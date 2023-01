Σαρλίν του Μονακό: Η πιο ακριβά ντυμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης

Αν όχι η πιο καλοντυμένη, τότε σίγουρα η Σαρλίν του Μονακό είναι η πιο ακριβά ντυμένη πριγκίπισσα, συγκριτικά με οποιοδήποτε άλλο μέλος βασιλικής οικογένειας στην Ευρώπη, αλλά και το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με δημοσίευμα των Times του Λονδίνου. Συγκεκριμένα, η γκαρνταρόμπα της πριγκίπισσας Σαρλίν, κόστισε 739.541 ευρώ, μόνο για το 2022, σύμφωνα με υπολογισμούς και πληροφορίες της ιστοσελίδας μόδας UFO No More , που αναδημοσιεύουν οι βρετανικοί Times.

Mάλιστα, το ιδιαίτερα ακριβό γούστο της 44χρονης πριγκίπισσας σε ρούχα, αξεσουάρ και παπούτσια, δεν συγκρίνεται με αυτό καμίας άλλης πριγκίπισσας ή μέλους βασιλικής οικογένειας, διότι η διαφορά στα ποσά που ξοδεύουν, συγκριτικά με ό, τι έχει ξοδέψει μέσα στο περασμένο έτος η Σαρλίν για το look της, είναι χαοτική. Για παράδειγμα, στη δεύτερη θέση, στον κατάλογο με τις πιο ακριβά ντυμένες πριγκίπισσες, φιγουράρει μεν, το όνομα της πριγκίπισσας Μαρίας – Ολυμπίας της Ελλάδος και της Δανίας, αλλά με τεράστια διαφορά. Συγκεκριμένα, η Μαρία – Ολυμπία ξόδεψε 227.604 ευρώ, για τις περισινές εμφανίσεις της, ποσό κατά πολύ μικρότερο από αυτό που ξόδεψε η πριγκίπισσα του Μονακό. Σε αυτά, τα ποσά, εννοείται πως δεν έχει συνυπολογιστεί η αξία των κοσμημάτων και των βασιλικών κειμηλίων, που φορούν ως κοσμήματα, τα μέλη των βασιλικών οικογενειών, οι εμφανίσεις των οποίων, μπήκαν στο μικροσκόπιο του UFO No More.

Τρίτη στη λίστα με τις πριγκίπισσες με την πιο ακριβή γκαρνταρόμπα, έρχεται η Κέιτ (Κάθριν), πριγκίπισσα της Ουαλίας, σύζυγος του διαδόχου του βρετανικού θρόνου, Γουίλιαμ. Η Κέιτ, τον περασμένο χρόνο, ξόδεψε 217.310 ευρώ, για τις δημόσιες εμφανίσεις της. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα UFO No More , μόνο οι αξία των 168 από τις 204 εμφανίσεις της Κέιτ, τον προηγούμενο χρόνο, συμπεριλήφθηκαν στους υπολογισμούς. Κι αυτό, διότι τα υπόλοιπα outfits της Μίντλετον πιθανότατα ήταν ραμμένα στα μέτρα της, επομένως η αξία τους δεν δύναται να προσδιοριστεί επακριβώς. Πάντως, η μέση αξία των φορεμάτων που επέλεξε τον περασμένο χρόνο η Κέιτ, ήταν περίπου 1.293 ευρώ, για το καθένα από αυτά.

Η Σαρλίν, η οποία παντρεύτηκε τον 64χρονο πρίγκιπα Αλβέρτο του Μονακό, το 2011, έκανε 105 δημόσιες εμφανίσεις, μέσα στο 2022. Οι ειδικοί της μόδας, μπόρεσαν να κάνουν ακριβείς υπολογισμούς για τις 65 από αυτές, με μέση αξία 11.357 ευρώ. Ενα από τα φορέματα της Σαρλίν που έκλεψε τις εντυπώσεις και άφησε εποχή, ήταν η γαλάζια Prada τουαλέτα της, με κεντημένα λουλούδια και χάντρες, την οποία επέλεξε για το 73ο γκαλά του Ερυθρού Σταυρού, στο Μόντε Κάρλο. Το φόρεμα συνδύασε με μαύρο clutch και ψηλοτάκουνα πέδιλα του οίκου Versace. Παράλληλα, τα κοσμήματα που επέλεξε η πριγκίπισσα, ήταν ένα βραχιόλι και μενταγιόν με πεταλούδα του οίκου Van Cleef & Arpels, ωστόσο δεν συνυπολογίστηκαν στην τελική αξία, αυτής της εμφάνισής της, την οποία δημοσιεύει η ιστοσελίδα μόδας.

