Το ΠΑΣΟΚ ζητάει τώρα «υποχωρήσεις» και από τους αγρότες

Μέχρι και πριν λίγες ημέρες, ο Νίκος Ανδρουλάκης περιόδευε στα μπλόκα, εμψυχώνοντας τους αγρότες στον ανυποχώρητο αγώνα τους κατά της κυβέρνησης –μια προσπάθεια ώστε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής να ταυτιστεί απολύτως με τις κινητοποιήσεις και τα «δίκαια» αιτήματα των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα. Την Τρίτη (13.01), ωστόσο, διαφάνηκε μια πρώτη προσπάθεια να εμφανιστεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ως δύναμη ευθύνης και όχι αποκλειστικά ως κόμμα διαμαρτυρίας.

Με φόντο την αναμενόμενη πρώτη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με 25 εκπροσώπους των μπλόκων, για πρώτη φορά ζητήθηκε από τη Χαριλάου Τρικούπη να υπάρξουν υποχωρήσεις και από τους αγροτοσυνδικαλιστές, κάποιοι εκ των οποίων επιμένουν στην κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, υπονομεύοντας τον διάλογο.

«Πρέπει να υπάρξουν εκατέρωθεν υποχωρήσεις, να γίνει διάλογος με τη μέγιστη δυνατή αντιπροσωπευτικότητα, να μην επηρεάζει τη σύνθεση η κυβέρνηση αλλά και οι αγρότες από την πλευρά τους να κάτσουν στο τραπέζι, ώστε να υπάρξει λύση»: αυτά τα λόγια είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ.

Αναφερόμενος, κατά τα άλλα, στην εμπορική συμφωνία Mercosur, ο κ. Τσουκαλάς επιχείρησε να εξηγήσει την αρνητική ψήφο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στη βάση ότι δεν προηγήθηκε διάλογος και ενημέρωση των αγροτών και των κτηνοτρόφων για τις προκλήσεις, τις παγίδες αλλά και τις ευκαιρίες.

«Η διαφωνία μας και η καταψήφιση της συμφωνίας είναι ακριβώς το παράθυρο όπου αύριο θα διαπραγματευτούμε νέες αλλαγές», πρόσθεσε ο χαρακτηριστικά.

