Ζούμε τον πρώτο Διασυνδεδεμένο Παγκόσμιο Πόλεμο

«Γιατί σήμερα δεν είναι το 1945 ή το 1989. Μπορεί να επιστρέψαμε στη ζούγκλα – αλλά σήμερα η ζούγκλα είναι διασυνδεδεμένη. Είναι διασυνδεδεμένη πιο στενά από ποτέ άλλοτε με τηλεπικοινωνίες, δορυφόρους, εμπορικές συναλλαγές, το διαδίκτυο, οδικά, σιδηροδρομικά και αεροπορικά δίκτυα, οικονομικές αγορές και εφοδιαστικές αλυσίδες. Κατ’ επέκταση, ενώ το δράμα του πολέμου διαδραματίζεται εντός των συνόρων της Ουκρανίας, οι κίνδυνοι και οι επιπτώσεις της εισβολής του Πούτιν γίνονται αισθητές σε όλο τον κόσμο – ακόμη και στην Κίνα, η οποία έχει λόγο να ανησυχεί για τον φίλο της στο Κρεμλίνο», αναφέρει ο Φρίντμαν, κάνοντας λόγο για τον πρώτο «Διασυνδεδεμένο Παγκόσμιο Πόλεμο» (World War Wired) στην Ιστορία, τον πρώτο πόλεμο που διεξάγεται σε έναν «απόλυτα διασυνδεδεμένο κόσμο», έναν πόλεμο στο πλαίσιο του οποίου «οι Κοζάκοι συναντούν τον Παγκόσμιο Ιστό».

⚡️Reports coming in now of Donetsk under massive shelling from the Ukrainian forces. Dozens of houses have been destroyed. There are dead and wounded! This is a residential area close to the centre of Gladkovka. One gas worker confirmed dead so far. Source: Rudenko #Donbass pic.twitter.com/k3uuJMuPOq

— Dean O’Brien (@DeanoBeano1) February 28, 2022