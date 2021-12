Χριστουγεννιάτικος εφιάλτης στο τραπέζι

Το 1936 ο Σαλβαντόρ Νταλί έσκασε μύτη σε ένα μεγάλο event των υπερρεαλιστών, όπου πρόκειται μάλιστα να δώσει και ομιλία, με καταδυτική στολή. Κανονική στολή, με χάλκινο καταδυτικό κράνος βαθιάς θαλάσσης, ρυθμιστή κατάδυσης της Mercedes και υδατοστεγή μανίκια. Τον συνόδευαν δύο υπέροχα λαγωνικά μπορζόϊ.

Δεν είχε απολύτως καμία σημασία που στη διάρκεια της ομιλίας κόντεψε να σκάσει κυριολεκτικώς (τελευταία στιγμή κάποιος εργάτης άρπαξε ένα γερμανικό κλειδί και τον έσωσε από βέβαιο θάνατο). Το «μήνυμα» είχε δοθεί.

Υποθέτω ότι ο μεγάλος καταλανός καλλιτέχνης θα ήτο ιδιαίτερα ευχαριστημένος από τον περίσσιο σουρεαλισμό στα πριβέ πάρτι των φετινών Χριστουγέννων (όπου η αλήθεια είναι ότι ένα καταδυτικό κράνος θα ήταν η ενδεδειγμένη λύση για όλους τους προσκεκλημένους).

Οσα βέβαια πραγματοποιηθούν και δεν ακυρωθούν. Η ίδια η βασίλισσα Ελισάβετ ακύρωσε ήδη ένα οικογενειακό προ-χριστουγεννιάτικο γεύμα (50 ατόμων) στο Παλάτι του Ουίνδσορ. Διότι και με την επέλαση της Ομικρον είναι σημαντικό να μη σου βγει το εορτινό event από τη μύτη (ρωτήστε τον Μπόρις Τζόνσον τι τραβάει ακόμα με τα απόνερα από το περσινό «Christmas party scandal»).

Προσκλήσεις και Sudoku

Μια αγαπημένη φίλη με κάλεσε φέτος στην ετήσια προ-χριστουγεννιάτικη συνάντηση στο κατάστημά της στο κέντρο της Αθήνας. Η διαδικτυακή πρόσκληση γράφει «με καλή διάθεση και τηρώντας φυσικά όλα τα μέτρα ασφαλείας». Σε έτερη διαδικτυακή πρόσκληση διαβάζω: «Σας περιμένω με χαρά. Για να είμαστε ανέμελοι, μήπως να κάνουμε ένα self test; Με αγάπη και μια τριτοεμβολιασμένη αγκαλιά».

Τα Χριστούγεννα του 2021 οι πιο πολλοί οικοδεσπότες γνωρίζουν ότι περπατούν σε κινούμενη άμμο. Διότι, αν είναι υπερβολικά ελαστικοί ή «χύμα» με τα μέτρα προστασίας, οι εμβολιασθέντες καλεσμένοι θα προτιμήσουν να επιδείξουν αλλού το QR του πιστοποιητικού τους. Αν, πάλι, η πρόσκληση έχει ένα υπερβολικά αστυνομοκρατούμενο αμπαλάζ, οι ανεμβολίαστοι θα πάρουν δρόμο.

Ετσι τα logistics των εορτινών καλεσμάτων είναι ιδιαίτερα περίπλοκα φέτος. Πόσους θα καλέσεις; Με τι vaccination status; Τριτοδοσίτης, φοβισμένος ανεμβολίαστος, «ληγμένος» που δεν πρόλαβε να κλείσει την αναμνηστική δόση, «κολλητός» με ψεύτικο πιστοποιητικό εμβολιασμού, εμβολιασμένος νοσήσας που δεν έχει κλείσει ακόμα το εξάμηνο για την τρίτη δόση (που από τη νέα χρονιά θα γίνει τρίμηνο);

Επίσης, αν είναι «καθιστό», θα έχεις ατομικές σαλάτες; Θα έχεις ανοιχτό συνέχεια το παράθυρο και ας μαίνεται απ’ έξω η Κάρμελ; Θα προτιμήσεις τον μπουφέ, όπου θα σερβίρει μόνο ένας (όπως έκαναν το καλοκαίρι σε εκείνο το ξενοδοχείο στο Πήλιο;). Θα αγγιχτούμε λίγο ή θα ακολουθηθεί η συμβουλή της βρετανής υπουργού Απασχολήσης Τερέζ Κόφι να μην «πέσουν πολλά φιλιά κάτω από το γκι»;

