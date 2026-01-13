Μπλακάουτ στο FIR Αθηνών: «Ψηφιακός θόρυβος» και παρωχημένη τεχνολογία – τι αναφέρει το πόρισμα

Σε «ψηφιακό θόρυβο» που προκλήθηκε από αποσυγχρονισμό πολλαπλών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, οδηγώντας σε διακοπή κρίσιμων διασυνδέσεων, οφείλεται το σοβαρό περιστατικό αναστολής λειτουργίας του FIR Αθηνών που σημειώθηκε την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με το πόρισμα της Ειδικής Επιτροπής που είχε συσταθεί για να διερευνήσει τις συνθήκες του μπλακάουτ στα ελληνικά αεροδρόμια.

Η αποκατάσταση έγινε μετά από επανασυγχρονισμό και παρεμβάσεις στο δίκτυο, ενώ για λόγους ασφάλειας επιβλήθηκαν προσωρινά περιορισμοί στις πτήσεις. Το περιστατικό κρίθηκε χαμηλού κινδύνου, χωρίς ενδείξεις κυβερνοεπίθεσης ή απειλής για την ασφάλεια πτήσεων.

Σημειώνεται ότι ο ψηφιακός θόρυβος αναφέρεται σε ανεπιθύμητα σήματα ή παρεμβολές σε ψηφιακά συστήματα, είτε πρόκειται για εικόνα (κόκκοι, χρωματικά λάθη σε φωτογραφίες), είτε για ήχο (παρασιτικά στα σήματα) ή ακόμα και για σφάλματα σε δεδομένα επικοινωνίας, προκαλώντας υποβάθμιση της ποιότητας ή δυσλειτουργίες, όπως συνέβη και στο περιστατικό των αεροδρομίων.

Ωστόσο, το πόρισμα, το οποίο παραδόθηκε στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, αναδεικνύει σοβαρές δομικές αδυναμίες, καθώς τα συστήματα επικοινωνιών της ΥΠΑ βασίζονται σε παρωχημένη τεχνολογία χωρίς επαρκείς εγγυήσεις αξιοπιστίας.

Η Επιτροπή είχε συγκροτηθεί με απόφαση του υπουργού με στόχο να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια του προβλήματος που παρουσιάστηκε στις ραδιοσυχνότητες του FIR Αθηνών.

Της Επιτροπής προήδρευσε ο διοικητής της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Χρήστος Τσίτουρας, ενώ ως μέλη συμμετείχαν ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας Μιχάλης Μπλέτσας, ο συνταγματάρχης Δημήτριος Ζαμπακόλας, μηχανικός επικοινωνιών και επιτελής του ΓΕΕΘΑ, ο υποδιευθυντής εποπτείας φάσματος της ΕΕΤΤ Νίκος Ηγουμενίδης, καθώς και εκπρόσωπος του EUROCONTROL, με την EASA (European Union Aviation Safety Agency) να συμμετέχει ως παρατηρητής, μέσω εκπροσώπου της.

Η Επιτροπή αναγνώρισε ως εμπλεκόμενους φορείς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), από τους οποίους ζήτησε και έλαβε επίσημες αναφορές για τις ενέργειές τους. Παράλληλα, αξιολόγησε στοιχεία που προέκυψαν από συνεντεύξεις με στελέχη των δύο οργανισμών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων, το περιστατικό οφείλεται σε «ψηφιακό θόρυβο», ο οποίος προκλήθηκε από αποσυγχρονισμό σε πληθώρα ετερογενών διατάξεων και διεπαφών που καταλήγουν στις εγκαταστάσεις των Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών – Μακεδονίας (ΚΕΠΑΘΜ).

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την ακούσια ενεργοποίηση και συνεχή εκπομπή κρίσιμου αριθμού πομπών, οδηγώντας σε υποβάθμιση ή και διακοπή κρίσιμων τηλεπικοινωνιακών διασυνδέσεων. Η πλήρης αποκατάσταση επιτεύχθηκε, ύστερα από επανασυγχρονισμό και επανεκκινήσεις που ακολούθησαν την επαναδρομολόγηση της κίνησης στο δίκτυο κορμού.

Για λόγους ασφάλειας πτήσεων, επιβλήθηκε πλήρης περιορισμός χωρητικότητας (zero rate) και τέθηκαν σε εφαρμογή διαδικασίες έκτακτης ανάγκης. Η επαναφορά των υπηρεσιών έγινε σταδιακά, ενώ η πλήρης αποκατάσταση επιτεύχθηκε στις 16:53 τοπική ώρα, έπειτα από εκούσια ενέργεια του τηλεπικοινωνιακού παρόχου.

Με βάση τις αναφορές στην πλατφόρμα ECCAIRS και την αξιολόγηση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, το περιστατικό κατατάχθηκε ως χαμηλής διακινδύνευσης (Green Area), χωρίς να υπάρξει αναφορά παραβίασης ελαχίστων διαχωρισμών μεταξύ αεροσκαφών. Παράλληλα, δεν εντοπίστηκαν ενδείξεις κυβερνοεπίθεσης ή εξωγενούς κακόβουλης παρεμβολής.

Στο κεφάλαιο που αφορά την αεροπορική ασφάλεια, η Επιτροπή καταλήγει ότι δεν διαπιστώθηκε ζήτημα ασφάλειας πτήσεων, υπό την έννοια της έκθεσης αεροσκαφών σε άμεσο ή έμμεσο κίνδυνο.

Ωστόσο, το πόρισμα καταγράφει και σοβαρές δομικές αδυναμίες.

Συγκεκριμένα, επισημαίνεται ότι το υφιστάμενο σύστημα Επικοινωνιών Φωνής της ΥΠΑ (VCS – Voice Communication System), καθώς και οι κρίσιμες τηλεπικοινωνιακές υποδομές που το υποστηρίζουν, βασίζονται σε παρωχημένη τεχνολογία SDH (Synchronous Digital Hierarchy), η οποία δεν υποστηρίζεται πλέον από τον κατασκευαστή και δεν επιτρέπει την παροχή ουσιαστικών εγγυήσεων αξιοπιστίας και λειτουργίας.

Στο πόρισμά της, η Ειδική Επιτροπή καταλήγει στις εξής εισηγήσεις:

α) επίσπευση της μετάβασης σε τεχνολογία VoIP (Voice over IP), με την ολοκλήρωση των διαδικασιών προμήθειας – εγκατάστασης και θέσης σε επιχειρησιακή λειτουργία του νέου VCS/RCS (Voice Communication System / Radio Communication System) και των 495 νέων πομποδεκτών,

β) θεσμοθέτηση σταθερού κοινού μηχανισμού άμεσης απόκρισης ΥΠΑ–ΟΤΕ και τυποποιημένων διαδικασιών κρίσεων με δοκιμές/εκπαίδευση υπό εποπτεία ΑΠΑ,

γ) ενίσχυση με τηλεμετρία/τηλεχειρισμό και δυνατότητα εκτέλεσης από άκρο σε άκρο διαγνωστικών ελέγχων στα κομβικά σημεία,

δ) ενίσχυση εποπτείας ραδιοφάσματος από την ΕΕΤΤ για έγκαιρο εντοπισμό παρεμβολών/ανωμαλιών, καθώς και

ε) μετεγκατάσταση των εγκαταστάσεων του ΚΕΠΑΘΜ σε καταλληλότερο περιβάλλον, με στόχο τη μείωση συστημικών επιχειρησιακών κινδύνων και εξαρτήσεων με στόχο να διασφαλισθεί η αδιάλειπτη και ασφαλής παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας.

