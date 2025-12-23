Παχυσαρκία: Αρχίζει η μάχη των χαπιών

Τώρα αρχίζει η πραγματική μάχη της φαρμακοβιομηχανίας για την παχυσαρκία, αφού το «οπλοστάσιο» εμπλουτίζεται με θεραπείες από του στόματος, δηλαδή με χάπια, που είναι πιο εύκολα στη χρήση και συντήρηση και αναμένεται να δώσουν νέα –ακόμη μεγαλύτερη– ώθηση σε αυτή την αγορά η οποία ήδη έχει εκτοξευθεί με τις ενέσιμες θεραπείες.

Ο αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε τη Δευτέρα το πρώτο – και μοναδικό για την ώρα – χάπι κατά της παχυσαρκίας το οποίο έχει την ίδια ακριβώς δραστική ουσία με το περιβόητο Ozempic, δηλαδή τη σεμαγλουτίδη. Είναι ένα φάρμακο που μιμείται την ορμόνη GLP-1 , βοηθά στη ρύθμιση του σακχάρου και στην απώλεια βάρους μέσω της μείωσης της όρεξης και επιβράδυνσης της πέψης.

Το χάπι Wegovy αναμένεται να είναι διαθέσιμο στις Ηνωμένες Πολιτείες στις αρχές του ερχόμενου μήνα. Το χάπι περιέχει πολύ μεγαλύτερη δόση σεμαγλουτίδης σε σχέση με τις ενέσεις, επειδή μόνο ένα μικρό μέρος της ουσίας απορροφάται στην κυκλοφορία του αίματος όταν λαμβάνεται από το στόμα.

Στην αγορά υπάρχει ήδη χάπι σεμαγλουτίδης, αλλά προορίζεται για την διαχείριση του σακχαρώδη διαβήτη και περιέχει μικρότερη δόση δραστικής ουσίας.

Οπως ανακοίνωσε η δανική Novo Nordisc, που παρασκευάζει το χάπι Wegovy (όπως και το Ozempic και τις ενέσεις Wegovy) στην κλινική μελέτη που διεξήγαγε, η από του στόματος σεμαγλουτίδη των 25 μιλιγκράμ, επέφερε μέση απώλεια βάρους 16,6% (δηλαδή οι ασθενείς έχασαν κατά μέσο όρο το 16,6% του βάρους τους). Επιπλέον, ένας στους τρεις συμμετέχοντες παρουσίασε απώλεια βάρους ίση ή μεγαλύτερη του 20% στη μελέτη. Η εταιρεία διαβεβαίωσε δια της ίδιας ανακοίνωσης ότι το φάρμακο έχει καλά τεκμηριωμένο προφίλ ασφάλειας και ανεκτικότητας.

«Ως η πρώτη από του στόματος θεραπεία GLP-1 για ανθρώπους που ζουν με υπερβάλλον βάρος ή παχυσαρκία, το χάπι Wegovy προσφέρει στους ασθενείς μια νέα, εύχρηστη θεραπευτική επιλογή που μπορεί να τους βοηθήσει να ξεκινήσουν ή να συνεχίσουν το ταξίδι της απώλειας βάρους τους. Καμία άλλη διαθέσιμη σήμερα από του στόματος θεραπεία GLP-1 δεν μπορεί να συγκριθεί με την απώλεια βάρους που επιτυγχάνεται με το χάπι Wegovy», δήλωσε κατόπιν της έγκρισης ο Μάικ Ντάουστνταρ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Novo Nordisk..

Πολλοί ασθενείς είναι πιθανό να προτιμήσουν ένα χάπι αντί για μια ένεση, λένε ειδικοί γιατροί στους New York Times: Δεν είναι λίγοι οι ασθενείς που φοβούνται τις ενέσεις ενώ πολύ περισσότεροι είναι εξοικειωμένοι με την λήψη δισκίων τα οποία επιπλέον είναι πολύ πιο εύκολα στη συντήρηση και μεταφορά, σε σύγκριση με τις ενέσεις (αυτές διατηρούνται στο ψυγείο).

Πάντως έχει και το χάπι τους «κανόνες» του ως προς τον τρόπο λήψης: Λαμβάνεται κάθε πρωί – η ένεση είναι εβδομαδιαία θεραπεία – με άδειο στομάχι και για μισή ώρα ο ασθενής δεν πρέπει να καταναλώσει φαγητό ή ποτό.

Η θεραπεία με σεμαγλουτίδη τόσο σε ενέσιμη όσο και σε μορφή δισκίου θα πρέπει βέβαια να συνοδεύεται από ειδικό πρόγραμμα διατροφής και σωματικής άσκησης.

Πότε έρχεται στην Ευρώπη – ποιοι ακολουθούν

Η Novo Nordisk έχει ήδη υποβάλει αίτηση αδειοδότησης για την από του στόματος σεμαγλουτίδη 25 mg στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA). Οι διαδικασίες έγκρισης των φαρμάκων στην Ευρώπη είναι πιο αργές σε σύγκριση με εκείνες του FDA στις ΗΠΑ. Οπως και να ‘χει αναμένουμε νεότερα για το χάπι εντός του 2026.

Την ερχόμενη χρονιά εξάλλου, μπαίνουν στην κούρσα των δισκίων και οι ανταγωνιστές του Ozempic.

Η Eli Lilly, η εταιρεία που παρασκευάζει τα ανταγωνιστικά φάρμακα Zepbound και Mounjaro, αναμένεται να κυκλοφορήσει το δικό της χάπι απώλειας βάρους, περίπου τον Μάρτιο.

«Υπάρχει ένας ολόκληρος πληθυσμός ασθενών που μπορεί να ωφεληθεί από τα χάπια. Δεν έχει σημασία μόνο ποιος θα φτάσει πρώτος στον τερματισμό. Σημασία έχει να υπάρχουν αυτές οι επιλογές διαθέσιμες για τους ασθενείς», δήλωσε στον Guardian η Δρ Φάτιμα Κόντι Στάνφορντ, ειδική στην παχυσαρκία στο Massachusetts General Hospital.

Εκτός της πρακτικότητας για τους ασθενείς, η παραγωγή χαπιών είναι γενικά φθηνότερη σε σύγκριση με τα ενέσιμα φάρμακα. Επομένως, επομένως το κόστος των νέων από του στόματος θεραπειών για την παχυσαρκία θα μπορούσε να είναι χαμηλότερο για τους ασθενείς (και για τα ασφαλιστικά συστήματα, φυσικά).

