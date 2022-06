Αλεξέι Ναβάλνι: Νέες κατηγορίες εναντίον του – κινδυνεύει με (επιπλέον) 15 χρόνια φυλάκισης

Ο Αλεξέι Ναβάλνι, αντιπολιτευόμενος του ρώσου προέδρου Πούτιν, που βρίσκεται στη φυλακή εκτίοντας ποινή φυλάκισης εννέα ετών, ισχυρίστηκε την Τρίτη 31 Μαΐου ότι υπάρχουν νέες κατηγορίες εναντίον του, τις οποίες του ανακοίνωσε ένας ανακριτής που τον επισκέφτηκε στη φυλακή. Οι κατηγορίες αφορούν στη σύσταση εξτρεμιστικής οργάνωσης και την υποκίνηση έχθρας εναντίον των Αρχών. Βάσει των νέων κατηγοριών αντιμετωπίζει νέα ποινή φυλάκισης μέχρι και 15 ετών. Σε περίπτωση που κριθεί ένοχος, η ποινή θα προστεθεί σε αυτήν που του έχει ήδη επιβληθεί. Τον περασμένο Μάρτιο καταδικάστηκε σε 9 χρόνια φυλάκισης για απάτη και περιφρόνηση του Δικαστηρίου, ενώ ήδη βρισκόταν φυλακισμένος για δυόμιση χρόνια, κατηγορίες που απέρριψε ως πολιτικά υποκινούμενες.

Τα νέα έκανε γνωστά ο ίδιος ο Ναβάλνι μέσα από δημοσίευσή του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

«Απ’ ότι φαίνεται, δημιούργησα μια εξτρεμιστική ομάδα προκειμένου να προκαλέσω έχθρα έναντι των αξιωματούχων και των ολιγαρχών. Και όταν φυλακίστηκα, τόλμησα να εκφράσω τη δυσαρέσκειά μου (τι ανόητος που είμαι!) και κάλεσα σε οργάνωση διαμαρτυριών».

3/6 It turns out that I created an extremist group in order to incite hatred towards officials and oligarchs. And when they put me in jail, I dared to be disgruntled about it (silly me) and called for rallies.

For that, they’re supposed to add up to 15 more years to my sentence.

— Alexey Navalny (@navalny) May 31, 2022