Η UFO No More μελέτησε το look 19 γυναικών βασιλικών οικογενειών της Ευρώπης και του Ηνωμένου Βασιλείου, υπολογίζοντας πάντοτε τα ενδύματα γνωστών οίκων που υπάρχουν στο εμπόριο οι τιμές τους και μπορούσαν, συνεπώς, να καταμετρηθούν στη λίστα και φυσικά όχι τα κατά παραγγελία ρούχα, η αξία των οποίων δεν μπορούσε να συνυπολογιστεί επακριβώς. Ωστόσο, σύμφωνα και με γαλλόφωνα μέσα, η κυριαρχία της Σαρλίν στη βιομηχανία της βασιλικής μόδας και η αγάπη της για τα πιο ακριβά ενδύματα, αξεσουάρ και παπούτσια ξεχωρίζει, με μεγάλη διαφορά από των υπολοίπων και σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί.

Σημειώνεται πως η πριγκίπισσα του Μονακό, πάντα επιλέγει τις εμφανίσεις της, με βάση το πρωτόκολο, ενώ η υπερβολή που επιδεικνύει στο ντύσιμό της, θα μπορούσε να προκαλέσει δυσφορία σε άλλες περιοχές της Ευρώπης – ιδίως σε περίοδο οικονομικής κρίσης – όχι όμως στο Μονακό, το οποίο έχει τις περισσότερες Ferrari κατά κεφαλήν, από οπουδήποτε αλλού, στον κόσμο.

Στο πριγκιπάτο του Μονακό, το γεγονός ότι η Σαρλίν ξοδεύει μια περιουσία για τις δημόσιες εμφανίσεις της, όχι μόνο δεν κατακρίνεται, το αντίθετο, μάλιστα, επικροτείται. Σημειώνεται δε ότι το ακριβό της γούστο είναι πιθανό να ενισχύσει τη θέση της στο πριγκιπάτο, μετά την παρατεταμένη παραμονή της στη Νότια Αφρική – τη χώρα όπου μεγάλωσε και στη συνέχεια εκπροσώπησε ως Ολυμπιονίκης της κολύμβησης – που προκάλεσε ανησυχία. Η σικάτη πριγκίπισσα, μετά την επιστροφή της στο Μονακό, κράτησε χαμηλό προφίλ, ενώ καθημερινά υποβαλλόταν σε θεραπεία, για τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε, αναλαμβάνοντας, όμως, παράλληλα ξανά, τα δημόσια, πριγκιπικά της καθήκοντα τους τελευταίους μήνες.

Παρόλα αυτά, στα δημοσιεύματα που φιλοξενούσε ο γαλλικός τύπος στα τέλη του 2022, ο Αλβέρτος φερόταν κάθε χρόνο να δεσμεύεται να καταβάλλει σημαντικά χρηματικά ποσά, όχι μόνο για το look της Σαρλίν, αλλά και για τον συνοδεύει στις δημόσιες εμφανίσεις του. Μάλιστα, ο Πρίγκιπας του Μονακό φέρεται να έχει υπογράψει ένα άκρως απόρρητο συμβόλαιο με την σύζυγό του, σύμφωνα με το οποίο οφείλει να της καταβάλλει περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ, ετησίως, προκειμένου να εκπληρώνει τα πριγκιπικά της καθήκοντα. Σύμφωνα με γαλλικά μίντια, ο 64χρονος γαλαζοαίματος είναι αποφασισμένος να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να έχει την κατά είκοσι χρόνια μικρότερή του πριγκίπισσα στο πλευρό του, στις επίσημες εκδηλώσεις, όπου επιβάλλεται να δίνουν οικογενειακώς το «παρών».

