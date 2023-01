Η Νταϊάν Κρούγκερ που νιώθει «λίγο πιο κομψή» στη Γαλλία

Η Νταϊάν Κρούγκερ και ο σύντροφός της, Νόρμαν Ρίντους, άφησαν το Χόλιγουντ για να περάσουν έναν χρόνο απολαμβάνοντας τη ζωή στο Παρίσι, «la vie Parisienne», όπως το θέτει, μαζί με την τετράχρονη κόρη τους, Νόβα. «Είναι φοβερό», λέει στην Telegraph. «Εδώ ο τρόπος ζωής είναι διαφορετικός. Επίσης, βρίσκω ότι αυτή τη στιγμή η Αμερική είναι πολύ διχασμένη. Οχι ότι η Ευρώπη δεν έχει τα δικά της προβλήματα, αλλά είναι ωραίο να είσαι για λίγο εκτός ΗΠΑ. Και πάντα το ήθελα αυτό για τη Νόβα, που εν τέλει είναι μισή Γερμανίδα», προσθέτει μιλώντας στην Ερμιόνη Εϊρ.

Η Κρούγκερ είναι τρίγλωσση: Γερμανίδα στην καταγωγή, αγαπημένη της γαλλικής κινηματογραφικής βιομηχανίας και αμερικανίδα σταρ μερικής απασχόλησης, με τέλεια αγγλικά, χωρίς ξενική προφορά. Υπάρχει κανείς που απορεί γιατί ο Ταραντίνο την έκανε κατάσκοπο στην ταινία του «Αδωξοι Μπάσταρδη»; Αδύνατον. Είναι τρομερά έξυπνη και ταυτόχρονα πανέμορφη, το είδος της ξανθιάς που (σύμφωνα με τον Ρέιμοντ Τσάντλερ) μπορεί να κολάσει και άγιο…

Μετά την πρώτη μεγάλη επιτυχία της ως Ωραία Ελένη στην επική «Τροία» (2004), κέρδισε τον ρόλο της καθηγήτριας Ιστορίας (στο «Στα ίχνη του χαμένου θησαυρού» και στο σίκουελ, πλάι στον Νίκολας Κέιτζ), της βασίλισσας (υποδύθηκε τη Μαρία Αντουανέτα στη γαλλόφωνη ταινία «Αντίο, βασίλισσά μου») και μιας κοινωνιοπαθούς του Χόλιγουντ (πρόσφατα, στην τηλεοπτική σειρά «Swimming with Sharks»).

Με τον καιρό άρχισε να προωθεί τη δική της ατζέντα, επιλέγοντας ρόλους σε ταινίες που απαιτούσαν ενσυναίσθηση και τρυφερότητα, όπως η γερμανική τραγωδία «Μαζί ή Τίποτα» του Φατίχ Ακίν, για την οποία κέρδισε το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας στις Κάννες το 2017. Και τώρα ελπίζει να είναι συμπαραγωγός σε ένα «φιλόδοξο» τηλεοπτικό έργο, στο οποίο θα υποδυθεί τη Μαρλένε Ντίτριχ.

Η Ερμιόνη Εϊρ συνάντησε την Νταϊάν Κρούγκερ στο Παρίσι –όπου η ηθοποιός τριγυρίζει με ένα νοικιασμένο ηλεκτρικό σκούτερ– κατά τη διάρκεια μιας φωτογράφισης με κοσμήματα του οίκου Chaumet: «Λατρεύω τη χειροποίητη αίσθηση του Chaumet» λέει. «Η παραγωγή τους είναι λιγότερο μαζική από άλλων μεγάλων ονομάτων, είναι μια οικογενειακή πρόταση που περνάει από γενιά σε γενιά. Λατρεύω την ιστορία τους –η σειρά «Joséphine» αναφέρεται στα κοσμήματα που παράγγειλε ο Ναπολέων Βοναπάρτης για την αυτοκράτειρά του– και τα αρχεία τους είναι καταπληκτικά».

Καθισμένη απέναντι στην αγγλίδα δημοσιογράφο, φορώντας ένα ριγέ κίτρινο τοπ σαν λαμπερή μέλισσα, τζιν ψαράδικο παντελόνι και μπότες ποδηλασίας, λέει: «Σίγουρα νιώθω λίγο πιο κομψή στη Γαλλία. Στην Αμερική μετά βίας βγάζω τις πιτζάμες μου, απλά φοράω από πάνω ένα παλτό και πηγαίνω τη Νόβα στο νηπιαγωγείο. Για μένα, η Αμερική είναι είτε πολύ high-end glam είτε όχι. Εδώ υπάρχει απλώς μια κανονική κομψότητα, την οποία έχουν όλοι. Αυτό που υπάρχει στα καταστήματα είναι διαφορετικό, ο κόσμος ταιριάζει πολύ πιο ωραία τα ρούχα του, απολαμβάνω όλα αυτά τα παλτό με το ωραίο κόψιμο…»

Τι εννοεί όταν αναφέρεται στη διχασμένη Αμερική; «Μη με παρεξηγείτε, αγαπώ την Αμερική. Σίγουρα είναι πολιτικά διχασμένη, και η βάση της ηθικής και της κοινής λογικής φαίνεται να έχει χαθεί: όλοι τσακώνονται με όλους και τα πάντα πολιτικοποιούνται. Είναι σαν να μη λειτουργεί σωστά η χώρα», απαντά.

