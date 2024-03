Τι ακριβώς επιδιώκει η Ευρωπαία Εσαγγελέας;

Η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοντρούτσα Κόβεσι δεν είναι πολύ γνωστή ως πρόσωπο στην Ελλάδα. Οπως δεν είναι γνωστός ο ακριβής ρόλος της, τα όριά του και το περιεχόμενο της έρευνας που διεξάγει. Μίλησε όμως για τα Τέμπη, την άνευ προηγουμένου τραγωδία με τους 57 αδικοχαμένους, που κάνει και τις πέτρες να δακρύζουν.

Το γεγονός ότι ένα θεσμικό πρόσωπο της ευρωπαϊκής πραγματικότητας αναφέρεται στην ανοιχτή αυτή πληγή μπαίνοντας στον απλοϊκό ρόλο του πολέμιου του Κακού είναι από μόνο του προβληματικό. Η κυρία Κόβεσι υπέπεσε σε λάθη, εγκλωβίστηκε σε παγίδες της μνήμης, συμπύκνωσε όλη της την οργή απέναντι στην ελληνική πραγματικότητα και μόνο.

Καταρχάς, και προτού αναλυθούν τα παραπάνω, πρέπει να γίνει σαφές ότι η ίδια ως προσωπικότητα είναι σκληροτράχηλη και ανθεκτική. Αδιαμφισβήτητα έμπειρη ως εισαγγελική λειτουργός, ξέρει πού και πώς να επιτεθεί για να πονέσει. Η στοιχειώδης έρευνα στο διαδίκτυο αποκαλύπτει, μεταξύ άλλων, τη μνημειώδη σύγκρουσή της με τον υπουργό Δικαιοσύνης Τοντορέλ Τόντερ, ο οποίος είχε προτείνει την απόλυσή της ως γενικής εισαγγελέως της DNA (σ.σ.: είναι η Εθνική Αρχή Καταπολέμησης της Διαφθοράς στη Ρουμανία), το 2018.

Η κυρία Κόβεσι είχε τότε στην πλάτη της 20 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων «υπερβολικά αυταρχική συμπεριφορά», «συμμετοχή σε έρευνες άλλων εισαγγελέων», «ιεράρχηση φακέλων σύμφωνα με τον αντίκτυπο των μέσων ενημέρωσης», «παραβίαση των αποφάσεων του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ρουμανίας» και «υπογραφή παράνομων συμφωνιών με τις Μυστικές Υπηρεσίες». Ο πρόεδρος Γιοχάνες υποχρεώθηκε, μάλιστα, να την ανακαλέσει. Υστερα από σαράντα κύματα, στις 5 Μαΐου 2020, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε ότι «η ανάκληση της Κόβεσι παραβίασε το δικαίωμά της σε δίκαιη δίκη, καθώς και το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης».

Τι είπε και σήκωσε τόση σκόνη;

Η κυρία Κόβεσι, κατά την επίσκεψή της στη χώρα μας μίλησε στο Star και λίγο ως πολύ κατήγγειλε την Πολιτεία, την κυβέρνηση, ότι δεν επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κάνει έρευνα. Σε συνέντευξη, μάλιστα, στην «Εφημερίδα των Συντακτών» χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την υπουργική ασυλία, ως «πρόβλεψη» που εμποδίζει την περαιτέρω έρευνα, την αποκάλυψη της αλήθειας και την απονομή Δικαιοσύνης, τον μόνο τρόπο, όπως λέει, που μπορεί να οδηγήσει στη θεραπεία του «τραύματος» από την τραγωδία.

Είπε συγκεκριμένα η κυρία Κόβεσι: «Και με αυτή την αφορμή ανακάλυψα ότι υπάρχει μια πρόβλεψη στο ελληνικό Σύνταγμα, σύμφωνα με την οποία δεν μπορούμε να προχωρήσουμε την έρευνα. Και αυτό είναι ενάντια στον κανονισμό και τον ευρωπαϊκό Νόμο. (…) Εχω την εντύπωση ότι στην Ελλάδα θέλουν να θολώσουν τα νερά, να “πνίξουν” την υπόθεση. Αλλά αυτό δεν γίνεται».

Πώς εμπλέκεται στη διερεύνηση της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών;

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι αρμόδια για την έρευνα, τη δίωξη και την παραπομπή στη Δικαιοσύνη εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ενωσης, π.χ. απάτη, διαφθορά ή και διασυνοριακή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ για ποσά μεγαλύτερα των 10 εκατ. ευρώ.

Στην υπόθεση των Τεμπών εμπλέκεται, καθώς η μη υλοποίηση της σύμβασης 717 που υπεγράφη από το ελληνικό Δημόσιο το 2014 (για την αναβάθμιση του συστήματος σηματοδότησης-τηλεδιοίκησης στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο) υπολογίζεται ότι ζημίωσε και το ελληνικό κράτος αλλά και τα ευρωπαϊκά ταμεία – χρηματοδότηση άνω του 80% εκπορεύεται από κονδύλια της ΕΕ.

Τα λάθη

Η κυρία Κόβεσι γενίκευσε με τρόπο ανοίκειο και απολύτως επιθετικό, όταν στην Ελλάδα διενεργούνται αυτή τη στιγμή πολλές και παράλληλες έρευνες.

Ξεχνά η κυρία Κόβεσι ότι διενεργεί έρευνα η Εισαγγελία Εφετών Λάρισας, με 34 κατηγορούμενους; Οι κατηγορούμενοι ήταν 33, προστέθηκε όμως ο πρώην περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε δίωξη για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος, σχετικά με το περιώνυμο «μπάζωμα» του τόπου της τραγωδίας. Στην έρευνα συμμετέχει, άλλωστε, και η οικεία Εισαγγελία Πρωτοδικών.

