Σπένσερ Τρέισι: Ο κακότροπος «καλός» του Χόλιγουντ

Στη μεγάλη οθόνη, οι χαρακτήρες που ενσάρκωνε έλεγαν, πάντα και μόνον, την αλήθεια. Όμως μακριά από τα φώτα των στούντιο το «παραμύθι» της ζωής του ήταν πλασμένο με ψέματα. Και όχι μόνον. Ο εννέα φορές υποψήφιος για Όσκαρ σταρ του Χόλιγουντ, κάτοχος του εν λόγω ρεκόρ μαζί με τον μυθικό Λόρενς Ολίβιε, είχε πολλά να κρύψει για τον διόλου ειλικρινή, στην πραγματικότητα, χαρακτήρα του.

Το εντυπωσιακό ήταν ότι, μέσα του, το ήξερε. Όταν το κάποτε ανδρικό σύμβολο του σεξ, ο πολύς Μπαρτ Ρέινολντς, που τον είχε για πρότυπο κινηματογραφικό, κατάφερε να τον πλησιάσει σε μια γωνιά του στούντιο και να τον ρωτήσει, φαίνεται πως τον έπιασε σε μία από τις σπάνιες στιγμές ειλικρίνειας. «Κύριε Τρέισι, είστε τόσο καλός σε όλα. Δεν υπάρχει κάτι στο οποίο δεν είστε καλός», τόλμησε να τον ρωτήσει ο «μικρός» θαυμαστής του. «Η ζωή», ήρθε σχεδόν κυνικά η απάντηση του Σπένσερ Τρέισι.

Το ταλέντο του στην ηθοποιΐα το ανακάλυψε από το κολλέγιο ακόμη, όπως καταγράφει στο αφήγημα της ζωής του ο Μάρτιν Τσίλτον στον βρετανικό «The Telegraph». Όμως ο Τρέισι, αντίθετα με πολλούς άλλους και άλλες, είδε την καριέρα του να ξεκινάει σχετικά αργά. Στα τριάντα. Κατάφερε δε να κρατήσει αυτή η καριέρα τέσσερις δεκαετίες, με ήρωες που «έλεγαν πάντα την αλήθεια, κοιτώντας τον θεατή στα μάτια», σε 77 συνολικά ταινίες. Όσες δεκαετίες κατάφερε να κρατήσει και το διόλου τιμητικό μυστικό του.

Στις αρχές της δεκαετίας του ’30 που ξεκίνησε είχε ήδη ένα άλλοθι για την κρυφή, σκοτεινή πλευρά του χαρακτήρα του: ήταν παντρεμένος με μια ηθοποιό τέσσερα χρόνια μεγαλύτερή του και δυστυχισμένος. Εκείνος φρόντιζε να λείπει για μεγάλα χρονικά διαστήματα από το σπίτι, ακόμη κι όταν εκείνη του χάρισε δύο παιδιά.

Ο γιός του Τζον γεννήθηκε κωφάλαλος και με δυσκινησία, καθώς είχε χτυπηθεί από πολιομυελίτιδα. Και ο Σπένσερ Τρέισι δεν αποδεικνυόταν πολύ στοργικός, μένοντας ακόμη και μήνες μακριά από την εστία τους, για τα γυρίσματα της πρώτης του μεγάλης επιτυχίας, ακόμη και μικρότερο ρόλο, και δη δίπλα στον σούπερσταρ Κλάρκ Γκέιμπλ, το «San Francisco» (1936).

Ήταν η ίδια εποχή, που παρέα με τον Γκέιμπλ, τον μάθαιναν οι οίκοι ανοχής και οι επίδοξες σταρλετίτσες στην Λεωφόρο της Δύσης, την περίφημη Σάνσετ Μπούλεβαρντ. Αργότερα, ο σκηνοθέτης Τζόζεφ Μάνκιεβιτς (βραβευμένος με Όσκαρ για το θρυλικό «Όλα για την Εύα» και συνσεναριογράφος με τον Όρσον Ουέλς στον εμβληματικό «Πολίτη Κέιν») δήλωνε πως ο Τρέισι «άφησε την οικογένειά του από ένα αίσθημα ενοχής».

Ήταν και η εποχή που οι ντίβες του Χόλιγουντ ισχυρίζονταν, εν χορώ, πως «ο Τρέισι είναι πιο σέξυ άνδρας στο δυναμικό των στούντιο της MGM – Metro Goldwyn Mayer». Και μιλάμε για τότε «ιερά τέρατα», όπως η Μίρνα Λόι, η Πολέτ Γκοντάρ, η Χέντι Λαμάρ, η Ολίβια Ντε Χάβιλαντ, ακόμη και η μεγάλη – και δύσκολη στον χαρακτήρα – Μπέτι Ντέιβις.

