Είκοσι εντυπωσιακοί σιδηροδρομικοί σταθμοί

Οταν ταξιδεύει κάποιος δεν υπάρχει τίποτα που να πυροδοτεί τη φαντασία του και να τροφοδοτεί το πνεύμα της περιπέτειας όσο ένας μεγάλος σιδηροδρομικός σταθμός. Υπάρχουν, δε, μερικά πραγματικά υπέροχα κτίρια, από τον Σεν Πάνκρας στο Λονδίνο μέχρι τον σταθμό Γιούνιον στο Λος Αντζελες, που αντανακλούν την εποχή που οι σιδηρόδρομοι κυριαρχούσαν και οι σταθμοί τους ήταν σαν ναοί αφιερωμένοι στη λατρεία της εξυπηρέτησης του ταξιδιώτη και στο design.

Ο ταξιδιωτικός δημοσιογράφος της βρετανικής εφημερίδας Telegraph, Εϊντριεν Μπριτζ, προτείνει τη λίστα που ακολουθεί. Πρόκειται για μια επιλογή με 20 από τους πιο σπουδαίους σταθμούς στον πλανήτη μας: οι περισσότεροι εμπίπτουν στην κατηγορία της «Grande Dame», είναι δηλαδή παλαιοί αλλά εκθαμβωτικοί. Αρκετοί από αυτούς προσφέρουν επίσης εντυπωσιακές σύγχρονες εκδοχές του θέματος «σιδηροδρομικός σταθμός». Και όλοι αξίζουν μια επίσκεψη, είτε έχετε να πάρετε ένα τρένο είτε όχι.

1. Διεθνής Σταθμός St Pancras, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

Είναι ένα αριστούργημα, μια υπέροχη γοτθική κατασκευή από κόκκινο τούβλο, που ενσάρκωσε τη λαμπρότητα (και τον πλούτο) των σιδηροδρομικών εταιρειών κατά τη βικτωριανή εποχή.

Ο σταθμός Σεν Πάνκρας κατασκευάστηκε από τη Midland Railway σε σχέδια του Γουίλιαμ Χένρι Μπάρλοου. Oλοκληρώθηκε το 1868 και ανακαινίστηκε εκτενώς στις αρχές αυτού του αιώνα, ώστε να γίνει ο τερματικός του Channel Tunnel (ή Chunnel, εν συντομία), της σιδηροδρομικής σύνδεσης Eurostar Αγγλίας-Γαλλίας μέσω της σήραγγας της Μάγχης (αυτή η υπόγεια ζεύξη είναι ένα από τα μεγαλύτερα σύγχρονα έργα σηραγγοποιίας).

Το εκπληκτικό «Midland Grand Hotel», που κτίστηκε στην πρόσοψη του σταθμού, σχεδιασμένο από τον Τζορζ Γκίλμπερτ Σκοτ, ανακαινίστηκε επίσης και τώρα είναι το υπέροχο πεντάστερο «St Pancras Renaissance hotel».

Μη χάσετε: Το άγαλμα «Το Φιλί» κάτω από το ρολόι που βρίσκεται στο πάνω επίπεδο του σταθμού.

Αμεση επιβίβαση: Ταξιδέψτε με το Eurostar από Λονδίνο για Παρίσι ή Βρυξέλλες (από 39 λίρες, eurostar.com ).

2. London Paddington, Ηνωμένο Βασίλειο

Το έργο τού επίσης εξαιρετικού βρετανού αρχιτέκτονα Ιζαμπαρντ Κίνγκντομ Μπρουνέλ εξακολουθεί να εντυπωσιάζει στο Πάντινγκτον, έναν από τους πιο ατμοσφαιρικούς σταθμούς στον κόσμο, χάρη στη μεγαλοπρεπή θολωτή οροφή του από σφυρήλατο σίδερο και γυαλί. Εγκαινιάστηκε το 1838, εξυπηρετεί τη δυτική και νοτιοδυτική Αγγλία και είναι για πάντα συνδεδεμένος με το αξιαγάπητο αρκουδάκι Πάντινγκτον και τις περιπέτειές του (σειρά παιδικών βιβλίων του Μάικλ Μποντ, η έκδοση των οποίων ξεκίνησε το 1958).

Μη χάσετε: Τη Βασιλική Αίθουσα Αναμονής, που χρησιμοποιούσε η βασίλισσα Βικτώρια (και τώρα είναι προσβάσιμη σε επιβάτες που ταξιδεύουν στην πρώτη θέση με την GWR).

Αμεση επιβίβαση: Πάρτε το τρένο για τον σταθμό Bristol Temple Meads, που φέρει επίσης την υπογραφή του Μπρουνέλ (από 25 λίρες, gwr.com).