Ζούσε στη Νέα Υόρκη, λέει, αλλά η βία και οι άστεγοι έχουν αυξηθεί. Σε κάποια αυθάδη μικρά σκετς που κυκλοφορούν στο Διαδίκτυο, η Κρούγκερ υποδύεται τη σύμβουλο του Ντόναλντ Τραμπ, Κέλιαν Κόνγουεϊ. (Δείτε κάτω ένα βίντεο κλιπ με την Κρούγκερ ως Κέλιαν Κόνγουεϊ.)

«Δεν έχει σημασία αν είσαι Ρεπουμπλικανός ή Δημοκρατικός, ήταν απλά απίστευτο αυτό που συνέβαινε μπροστά στα μάτια μας», παρατηρεί, αναφερόμενη σε έναν, κατά την ίδια, οργουελικό επαναπροσδιορισμό της γλώσσας, για παράδειγμα την ολισθηρή μετονομασία ενός ψέματος σε «εναλλακτικό γεγονός»: «Δεν είναι αστείο πια. Μου φαίνεται ότι υπήρξε μια κατρακύλα, από την προεδρία Τραμπ και μετά, ως προς το τι είναι αποδεκτό και τι λέγεται. Αλλά τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν πολύ γρήγορα, προς το καλύτερο ή το χειρότερο», επισημαίνει.

Η κινηματογραφική βιομηχανία έχει υποστεί επίσης ανατροπές τον τελευταίο καιρό. Εισπράττει περισσότερο σεβασμό τώρα; «Πάντα ένιωθα ότι με σέβονται», απαντά. Με μια θέση στις κριτικές επιτροπές του Φεστιβάλ Καννών και με εξουσία στο Χόλιγουντ, θα συμμετείχε ίσως στην αλλαγή της βιομηχανίας, ώστε να είναι πιο δίκαιη για τις γυναίκες; «Η αλλαγή πρέπει πραγματικά να έρθει από την κορυφή· το να πω ότι δεν κάνω κάστινγκ σε δωμάτιο ξενοδοχείου δεν αλλάζει πραγματικά τα πράγματα. Αλλά όταν το Σωματείο Ηθοποιών στις ΗΠΑ έχει ως κανόνα ότι κανένα κάστινγκ δεν μπορεί να γίνεται σε δωμάτιο ξενοδοχείου, αυτό είναι αλλαγή», τονίζει. Πρέπει, λοιπόν, η αλλαγή να είναι συστημική; «Σωστά. Και νομίζω ότι οι άνθρωποι είναι πιο προσεκτικοί τώρα, γιατί έχει δημιουργηθεί ένας χώρος για παράπονα», επισημαίνει.

Ο έρωτας ήρθε στη ζωή της όταν γνώρισε τον Ρίντους, το 2015, στα γυρίσματα του «Sky», μιας γαλλογερμανικής ταινίας δρόμου γυρισμένης στα αγγλικά, που έγραψε και σκηνοθέτησε η φίλη της Κρούγκερ, γαλλίδα συγγραφέας, σεναριογράφος και ηθοποιός Φαμπιέν Μπερτό, με την οποία έχει γυρίσει τρεις ταινίες: «Κρατά μόνη της την κάμερα. Οταν πρωτοβρεθήκαμε δεν ήταν τόσο καλή στο σενάριο, εγώ παράγω πράγματα σε πιο δημιουργικό επίπεδο. Νομίζω ότι έχω καλό μάτι στην αφήγηση, είμαι καλή στην επεξεργασία. Την εμπιστεύομαι πραγματικά και σέβομαι το όραμά της», λέει.

Σε ηλικία 21 ετών η Κρούγκερ έκανε έναν σύντομο γάμο με τον γάλλο ηθοποιό και σκηνοθέτη Γκιγιόμ Κανέ (τώρα σύντροφο της Μαριόν Κοτιγιάρ) και στη συνέχεια μια δεκαετή σχέση με τον καρδιοκατακτητή Τζόσουα Τζάκσον, της σειράς «Νεανικές ανησυχίες» («Dawson’s Creek»). Αλλά ο 53χρονος Νόρμαν Ρίντους είναι άλλο πράγμα: φωτογράφος με ελεύθερο πνεύμα, μοτοσικλετιστής, μυθιστοριογράφος και ηθοποιός, διάσημος από τον ρόλο του κυνηγού ζόμπι Ντάριλ Ντίξον στη δραματική σειρά τρόμου «The Walking Dead». Μετά από 11 σεζόν και με τη σειρά να έχει ολοκληρωθεί, γυρίζεται τώρα μια συνέχειά της με τίτλο «The Walking Dead: Daryl Dixon», κατά σύμπτωση στη Γαλλία.

