κοινό της πολυτέλειας, του υψηλού εισοδήματος, με υπηρεσίες, θεραπείες και προϊόντα στην αιχμή της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Στις 20 Ιανουαρίου, μια μέρα μετά την «Quitting day», η Novotel παρουσίασε τη μακροζωία ως στρατηγική κατεύθυνση της αλυσίδας ξενοδοχείων, η οποία αποτελεί από το 1967 και το ιδρυτικό σήμα της κορυφαίας διεθνούς φίρμας Accor. Και με αυτή τη στρατηγική, δείχνει και το μονοπάτι, στο οποίο μπορεί να βαδίσει το ξενοδοχείο, ως οντότητα, ανταποκρινόμενο σε μια κυρίαρχη τάση.

«Πλέον η μακροζωία δεν είναι θέμα τεχνολογίας, αλλά ανθρώπων», είπε ο Jean-Yves Minet, Global Brand President της Novotel, παρουσιάζοντας το Longevity. «Δεν είμαστε μια πολυτελής φίρμα που απευθύνεται στους λίγους». Στόχος «είναι να καταστήσουμε πιστευτές, επιλογές που είναι εφικτές». Και αυτές να έχουν διάρκεια στη ζωή των επισκεπτών πέρα από τη διαμονή τους.

Η στρατηγική αυτή απαντά στις ισχυρές ανακατατάξεις του παγκόσμιου ταξιδιωτικού τοπίου: τη συνεχή ετήσια αύξηση των ταξιδιών, τις ευκαιρίες τηλεργασίας που αναμένεται να επεκταθούν σε 92 εκατομμύρια άτομα έως το 2030, την αυξανόμενη ζήτηση για τουρισμό ευεξίας, καθώς και τη συνεχή άνοδο της plant-based διατροφής. Αυτές οι τάσεις επιταχύνθηκαν από την έντονη παγκόσμια ευαισθητοποίηση γύρω από τη σημασία της σωματικής και ψυχικής υγείας.

«Μια πρόσφατη μελέτη της Accor αποκάλυψε ότι το 68% των εργαζομένων παγκοσμίως επιθυμεί καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής», πρόσθεσε ο Jean-Yves Minet. «Βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο. Παρόλο που οι μεγάλες αλλαγές δεν είναι πάντα εφικτές, τα μικρά βήματα που επαναλαμβάνονται καθημερινά δημιουργούν ουσιαστικό, διαρκή αντίκτυπο».

Και πώς θα γίνει αυτό;

Με βάση τη στρατηγική που παρουσίασε η Novotel, η μακροζωία ενσωματώνεται σε καθημερινές συνήθειες, μέσα από τέσσερις βασικούς πυλώνες: την τροφή, τον ύπνο, την κίνηση και την επαφή (Eat, Sleep, Move, Meet).

Οι τέσσερις πυλώνες του Longevity Everyday ενισχύουν την ευεξία των επισκεπτών, μέσω νέων προγραμμάτων, προϊόντων και συνεργασιών που θα ξεκινήσουν το 2026. Απώτερος στόχος είναι η δέσμευση της Novotel για την προστασία και αποκατάσταση των ωκεανών, μια συνεργασία που έχει ξεκινήσει με τη WWF από το 2024, καθώς η υγεία του πλανήτη είναι αλληλένδετη με την προσωπική ευεξία.

Στην ανάλυσή τους, ο ύπνος συμβάλλει στην ψυχική και σωματική ευεξία μέσω της ανάπαυσης. Για τον λόγο αυτό θα ανανεωθούν και αναβαθμιστούν τα κρεβάτια και λινά σε όλα τα ξενοδοχεία σε παγκόσμια κλίμακα από τον Μάρτιο.

Σε ό,τι αφορά τη διατροφή, υιοθετούνται υγιεινές και βιώσιμες επιλογές, με νέα μενού από τον Απρίλιο. Οι μαγειρικές ομάδες εκπαιδεύονται από το παγκοσμίου κλάσης Culinary Institute of America. Παράλληλα, η αλυσίδα εγκαινίασε μια πολυετή συνεργασία με τον Alfie Steiner, τον βρετανό σεφ και δημιουργό περιεχομένου που εστιάζει στη plant-forward διατροφή.

Η εμπειρία της κίνησης ενισχύεται με καθημερινές μορφές δραστηριότητας και οι επισκέπτες ενθαρρύνονται να δραστηριοποιούνται περισσότερο. Μέσω της συνεργασίας της Novotel με τον Kauli Vaast, τον χρυσό Ολυμπιονίκη του Παρισιού 2024, καθώς και με την Paris Saint-Germain (PSG), λανσάρονται εμπειρίες Novotel x PSG σε όλο τον κόσμο, καθώς το 70% των ξενοδοχείων της διαθέτει γυμναστήρια και πισίνες.

Η σύνδεση είναι ο τέταρτος βασικός πυλώνας, με την αλυσίδα να επαναπροσδιορίζει τα επαγγελματικά ταξίδια, αναγνωρίζοντας ότι οι ταξιδιώτες δεν είναι απλώς διαχειριστές χρόνου, αλλά διαχειριστές ενέργειας. Αυτό μεταφράζεται για τους business ταξιδιώτες και τους συμμετέχοντες σε συναντήσεις και συνέδρια, σε αναζωογονητικά διαλείμματα με ήπια κίνηση, βιώσιμες γεύσεις που ενισχύουν τη συγκέντρωση και επιλογές ποτών σχεδιασμένες είτε για τόνωση, είτε για ηρεμία.

Στον πυρήνα του Longevity Everyday βρίσκεται το The Novotel 37 Collective, μια παγκόσμια κοινότητα από opinion leaders και ειδικούς σε θέματα ευεξίας. Τα ιδρυτικά μέλη του Novotel 37 Collective είναι ο Kauli Vaast, ο 23χρονος Ταϊτινός πρωταθλητής του σερφ, ο Alfie Steiner, ο δημιουργός plant-forward γεύσεων και επαναστάτης της γαστρονομίας και ο Javier Pastore, ο πρώην ποδοσφαιριστής της Paris Saint-Germain, με γνώσεις γύρω από την πνευματική διαύγεια, τη στρατηγική σκέψη και τις καθημερινές συνήθειες που στήριξαν μια καριέρα παγκόσμιας κλάσης.

Ο αριθμός 37 αναδεικνύει τη μεταμορφωτική ισχύ της σταθερής, καθημερινής προσπάθειας: μια βελτίωση 1% κάθε μέρα συσσωρεύεται εκθετικά, οδηγώντας σε 37 φορές μεγαλύτερη βελτίωση έως το τέλος του έτους.

Και ποια είναι μια μικρή λεπτομέρεια που μπορεί να αλλάξει την καθημερινότητα; ρωτήθηκαν οι συμμετέχοντες στην παρουσίαση της νέας στρατηγικής.

«Τηλεφώνησε στη μητέρα σου», είπε ο Jean-Yves Minet, δίνοντας αξία στον ανθρώπινο δεσμό. «Βάλε στη διατροφή σου περισσότερα όσπρια», απάντησε ο Alfie Steiner. Και «άκου τους γονείς σου», κατέληξε ο 23χρονος Kauli Vaast.