3. Gare de Lyon, Παρίσι, Γαλλία

Ανοιξε το 1849, αλλά το κτίριο του σημερινού Γκαρ ντε Λιόν επεκτάθηκε σημαντικά για να εξυπηρετήσει την Παγκόσμια Εκθεση του Παρισιού το 1900. Με τον χαρακτηριστικό πύργο του ρολογιού, τους περίτεχνους εσωτερικούς χώρους και τις μεγάλες σκάλες, αντανακλά το μεγαλείο της εποχής του. Περιλαμβάνει επίσης το καλύτερο εστιατόριο σιδηροδρομικού σταθμού στον κόσμο: «Le Train Bleu».

Μη χάσετε: Τη διακόσμηση και τις τοιχογραφίες που κοσμούν το μεγαλοπρεπές εστιατόριο «Le Train Bleu»!

Αμεση επιβίβαση: Ταξιδέψτε με το TGV από το Παρίσι για τη Νίκαια σε κάτι λιγότερο από έξι ώρες (από περίπου 50 ευρώ, sncf-connect.com).

4. Antwerpen-Centraal, Αμβέρσα, Βέλγιο

Με έναν τρούλο εμπνευσμένο από το Πάνθεον της Ρώμης, περίπλοκη πρόσοψη και ένα εκπληκτικά πολυτελές εσωτερικό, ο μεγαλοπρεπής κεντρικός σταθμός της Αμβέρσας συχνά αποκαλείται «Railway Cathedral» («Σιδηροδρομικός Καθεδρικός Ναός»). Σχεδιασμένος από τον αρχιτέκτονα της Μπριζ, Λουί Ντελασανσερί, εγκαινιάστηκε το 1905 και αμέσως ανακηρύχθηκε αριστούργημα της αρχιτεκτονικής Beaux-Arts και Art Nouveau. Εκτός από τα περίπλοκα γλυπτά και τις περίτεχνες λεπτομέρειες στην πρόσοψή του, διαθέτει αρκετούς πύργους και περισσότερα από 20 είδη μαρμάρου και πέτρας.

Μη χάσετε: Μια βελγική μπίρα και ένα σνακ στην μπρασερί του σταθμού, «Le Royal Café».

Αμεση επιβίβαση: Από την Αμβέρσα θα φτάσετε στις Βρυξέλλες σε μόλις 45 λεπτά (από 11,20 ευρώ, belgiantrain.be).

5. Amsterdam Centraal, Ολλανδία

Ο κεντρικός σταθμός του Αμστερνταμ, που εγκαινιάστηκε το 1884, χαρακτηρίζεται επίσης από ιδιαίτερο, επιδεικτικό στιλ. Σχεδιασμένος από τον Πιέρ Κάιπερς, ο οποίος εμπνεύστηκε και το Rijksmuseum, είναι διακοσμημένος με πυργίσκους και πέτρινα ανάγλυφα που απεικονίζουν την κάποτε βιομηχανική και εμπορική δύναμη της πόλης. Με γοτθική/αναγεννησιακή (αναβίωση του αναγεννησιακού ρυθμού) πρόσοψη, έχει επίσης παρομοιαστεί με παλάτι ή με καθεδρικό ναό.

Μη χάσετε: Το Cuyperspassage, ένα τούνελ κάτω από τον σταθμό, για πεζούς και ποδηλάτες (μήκους 110 μ., πλάτους 10 μ. και ύψους 3 μ.), διακοσμημένο με ένα ταμπλό που απεικονίζει μεγάλα και μικρά εμπορικά πλοία, ψαράδικα ρέγκας, κύματα και γλάρους, φτιαγμένο με 46.000 χειροποίητα ολλανδικά πλακάκια Delf, από ανοιχτό έως σκούρο μπλε.

Αμεση επιβίβαση: Η European Sleeper έχει δρομολόγια με κουκέτες, από το Αμστερνταμ, για Βρυξέλλες (από 49,99 ευρώ), Βερολίνο (από 39,99 ευρώ), Δρέσδη (από 59,99 ευρώ) και Πράγα (από 59,99 ευρώ)

6. Σιδηροδρομικός Σταθμός São Bento, Πόρτο, Πορτογαλία

Μιλώντας για πλακάκια, η είσοδος του κεντρικού σταθμού Σάο Μπέντο στο Πόρτο είναι ένα θαύμα που πρέπει οπωσδήποτε να δείτε, είτε έχετε τρένο να προλάβετε είτε όχι. Συνολικά 20.000 παραδοσιακά κεραμικά πλακάκια (azulejos), σε μπλε και άσπρο, απεικονίζουν σκηνές από την πορτογαλική ιστορία και βουκολικά σκηνικά από τους κοντινούς αμπελώνες της κοιλάδας του ποταμού Ντούρο.

Ο σταθμός έχει πάρει το όνομά του από το μοναστήρι του Αγίου Βενέδικτου του 16ου αιώνα, που υπήρχε παλιά στον χώρο αυτόν. Είναι κτισμένος σε στιλ Beaux-Arts και εγκαινιάστηκε το 1916.