Πώς τολμά και ισχυρίζεται ότι «στην Ελλάδα θέλουν να θολώσουν τα νερά, να “πνίξουν” την υπόθεση», όταν στην έρευνα της Λάρισας έχει προστεθεί και τρίτος πραγματογνώμονας για να βρεθεί η αλήθεια; Οταν δείγματα υλικού από τον τόπο της τραγωδίας αποστέλλονται σε εργαστήρια του εξωτερικού, τόσο του Καναδά όσο και της Αγγλίας, για να εντοπιστεί η άκρη του νήματος; Πώς καταλήγει σε συμπεράσματα όταν η πρώτη σχετική δίκη με τα Τέμπη, με αγωγή κατά της Hellenic Train –πολλώ δε μάλλον η βασική– δεν έχει καν ξεκινήσει;

Ξεχνά η κυρία Κόβεσι ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών διεξάγει τη δική της έρευνα για τυχόν παραλείψεις στελεχών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (σσ: Επιθεωρητές-Ελεγκτές της είχαν αποφανθεί κατά τρόπο παράδοξο ότι δεν ήταν δυνατό να στοιχειοθετηθεί το αδίκημα της απιστίας για τους υπευθύνους της ΕΡΓΟΣΕ);

Ξεχνά η κυρία Κόβεσι ότι η ελληνική Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει δώσει εντολή –ψάχνοντας μίζες– οικονομικού ελέγχου τόσο στον ΟΣΕ και τις θυγατρικές του, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, όσο και στην εταιρεία Hellenic Train, επιφορτισμένης με το έργο μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων;

Γιατί υποτιμά η κυρία Κόβεσι ότι οι εντεταλμένοι έλληνες δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί που διενεργούν για λογαριασμό της «δικής της» Εισαγγελίας έρευνα (σ.σ.: βρίσκεται στη φάση της ανάκρισης), έχουν ασκήσει –με άξονα, πάντα, τη σύμβαση 717– κακουργηματικές διώξεις για 23 μη πολιτικά πρόσωπα;

Ξεχνά η κυρία Κόβεσι ότι ο νόμος περί ευθύνης υπουργών –που πρέπει να αλλάξει, ουδείς λέει το αντίθετο– δεν είναι ελληνική πατέντα; Η Ελλάδα ανήκει στην ομάδα δυτικών κρατών με ανάλογες ρυθμίσεις στα Συντάγματά τους. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, μάλιστα, το Κοινοβούλιο είναι αρμόδιο όχι μόνο για την κίνηση της σχετικής διαδικασίας αλλά και για την εκδίκαση της υπόθεσης ως δικαστήριο.

Η συγκεκριμένη ειδική ρύθμιση δεν εφευρέθηκε για να καλύψει τυχόν ποινικές ευθύνες του Σπίρτζη και του Καραμανλή, υφίσταται μονίμως ως συνταγματική διάταξη από το 1822 έως σήμερα. Με τις δηλώσεις της, η Ευρωπαία Εισαγγελέας ενισχύει την εντύπωση ότι η Ελλάδα διατηρεί προνομιακό καθεστώς ποινικής ευθύνης των υπουργών. Πώς μπορεί να το κάνει, όταν γνωρίζει ότι σε πλείστα όσα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης υπάρχει ανάλογο καθεστώς; Ακόμη και στην ίδια της τη χώρα, τη Ρουμανία, υπάρχει σχετική συνταγματική πρόβλεψη προστασίας κυβερνητικών αξιωματούχων. Το ξεχνά; Πώς στηλιτεύει την Ελλάδα ως χώρα που αγκαλιάζει τον υπουργό που φταίει και λησμονεί τις ψυχές που χάθηκαν;

Στο μανιφέστο της στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η κυρία Κόβεσι επικαλείται τον Τζοβάνι Φαλκόνε, ιταλό δικαστή, διακεκριμένο για τη δίωξη της σικελικής Κόζα Νόστρα (δολοφονήθηκε από τη Μαφία), το μότο του οποίου ήταν «ακολούθησε το χρήμα» («follow the money»). Η ίδια ομολογεί ότι το έχει μετεξελίξει σε «focus on the money», «εστίασε στο χρήμα».

Ξεχνά η κυρία Κόβεσι ότι το μαύρο χρήμα δεν εμπίπτει στον νόμο περί ευθύνης υπουργών, στην Ελλάδα; Δεν γνωρίζει την περίπτωση του Ακη Τσοχατζόπουλου, που δικάστηκε για ξέπλυμα με σοβαρότατα στοιχεία, χωρίς καν να τεθεί ζήτημα παραγραφής;

Η κυρία Κόβεσι βαρύνεται με ογκώδες έργο: έχει γύρω της χορό παρανόμων, υπολογίζεται στα 19,2 δισ. ευρώ το βρώμικο χρήμα που έχει διακινηθεί στο πλαίσιο 1.927 ερευνών ως το τέλος του 2023. Κατέλαβε τη θέση της επικεφαλής στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το 2020 και θα παραμένει στο Λουξεμβούργο ως το 2027. Διαθέτει άπλετο χρόνο για να παρακολουθήσει τις έρευνες για τα Τέμπη έως ότου τελεσφορήσουν, και δικαστικά. Ας περιμένει. Κι ας αφήσει την ελληνική Βουλή να αποφασίσει τα του οίκου της – που όντως θέλουν συγύρισμα.

