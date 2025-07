Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στο Λος Αντζελες – Δεκάδες τραυματίες [βίντεο]

Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου στο Λος Αντζελες, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος κόσμου στην πολυσύχναστη λεωφόρο Santa Monica Boulevard.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές από την τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία, τουλάχιστον 28 άτομα τραυματίστηκαν, με τέσσερις ή πέντε εκ των τραυματιών να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι υπόλοιποι είναι εκτός κινδύνου.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως το περιστατικό σημειώθηκε όταν κόσμος άρχισε να συγκεντρώνεται σε σημείο της λεωφόρου για ένα street event.

BREAKING 🚨 ⚠️

At least 20 people were injured when a car crashed into a crowd in Los Angeles, with up to five in critical condition. pic.twitter.com/IqwTKH00rv

— 𝗚𝗹𝗼𝗯𝗲 𝗢𝗯𝘀𝗲𝗿𝘃𝗲𝗿 (@GlobeObserver0) July 19, 2025