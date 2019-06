Πόσο «βρετανικό» ήταν το look της Μελάνια στο Λονδίνο;

Με τέτοιο παράστημα, ό,τι και να βάλει η Μελάνια Τραμπ ωραία θα είναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο και η εμφάνισή της αρκεί για να μαγνητίσει τα βλέμματα κοινού και φωτογράφων, που αδημονούν κάθε φορά να την απαθανατίσουν. Οπερ και εγένετο για άλλη μια φορά, από τη στιγμή εκκίνησης του πρόσφατου τριήμερου επίσημου ταξιδιού του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ στο Λονδίνο.

Το αφήνουμε, λοιπόν, στην άκρη και προχωράμε στα μηνύματα που θέλει να στείλει ο Ντόναλντ Τραμπ στον κόσμο όλο αξιοποιώντας στο έπακρο την εμφάνιση της συζύγου του. Είναι ολοφάνερο ότι η γκαρνταρόμπα, που ετοίμασε η Μελάνια για την επίσκεψη στο Λονδίνο, είναι πολύ προσεκτικά φροντισμένη και αφήστε τον στυλίστα της Ερβέ Πιέρ να λέει ότι θα ήθελε να σταματήσουν οι άνθρωποι να «διαβάζουν» τις ενδυματολογικές επιλογές της. Μα είναι δυνατόν;

Πάμε από την αρχή. Η Μελάνια αναχώρησε το απόγευμα της Κυριακής από τον Λευκό Οίκο φορώντας όπως συνήθως γόβες στιλέτο, κρεμ λουστρίνι για την περίπτωση, και ένα μεταξωτό μίντι φόρεμα του οίκου Gucci με πορτοκαλί και πράσινα σχέδια πάνω σε υπόλευκο φόντο, που απεικονίζουν ιστορικά σύμβολα του Λονδίνου: το Κοινοβούλιο της Αγγλίας, το Μπιγκ Μπεν αλλά και τα διώροφα κόκκινα λεωφορεία.

Και μπορεί μεν με το φόρεμά της να τιμά την βρετανική πρωτεύουσα πλην όμως μια μικρή δυσφορία κατάφερε να την προκαλέσει καθώς προτίμησε να ξεκινήσει το ταξίδι της φορώντας το μοντελάκι ενός ιταλικού οίκου μόδας και όχι ένα βρετανικό. Σημειώστε ότι, σύμφωνα με την ετικέτα, Πρώτες Κυρίες και μέλη βασιλικών οικογενειών καλό θα είναι να φορούν δημιουργίες οίκων μόδας της χώρας που τις φιλοξενεί…

Τέλος πάντων αυτό διορθώθηκε, εν μέρει, την επόμενη ημέρα το πρωί, όταν το Air Force One προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Στάνστεντ του Λονδίνου. Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ εμφανίστηκε στη σκάλα με σκούρο μπλε ταγιέρ, φούστα πένσιλ και σακάκι με ανδρικό κόψιμο ριχτό στους ώμους, και ασορτί γόβες. Η αμάνικη μεταξωτή μπλούζα που φορούσε από μέσα και το ασορτί μαντήλι στο λαιμό φιγουράρει στην ανοιξιάτικη / καλοκαιρινή συλλογή του οίκου Burberry για το 2019.

Εχει τα χρώματα της αστερόεσσας (μπλε, κόκκινο, άσπρο), και σχέδια από στρατιωτικά μετάλλια, ναυτικά σκοινιά, αστέρια και ρίγες. Με μια πρώτη ματιά, το σύνολο μπορεί να θυμίζει στολή αεροσυνοδών, στην πραγματικότητα, όμως, είναι ένα military look με σαφή αναφορά στην Απόβαση της Νορμανδίας, που έλαβε χώρα στις 6 Ιουνίου 1944, και την οποία οι Τραμπ θα τιμήσουν κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους.

Σύμφωνα με την Telegraph, όμως, αυτή η στρατιωτική αναφορά θα μπορούσε επίσης να ερμηνευτεί και ως αμυντική κίνηση εκ μέρους της, μια σιωπηρή δήλωση με την οποία η Μελάνια ήθελε πιθανόν να αντιμετωπίσει τις εκτεταμένες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας κατά του αμερικανού προέδρου, ενώ δεν αποκλείεται να αντανακλά και τη διάθεση που επικρατούσε στο Air Force One: την ώρα που η Πρώτη Κυρία ντυνόταν, ο σύζυγός της με μήνυμα του στο Tweeter χαρακτήριζε τον Δήμαρχο του Λονδίνου Σαντίκ Καν εντελώς loser…

.@SadiqKhan, who by all accounts has done a terrible job as Mayor of London, has been foolishly “nasty” to the visiting President of the United States, by far the most important ally of the United Kingdom. He is a stone cold loser who should focus on crime in London, not me……

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2019