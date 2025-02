Τρελό: στο αυτοκίνητο να απαγορεύεται το κινητό αλλά να επιτρέπονται οι οθόνες

Ζούμε την «τέλεια» αντίθεση: από τη μία, απαγορεύεται -και ορθώς- διά ροπάλου η χρήση του κινητού σου καθώς οδηγείς και, από την άλλη, δεν υπάρχει αυτοκίνητο σήμερα χωρίς οθόνη infotainment. Το 97% των καινούργιων αυτοκινήτων εξοπλίζεται από μία τέτοια.

Η ψηφιακή επιθυμία έγινε ανάγκη; Ντόμινο εφέκτ μετά από τις καθημερινές υπερωρίες με το κινητό μας; Υπερβολικά πολλή πληροφορία σε οθόνες-σινεμασκόπ μέσα στο κόκπιτ; Η ουσία είναι ότι, όπως λένε οι Times στην έρευνά τους, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι οθόνες έχουν γίνει υπερβολικά περίπλοκες και συχνά απαιτούν ακόμα και κάποια 22 δευτερόλεπτα της προσοχής σου για να βρεις αυτό που θέλεις.

Ξέρετε, κλεφτές ματιές μεταξύ δρόμου και infotainment, σκρόλινγκ εν κινήσει μέσα από λαβύρινθους των μενού, δεκάδες μέτρα της ασφάλτου να «φεύγουν» χωρίς τον απόλυτο έλεγχό μας, ίσως μαζί και στιγμιαίος εκνευρισμός αν δεν βρίσκουμε άμεσα αυτό που θέλουμε. Been there, done that?

Είκοσι δύο δευτερόλεπτα είναι αιώνας σε συνθήκες κίνησης με άπειρα σενάρια, πεζούς και οτιδήποτε. Αντίφαση; Θέλει και ρώτημα; Μη σου πω ότι πιο εύκολα βρίσκεις με το κινητό σου κάτι παρά ψάχνοντας σα λαγωνικό εκείνο το καταραμένο υπομενού. Αυτό που μόλις διάβασες δεν είναι αυθαίρετη παρομοίωση αλλά λίγο-πολύ το εύρημα της έρευνας που έλαβε χώρα και ανέθεσε σε τρεις διαφορετικούς τύπους οδηγών (έναν ειδικευμένο δημοσιογράφο αυτοκινήτου, έναν έμπειρο οδηγό και έναν λιγότερο έμπειρο) τις εξής πέντε επικίνδυνες «αποστολές»: να απενεργοποιήσουν την υποβοήθηση λωρίδας, να ξεκινήσουν την πλοήγηση, να ανεβάσουν τη θερμοκρασία κατά 2 βαθμούς Κελσίου, να βάλουν στο ‘’on’’ τα θερμαινόμενα καθίσματα και, τέλος, να επιλέξουν ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Σόρι, δεν τους έλεγε καλύτερα να σκάψουν τον Τάμεση;

Το πείραμα έλαβε χώρα στην λεβεβντομάνα του motoring Αγγλία, με έδρα το Βρετανικό Μουσείο Αυτοκινήτου, και χρησιμοποίησε δέκα διαφορετικά αυτοκίνητα. Το πιο γρήγορο «χρονόμετρο» το είχε ένα Skoda που, για παράδειγμα, χρειάστηκε κατά μέσο όρο μόλις 6,6 δ/λ για να βγάλεις «εκτός» το Lane Assist, ένα από τα πιο ενοχλητικά «βοηθήματα» από καταβολής αυτοκίνησης. Εντάξει, εξαιρείται αν είσαι γριά με SUV στο Ν. Ψυχικό. Υπήρξαν όμως και κάποια, όπως το Hyundai Genesis, που για τον ίδιο σκοπό χρειάστηκε κοτζάμ 22,6 δευτερόλεπτα.

Γενικώς υπάρχει θέμα και είναι σοβαρό. Ναι μεν οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν βρει μια ψηφιακή γη επαγγελίας αφού οι οθόνες είναι φτηνότερες και πιο γρήγορες σε διαδικασίες παραγωγής από τα κλασικά μπουτόν που ξέραμε, ωστόσο με τόσες λειτουργίες και εικονίδια η διαδικασία συχνά γίνεται περίπλοκη.

Και τι θα γίνει, δηλαδή; Κανείς δεν ξέρει πού ακριβώς θα κάτσει η μπίλια. Πάντως κάποιοι κατασκευαστές (μην πάει το μυαλό σας στην Τesla…) έχουν αρχίσει και επαναφέρουν κάποια μπουτόν. Η χρυσή τομή ίσως βρίσκεται κάπου στη μέση: ναι μεν μια εκλογικευμένων διαστάσεων και λειτουργιών οθόνη, όχι στο χάος των μενού και της αναζήτησης εν κινήσει. Σκοτώνει. Κυριολεκτικά.