Επιπλέον, είναι καλό να κάνουν όλοι ένα rapid test πριν τη μεγάλη μέρα; (θυμίζω ότι στα high end πάρτι των ξένων celebrities μαζί με τους σερβιτόρους θα υπάρχει στην είσοδο και ούλτρα σικ κινητή ομάδα προληπτικής δειγματοληψίας). Να υπάρχουν πάνω στο τραπέζι αντισηπτικά ή αγγίζουμε τα όρια της υστερίας;

Τι γίνεται επίσης αν στην παρέα υπάρχουν α) ένας ηλικιωμένος με εύθραστη υγεία και υπέρμετρη λατρεία για τα ανεμβολίαστα εγγόνια; β) Μια ανεμβολίαστη έφηβη με σκουλαρίκι septum στη μύτη που αυτά τα Χριστούγεννα θέλει να βρεθεί και με τις 10 κολλητές από το στενό crew της; γ) μια υποχόνδρια σαραπεντάχρονη με υποκείμενο νόσημα; δ) ένα μωρό; ε) ένας άρτι αφιχθείς από το Ρότερνταμ 23χρονος εμβολιασμένος φοιτητής που επιθυμεί να ζήσει αυτές τις μέρες σα να βρίσκεται στο μπούνκερ του Χίτλερ, λίγο πριν μπουκάρουν οι Σοβιετικοί;

Τι θα γίνει αν οι καλεσμένοι είναι και ιντερνάσιοναλ ή κατέφθασαν μόλις από την.. χώρα της Ομικρον; (βλ. Βρετανία). Οικογένεια φίλων που ζουν στη Γενεύη μου έλεγαν ότι ήδη ναυάγησε το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν τους. Διότι είχαν κληθεί από άγγλους φίλους στη γειτονική… Γαλλία. Μόνο που οι Γάλλοι έχουν ήδη θέσει περιορισμούς στους Αγγλους. Οπότε οι παρ’ ολίγον οικοδεσπότες δεν θα την περάσουν τη Μάγχη φέτος.

Οχι μαλλιοτράβηγμα κάτω από το γκι

Αυτά τα υπερρεαλιστικά Χριστούγεννα κυκλοφορεί στις ΗΠΑ ένα πουλόβερ με την προβοκατόρικη στάμπα: «Unvaccinated and ready to talk politics at Christmas» («Ανεμβολίαστος και έτοιμος να πολιτικολογήσω αυτά τα Χριστούγεννα»).

Ναι, βασικό μέλημα αρκετών φέτος είναι η αποφυγή των ρήξεων. Διότι ο διχαστικός λόγος και τα «πόσες εκατόμβες νεκρών θέλεις δηλαδή, για να πας να εμβολιαστείς;» δεν θα βοηθήσουν ιδιαίτερα το ούτως ή άλλως απισχνασμένο Christmas spirit.

Γι΄αυτό έχει τεράστια σημασία να γνωρίζεις το προφίλ του μουσαφίρη σου (δείτε, λόγου χάριν, τι έπαθε η Μπίλι Αϊλις στο φετινό χριστουγεννιάτικο σκετς. Αν είσαι π.χ. συνειδητοποιημένος ανεμβολίαστος πόσο ξένοιαστα θα περάσεις, σερβίροντας μπαρουτοκαπνισμένους εκπροσώπους του εμβολιαστικού λόμπι;

«Παλιά καλούσα την παραμονή 20 άτομα» μου αναφέρει έμπειρη οικοδέσποινα «Φέτος, θα αρκεσθώ σε δύο φιλικά ζευγάρια που έχουν κάνει και τις τρεις δόσεις όπως εμείς. Την κουμπάρα μου πρώτη φορά δεν θα την καλέσω, γιατί ο άνδρας της δεν είναι εμβολιασμένος. Ας πρόσεχε! Τής το είπα ευθέως: “Συγγνώμη δεν μπορώ να σε καλέσω, θα έχουν και οι υπόλοιποι πρόβλημα”».

Πώς αντέδρασε; «Μαγκώθηκε, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Πέραν του φόβου μήπως κολλήσουμε, σίγουρα η κουβέντα θα πάει στον κορωνοϊό και στα εμβόλια και οι καλεσμένοι θα αρπαχτούν μεταξύ τους. Είναι σα να καλείς Συριζαίο σε πάρτυ σε εκλογικό περίπτερο νεοδημοκράτη υποψηφίου».