Πριν από τον ερχομό της κόρης τους, Νόβα Τενεσί, το 2018, η Νταϊάν ήταν ήδη θετή μητέρα του Μίνγκους, γιου του Ρίντους και της Eλένα Κρίστενσεν, με την οποία γνωρίζονταν πριν συναντήσει τον Νόρμαν, από την εποχή που ήταν και οι δύο μοντέλα του Dries Van Noten.

Από παιδί η Κρούγκερ κάνει ζωή νομαδική: πέρασε μερικές εβδομάδες στη Σχολή Βασιλικού Μπαλέτου του Λονδίνου και πριν από την ηθοποιία έκανε διεθνή καριέρα στο μόντελινγκ: «Νομίζω ότι είναι τεράστιο προνόμιο να ζεις ταξιδεύοντας. Αλλά τώρα θα νοικιάσω ένα σπίτι ή ένα διαμέρισμα, οπότε η Νόβα θα αισθάνεται ότι έχει μια βάση. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχει πράγματα γύρω της, όχι μόνο παιχνίδια, αλλά και βιβλία και κλινοσκεπάσματα και έργα τέχνης, όλα αυτά που κάνουν ένα σπίτι. Εχω μια βιβλιοθήκη σε κάθε σπίτι», λέει.

Η Κρούγκερ έχει γράψει, επίσης, το «A Name from the Sky», ένα παιδικό βιβλίο για την κόρη της, στο οποίο της εξηγεί πώς πήρε το όνομά της: «Νόβα, από το αστέρι που φέρνει φως στις πιο σκοτεινές νύχτες… Και Τενεσί, για τα όμορφα Σμόκι Μάουντενς, όπου ο πατέρας της και εγώ την περιμέναμε να έρθει και αναρωτιόμασταν πώς θα ήταν». Το βιβλίο εμβαθύνει στην παιδική ηλικία της ίδιας της Κρούγκερ. Γράφει, για παράδειγμα, για το κατοικίδιο κουνέλι της, που το έπαιρνε μαζί της στο σχολείο δεμένο με ένα κορδόνι: «Είναι αλήθεια, το έκανα με το κουνέλι μου τον Μπένι», λέει.

«Μεγαλώνοντας, ήμουν ανήσυχο παιδί. Διαφωνούσα με όλον τον κόσμο, νομίζω ότι πολλά παιδιά το κάνουν», λέει στην Telegraph. Το σχολείο της στο Αλγκερμίσεν της Κάτω Σαξονίας «δεν ενθάρρυνε άλλους τρόπους σκέψης. Γι’ αυτό με έδιωξαν…» Τι συνέβη; «Είχα λείψει για δύο μήνες κάνοντας μόντελινγκ, και παρ’ όλο που όταν επέστρεψα πέρασα τις εξετάσεις μου, ο διευθυντής είπε: “Χάνεις πάρα πολλά μαθήματα, ή τα παρατάς όλα αυτά ή τέλος το σχολείο”. Σκέφτηκα ότι ήταν πολύ άδικο αυτό που είπε ο τύπος, ότι δηλαδή έπρεπε να εγκαταλείψω τα όνειρά μου μόνο και μόνο για να μπορέσει να τσεκάρει τα κουτάκια του, σωστά;»

Η μητέρα της την έσωσε δίνοντάς της την άδεια να φύγει. «Είπε, “Εντάξει, κάνε ένα διάλειμμα και πήγαινε να ακολουθήσεις τα όνειρά σου”. Αυτό το θυμήθηκα όταν έγινα μαμά. Νιώθω την ευκαιρία και την ευθύνη απέναντι στη Νόβα, να την ενθαρρύνω να ζήσει τη ζωή της, όποια κι αν είναι αυτή, και να μη νιώθει ότι την κρατούν πάντα πίσω» λέει και προσθέτει: «αλλά επίσης, μεγαλώνει με κανόνες», σχολιάζοντας ότι ο σύντροφός της «κακομαθαίνει» την κόρη τους λόγω του ενθουσιασμού του.

Η δική της παιδική ηλικία αμαυρώθηκε από τον αλκοολισμό του πατέρα της και το –βαρύ για εκείνη– διαζύγιο των γονιών της όταν ήταν 13 ετών: «Δεν είχα ποτέ πραγματικά πατέρα», λέει. Η ζωή στη Γαλλία επέτρεψε στη Νόβα να βρεθεί κοντά στη μητέρα της Νταϊάν, τη Μαρία-Τερέζα, και στον αδερφό της, Στέφαν. Είναι άραγε δυνατή η συμφιλίωση της ηθοποιού με τον πατέρα της; «Οχι, όχι, έχω ξεπεράσει το σημείο του θυμού και δεν με ενδιαφέρει να επιστρέψω εκεί, δείτε το έτσι», απαντά. «Κάνεις επιλογές. Δεν ξέρω αν μπορείς ποτέ να το ξεπεράσεις πραγματικά, αλλά μπορείς να μείνεις κολλημένη στο παρελθόν ή να προχωρήσεις και να γράψεις τη δική σου ιστορία», παρατηρεί. Σαφώς, η Νταϊάν Κρούγκερ κάνει το δεύτερο.