Κάπου εκεί μπήκε στην ζωή του η 20χρονη Σουηδέζα Ίνγκριντ Μπέργκμαν. Ο Τρέισι απείλησε να σπάσει το συμβόλαιό του αν έπαιρναν την σέξι Λάνα Τέρνερ (με τον «πιο ωραίο διάδρομο προσγείωσης για το χρυσό αεροπλανάκι που κρεμόταν πάντοτε από το λαιμό της», όπως λεγόταν τότε με νόημα) αντί για την …«αθώα» και χαμηλοβλεπούσα Ίνγκριντ, ως αντικείμενο του πόθου του στην ταινία «Δρ. Τζέκιλ και Μίστερ Χάιντ». Και η MGM υποχώρησε και φρόντισε να χτίσει για το αταίριαστο ζεύγος (εκείνος ήταν ήδη σαραντάρης) την εικόνα του μέντορα και της μαθήτριάς του. «Διαρρέοντας» μάλιστα και μια φωτογραφία τους, την ώρα που έπιναν μιλκσέικ σε ένα παγωτατζίδικο του Λος Άντζελες.

Να όμως, όμως, που τότε μπήκε στην ζωή του και η σταθερή «γυναίκα της ζωής του» (και στην οθόνη), Κάθριν Χέπμπορν. Με την ταινία «Η Γυναίκα της Χρονιάς», που απογείωσε την φήμη της ήδη βραβευμένης με Όσκαρ «γήινης» ντίβας. Η οποία, όπως πίστευε το στούντιο, θα έφερνε και μια κωμική νότα στο κινηματογραφικό ζεύγος, καθώς ήδη είχε κερδίσει το κοινό με την ξεκαρδιστική «Γυναίκα με τη λεοπάρδαλη», δίπλα στον επίσης σούπερ σταρ Κάρι Γκραντ.

Η πρώτη αντίδραση του «καλού» επί της οθόνης Τρέισι ήταν σαν να ξεσκέπαζε το προσωπείο του. «Τι είπε για μένα;», ρώτησε τον σκηνοθέτη η Χεπμπορν. «Ότι έχεις βρόμικα νύχια», ήταν η απάντηση του Μάνκιεβιτς.

Άλλο αν το διόλου κρυφό ρομάντσο των «Σπενς και Κέιτ» κράτησε τελικά πάνω από 26 χρόνια επί και εκτός της οθόνης. Δεν είναι όμως λίγοι εκείνοι που θυμούνται πως στις κοινές συζητήσεις με φίλους και ανθρώπους του κινηματογράφου, ο Τρέισι έκοβε θυμωμένα την Κέιτ του, όταν εκείνη τολμούσε να συνεισφέρει στην κουβέντα. Ουρλιάζοντας, σύμφωνα με τον Κρίστοφερ Άντερσεν και το βιβλίο του «An Affair to Remember: The Remarkable Love Story of Katharine Hepburn and Spencer Tracy», τη φράση «Ποιος διάολο σε ρώτησε εσένα;»!

Χώρια ότι εκείνος δεν ήθελε να χαλάσει την εικόνα του «καλού Καθολικού». Και έκρυβε με κάθε τρόπο από αδιάκριτα μάτια τη σχέση του με την υποταγμένη στον σκοτεινό χαρακτήρα του Χέπμπορν. Δεν καν κοιμούνταν ποτέ στο ίδιο ξενοδοχείο.

Άλλωστε, δεν του έφτανε εκείνη. Η συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία «A Guy Named Joe», Αϊρίν Νταν, δεκαετίες πριν την λαίλαπα του #MeToo, αποκάλυπτε ότι όχι μόνον ήταν αγενέστατος μαζί της, αλλά ότι την στρίμωξε για τα καλά, με πολύ συγκεκριμένους, σεξουαλικούς, στόχους.

Η Νταν, από τις πρώτες που αγωνίστηκαν για την ισότητα των γυναικείων συμβολαίων στο Χόλιγουντ, δεν το άφησε έτσι. Το μαρτύρησε, μιλώντας για τον «αγενή και άξεστο» Τρέισι, στο ένα αφεντικό της MGM, τον Λούις Μπ.Μάγιερ κι εκείνος τον έπεισε, τελικά, να την αφήσει ήσυχη στα γυρίσματα.

Ανάλογη συμπεριφορά με εκείνη που έδειχνε προς την Χέπμπορν είχε δείξει ο Τρέισι και στην μικρή «προστατευόμενή» του, Τζούντι Γκάρλαντ. Έρωτας και υποτίμηση, σύμφωνα με το βιβλίο «The Fixers: Eddie Mannix, Howard Strickling and the MGM Publicity Machine» του Ι.Τζ.Φλέμινγκ. Ο οποίος υποστηρίζει ότι όχι μόνον την κορτάρισε άγρια, από τα 13 της, όταν έπαιξαν μαζί στην ταινία «Η Γιορτή της Σάντα Μπάρμπαρα», αλλά «κοιμούνταν και μαζί από τα 14 της». Αρκεί να μην τολμούσε να πει και πολλά, δημοσίως τουλάχιστον, η μικρή Τζούντι (μετέπειτα μητέρα της Λάιζα Μινέλι).