Η αλήθεια είναι ότι τα φετινά τραπέζια θα φιλοξενήσουν πολλά ηθικά διλήμματα. Αλλά και πολλούς αποχωρισμούς. «Δεν θα ζητήσω και freedom pass από τους καλεσμένους μου, αλλά δεν θα καλέσω ανεμβολίαστους!» μου εξομολογείται έτερη οικοδέσποινα.

«Διότι αυτοί τουλάχιστον που γνωρίζω εγώ

α) δεν προσέχουν και

β) δεν μπορούν να σταματήσουν να μιλούν για το πόσο κακό κάνουν τα εμβόλια.

Ειλικρινά προτιμώ να αποκλείσω φέτος ακόμα και πολύ αγαπημένους φίλους, προκειμένου να μη γίνουν στο τραπέζι συζητήσεις που θα χαλάσουν την ατμόσφαιρα. Μπορώ να το υποστώ όλο τον υπόλοιπο χρόνο αλλά όχι τα Χριστούγεννα!».

«Θα καλέσω πιο λίγους. Δεν με νοιάζει αν έχουν κάνει το εμβόλιο, παρότι εγώ έχω κάνει την τρίτη δόση» καταθέτει γνωστός που ζει μόνος του. «Μην τρελαθούμε κιόλας. Αν κάποιος έχει κάνει rapid test, τι έχω να φοβηθώ;».

Συμβουλές για την ομαλή διεξαγωγή

Διόλου τυχαίο ότι ο κόσμος δεν αδημονεί και τόσο φέτος για τις γιορτές. «Ι dread Christmas. My husband won’t get jabbed» («Τρέμω τα Χριστούγεννα. Ο άντρας μου δεν θα εμβολιαστεί») λέει ένας τίτλος στον βρετανικό Guardian.

Είναι και οι προφανείς οικονομικοί λόγοι. Πρόσφατη έρευνα στη Γαλλία (από την Ifop και τη Dons Solidaires) κατέδειξε ότι το ένα τρίτο των Γάλλων νιώθουν θλίψη και άγχος στην προοπτική των φετινών Χριστουγέννων.

Εξ ου και ο ξένος Τύπος βρίθει αυτές τις μέρες συμβουλών (συχνά αντιφατικών) για το πώς να αντιμετωπιστούν εγκαίρως οι προκλήσεις στις προσκλήσεις του 2021. Παραθέτω ενδεικτικά ένα μικρό απόσταγμα αυτών.

«Δεν υπάρχει ευγενικός τρόπος να ρωτήσεις αν κάποιος είναι εμβολιασμένος. Οπότε, καλό να είσαι ευθύς». «Είναι αγένεια να ενοχοποιήσεις τον οικοδεσπότη». «Οπουδήποτε πας, οφείλεις να γνωρίζεις το επίπεδο του ρίσκου που είσαι διατεθειμένος να πάρεις». «Μείωσε όσο το δυνατόν την έκθεσή σου στον ιό την εβδομάδα πριν από τις γιορτές». «Είναι ιδιαίτερα σημαντική η δυνατότητα να μπορείς να εκφραστείς ελεύθερα, ιδιαίτερα σε αυτούς που αγαπάς». «Καλός οικοδεσπότης είναι αυτός που δίνει το μεγαλύτερο αριθμό πληροφοριών».

Το δε αμερικανικό Atlantic φτάνει στο σημείο να εξετάζει με επιδημιολογικούς όρους διαφορετικά σενάρια καλεσμένων π.χ. «Αν η η συγκέντρωσή σας περιλαμβάνει μόνο έναν ανεμβολίαστο ενήλικα–ας πούμε, την Ξαδέλφη Πόλα– είναι χονδρικά τρεις φορές πιο πιθανό να κολλήσει, από οποιονδήποτε άλλον». Ή «Τα παιδιά προσθέτουν ένα ακόμα στρώμα πολυπλοκότητας…».

Οπως και να΄χει, αν τελικά βρεθούμε τα φετινά Χριστούγεννα σε κάποια οικογενειακή ή φιλική συγκέντρωση, ας απολαύσουμε την αγάπη και τον υπερρεαλισμό που, αναμφίβολα, θα κυκλοφορούν. Διαφορετικά, ας μείνουμε μόνοι –και απόλυτα ασφαλείς– στο σπίτι. ‘Η ας κοτσάρουμε ένα καταδυτικό κράνος.

