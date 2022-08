Τα «κρασιά του Χίτλερ» προκαλούν και πάλι

Μπουκάλια κρασιού με την εικόνα του Αδόλφου Χίτλερ στην ετικέτα τους έχουν προκαλέσει οργή στη Γερμανία και την Αυστρία μετά από αναφορές ότι γερμανοί τουρίστες τα αγοράζουν ως συλλεκτικά, γράφει στους Times ο ανταποκριτής της βρετανικής εφημερίδας στη Βρέμη Ρομπ Χάιντ.

Ωστόσο το θέμα δεν είναι καινούργιο. Το οινοποιείο Vini Lunardelli που ιδρύθηκε το 1967 στο Ούντινε της Ιταλίας, από το 1995 παράγει κρασιά με προκλητικές ετικέτες όπως η σειρά με θέμα τον Χίτλερ και άλλους Ναζί (Ρούντολφ Ες, Χέρμαν Γκέρινγκ, Ερβιν Ρόμελ και η Εύα Μπράουν). Είναι μέρος μιας σειράς κρασιών με ιστορικές προσωπικότητες, «πολιτικούς (και κομμουνιστές), δικτάτορες και στρατιωτικούς», που «μας θυμίζουν τις ζωές διάσημων προσώπων της ιταλικής και παγκόσμιας πολιτικής ιστορίας όπως οι Τσε Γκεβάρα, Στάλιν, Τσόρτσιλ, Γκράμσι, Λένιν, Χίτλερ, Μαρξ, Μουσολίνι, Ναπολέων και η Σίσι». Αρα, καταλάβατε, πού το πάει ο οινοποιός.

Και φαίνεται ότι κάθε χρόνο, συνήθως κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, κάποιος τουρίστας θα δει κάπου τα κρασιά του Λουναρντέλι με τις εξωφρενικές ετικέτες και θα διαμαρτυρηθεί πράγμα που στη συνέχεια θα διαδοθεί από τα τοπικά —και μερικές φορές από τα εθνικά και τα διεθνή— μέσα ενημέρωσης.

Οπως ανέφερε η ιστοσελίδα The Drink Business,τον Αύγουστο του 2012, τα κρασιά άρχισαν να τραβούν την προσοχή των μέσων ενημέρωσης όταν ένας αμερικανός δικηγόρος, ο Μάθιου Χιρς, βρήκε –έκπληκτος- τα μπουκάλια σε μια κάβα κοντά στη λίμνη Γκάρντα. Ο Χιρς έκανε διακοπές στη βόρεια Ιταλία μαζί με τη σύζυγό του Σίντι, της οποίας ο πατέρας είναι επιζών του Ολοκαυτώματος ενώ η θεία της, ο παππούς και η γιαγιά της πέθαναν στο Αουσβιτς.

Ενα από τα μπουκάλια έδειχνε τον Χίτλερ να χαιρετά ναζιστικά, ένα άλλο τον δικτάτορα δίπλα στις λέξεις «Mein Kampf» («Ο Αγών μου»), ενώ ένα τρίτο τον απεικόνιζε να ποζάρει πλάι σε μια παραποιημένη φωτογραφία του αείμνηστου Πάπα Ιωάννη Παύλου Β’.

«Σοκαρίστηκα. Δεν είναι απλώς προσβολή προς τους Εβραίους, παρόλο που ο σύζυγός μου κι εγώ είμαστε Εβραίοι. Είναι προσβολή για την ανθρωπότητα συνολικά», είπε η κυρία Χιρς στην Corriere della Sera.

Ο δήμαρχος της Βερόνα είπε ότι τα μπουκάλια θα αφαιρεθούν από το σούπερ μάρκετ ενώ ο ιταλός υπουργός Ενσωμάτωσης Αντρέα Ρικάρντι δήλωσε: «Θέλω να διαβεβαιώσω τους αμερικανούς φίλους μας που επισκέπτονται τη χώρα μας ότι το Σύνταγμά μας και ο πολιτισμός μας απορρίπτουν τον ρατσισμό, τον αντισημιτισμό και τον ναζιστικό φασισμό», προσθέτοντας: «Αυτό προσβάλλει τη μνήμη εκατομμυρίων ανθρώπων και κινδυνεύει να θέσει σε κίνδυνο την εικόνα της Ιταλίας στο εξωτερικό».

Το κρασί αποσύρθηκε από το κατάστημα, στο οποίο το είδε ο Χιρς και οι τοπικοί εισαγγελείς άρχισαν να ερευνούν το ζήτημα. Ωστόσο όπως δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Ansa ο εισαγγελέας Μάριο Τζούλιο Σκινάια, «Το μόνο έγκλημα που θα μπορούσε να αποδοθεί αυτή τη στιγμή είναι αυτό του απολογητή του φασισμού». Ο ιταλός εισαγγελέας πρόσθεσε επίσης: «Σε αυτό το σημείο όμως, θα ήταν σκόπιμο να εφεύρουμε το έγκλημα της ανθρώπινης βλακείας».

Αυτά συνέβησαν το 2012, ενώ ένα χρόνο αργότερα, όπως έγραψε το Jewish Journal, διαμαρτυρήθηκε και το Κέντρο Σιμόν Βίζενταλ καλώντας τους διανομείς ιταλικών κρασιών σε όλο τον κόσμο να μποϊκοτάρουν τα συγκεκριμένα προϊόντα. Στη δήλωσή του το SWC αναφέρει ότι επιλέγοντας «να μην συνεργάζονται με κάποιον που χρησιμοποιεί τον Ναζί δολοφόνο σαν κραυγαλέο εργαλείο μάρκετινγκ είναι το μόνο μήνυμα που μπορεί να καταλάβει ο ιδιοκτήτης του οινοποιείου».

Οπως είπε ο εκπρόσωπος του Κέντρου, ραβίνος Αβραάμ Κούπερ: «Είναι δυσφήμηση της μνήμης των θυμάτων του Χίτλερ και σε κάποιους δίνει την ευκαιρία να σηκώσουν το ποτήρι τους στη μνήμη του Χίτλερ… Είναι πραγματικά αηδιαστικό».

Η συλλογή του Χίτλερ, ειδικά, που παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα του οινοποιείου, δείχνει τον αρχηγό των Ναζί με συνθήματα όπως «Mein Führer», «Sieg Heil» και «Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer». Σύμφωνα με την εταιρεία, εξάλλου, τα κρασιά αποτελούν «αντικείμενο λατρείας μεταξύ των συλλεκτών»…

Το 2018, ο Αντρέα Γκνάσι, τότε δήμαρχος του Ρίμινι, παρατήρησε ότι τα χέρια του ήταν δεμένα και ότι οι προσπάθειες να πιέσει για εθνική νομοθεσία κατά των φασιστικών προϊόντων ήταν ανεπιτυχείς. «Λαμβάνουμε αναφορές όπως αυτή τουλάχιστον πέντε έως έξι φορές το χρόνο», δήλωσε., «Εφόσον δεν εγκριθεί νέος νόμος, όλες οι προσπάθειες [δράσης του δήμου] δεν μπορούν να επιτύχουν τίποτα».

Thanks to Vina Lunardelli winery, these are on display at wine stores in Rome. Despicable. https://t.co/Sk1FCEkaSU pic.twitter.com/9kWwiKnyge

— David Wolpe (@RabbiWolpe) May 17, 2018