Κάτι το οποίο επιβεβαίωνε και το «φοβερό παιδί» του Χόλιγουντ, ο συμπρωταγωνιστής του Τρέισι στην ταινία «Αδέσποτα Νιάτα», Μίκι Ρούνι, σύμφωνα με το βιβλίο «The Life and Times of Mickey Rooney» των Α.Λέρτζμαν και Γουίλιαμ Μπάιρνς. Τα δε αφεντικά της MGM, που τον χρειάζονταν καθότι έσπαγε ταμεία, έκαναν τα στραβά μάτια σε μία σεξουαλική σχέση που κράτησε για άλλα τρία χρόνια. Έβαλαν μάλιστα έναν ογκώδη οικοδόμο και πρώην «πόρτα» σε κλαμπ να φροντίσει, με τους… τρόπους του, να μείνει το σκάνδαλο μακριά από τα πρωτοσέλιδα της εποχής. Χώρια τα payroll (ξέρετε, οι «μισθοί») του στούντιο, στα οποία βρίσκονταν αστυνομικοί, δημοσιογράφοι, ακόμη και γιατροί.

Ανάλογοι μηχανισμοί, γνωστοί ως «Tracy Squad» (Η Ομάδα Τρέισι, αν θέλετε) είχαν στηθεί και νωρίτερα για να καλύπτουν τα επακόλουθα του άκρατου αλκοολισμού του σταρ της MGM. «Ήταν απαίσιος άνθρωπος. Δεν δίσταζε, πιωμένος, να επιτίθεται με γροθιές στους θαυμαστές του, που τολμούσαν να του ζητήσουν αυτόγραφα», κατέγραφε ο Ι.Τζ. Φλέμινγκ του βιβλίου «The Fixers».

Κάτι αντίστοιχο – και εξίσου επιθετικό – συνέβαινε όταν η Κάθριν Χέπμπορν προσπαθούσε να τον βάλει, μεθυσμένο, στο κρεβάτι, σύμφωνα με τον βιογράφο της στο «Kate Remembered» Α.Σκοτ Μπεργκ. «Το πρωί δεν θυμόταν καν ότι την είχε χτυπήσει άγρια». Και το μέικ απ κάλυπτε τα σημάδια…

Ούτε η σαγηνευτική και φρέσκια Γκρέις Κέλι δεν ξέφυγε από τα δίχτυα (και τις ορέξεις) του «καλού», 55χρονου πλέον, Σπένσερ Τρέισι. Το στούντιο τον έπεισε να δώσουν συνέντευξη Τύπου για την ταινία τους «Άσχημη Μέρα στον Μαύρο Βράχο» κι εκείνος δέχτηκε με τον όρο ότι θα έχει δίπλα του, κολλητά, την νεαρή Γκρέις. Κοιμήθηκαν μαζί το ίδιο βράδυ.

Ακόμη και ο θρυλικός Κάπτεν Κερκ, στο «Star Trek», Γουίλιαμ Σάτνερ έγινε μάρτυρας του κακότροπου χαρακτήρα του σταρ, τον οποίο θαύμαζε. Σε κάποια γυρίσματα, ο Τρέισι, που τότε έκανε και τον δικαστή στην περίφημη, κινηματογραφική, «Δίκη της Νυρεμβέργης», έβγαλε ενώπιον του Σάτνερ ένα εντυπωσιακό λογύδριο για τον ρόλο του. «Θεώρησα ότι αυτό ήταν κάτι που μόνον μεγάλοι ηθοποιοί της θεατρικής σκηνής μπορούν να κάνουν. Και του το είπα. Μου γύρισε την πλάτη, κλείστηκε στο καμαρίνι του και δεν μου ξαναμίλησε έκτοτε, ποτέ».

Τα πιο ώριμα χρόνια του δεν επιφύλαξαν στον Τρέισι τα καλύτερα. Η κατάρρευση, με πνευμονικό οίδημα, και μια εσπευσμένη εισαγωγή σε νοσοκομείο για επείγον πρόβλημα στον προστάτη, άφησαν τα σημάδια τους στην ολοένα και χειρότερη κατάσταση της υγείας του. Η τελευταία σκηνή που γύρισε, στα 67 του, ήταν ένας συγκινητικός μονόλογος, ο ύστατος του «καλού» Τρέισι της μεγάλης οθόνης, προς την κινηματογραφική «σύζυγό» του Κάθριν Χέπμπορν, που καταχειροκροτήθηκε από το συνεργείο της ταινίας και τους ηθοποιούς. Λίγες βδομάδες μετά ένα οξύ καρδιακό επεισόδιο έκοψε το νήμα της ζωής του.