Μη χάσετε: Δείτε και θαυμάστε τις σκηνές που απεικονίζουν τα σμαλτωμένα πλακάκια αζουλέζου.

Αμεση επιβίβαση: Επιβιβαστείτε (από Ιούνιο έως Οκτώβριο) σε ένα ιστορικό τρένο για ένα εντυπωσιακά γραφικό ταξίδι κατά μήκος του ποταμού Ντούρο. Αποβιβαστείτε στο Πινιάο (Pinhão) για να θαυμάσετε ακόμη περισσότερους θησαυρούς με πλακάκια (cp.pt) και γευσιγνωσίες κρασιού.

7. Helsingin päärautatieasema, Ελσίνκι, Φινλανδία

Το μεγαλείο παίρνει πολλές μορφές, όπως αποδεικνύει ο μνημειώδης κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμό του Ελσίνκι από γρανίτη, που λειτουργεί από το 1919. Σχεδιασμένος από τον Ελιελ Σάαρινεν, έχει στοιχεία Αρ Νουβό, ένα στιλ ιδιαίτερα μοντέρνο εκείνη την εποχή, αλλά με μια χαρακτηριστική φινλανδική αίσθηση. Ο τεράστιος πύργος του ρολογιού, οι φαναροφόροι και ο ασύμμετρος σχεδιασμός του έχουν καταστήσει τον σταθμό τόπο προσκυνήματος για τους λάτρεις της αρχιτεκτονικής εδώ και δεκαετίες.

Μην το χάσετε: Στην κοντινή Πλατεία της Γερουσίας, στο κέντρο του Ελσίνκι, θα δείτε το άγαλμα του Αλέξανδρου Β’, τσάρου της Ρωσίας του οίκου των Ρομανώφ και Μεγάλου Δούκα της Φινλανδίας, ο οποίος τη δεκαετία του 1860 εξέδωσε το διάταγμα για την κατασκευή της πρώτης σιδηροδρομικής γραμμής προς Ελσίνκι.

Αμεση επιβίβαση: Το νυχτερινό τρένο «Santa Claus Express» για τη Λαπωνία εκτελεί δρομολόγια από το Ελσίνκι προς το Κεμιγιάρβι, όπου ζει ένας κύριος με λευκή γενειάδα και κόκκινα ρούχα (καμπίνα-κρεβάτι για δύο από 250 ευρώ, vr.fi).

8. Estación de Madrid Atocha, Μαδρίτη, Ισπανία

Σύμφωνα με τον «Ανθρωπο στη Θέση 61», τον πιο έγκυρο οδηγό για σιδηροδρομικά ταξίδια που δημιούργησε και συντηρεί ο Μαρκ Σμιθ (ένας πρώην εργαζόμενος στους βρετανικούς σιδηρόδρομους), ο Ατότσα, ο κεντρικός, παλαιότερος και μεγαλύτερος σταθμός της Μαδρίτης, είναι ένας από τους πιο αγαπημένους του σταθμούς όλων των εποχών. Για την ακρίβεια πρόκειται για ένα σιδηροδρομικό συγκρότημα που αποτελείται από τους σταθμούς Atocha Cercanías της Μαδρίτης και Puerta de Atocha των εθνικών σιδηροδρόμων της Ισπανίας, και έναν σταθμό του μετρό που ονομάζεται Atocha-RENFE.

Το αρχικό κτίριο του 1892, από σίδηρο και γυαλί, επεκτάθηκε με την πάροδο των χρόνων και πλέον έχει μετατραπεί σε έναν εκπληκτικό τροπικό κήπο με φοίνικες και λίμνες, ενώ ο σύγχρονος τερματικός σταθμός διαθέτει συρμούς υψηλής ταχύτητας που μεταφέρουν επιβάτες στο Μπιλμπάο, στη Βαρκελώνη και στη Σεβίλλη.

Μη χάσετε: Το κοντινό Parque del Retiro, που μέχρι το τέλος του 19 αιώνα ανήκε στην ισπανική μοναρχία, και το Εθνικό Μουσείο Τέχνης Reina Sofia, με έργα των Πικάσο και Νταλί.

Αμεση επιβίβαση: Η διαδρομή με τρένο για τη Σεβίλλη διαρκεί δυόμισι ώρες (από 13 ευρώ, thetrainline.com).

9. Villejuif-Gustave Roussy, Παρίσι, Γαλλία

Αυτός ο εκθαμβωτικός νέος σταθμός του μετρό, στα προάστια του Παρισιού, μεταμορφώνει εντελώς την εμπειρία του υπόγειου ταξιδιού, ενσωματώνοντας έναν ανοιχτό κύλινδρο από σκυρόδεμα που επιτρέπει στο φυσικό φως της ημέρας να φτάνει σε πλατφόρμες σε βάθος πάνω από 45 μέτρα. Μέσα στον κύλινδρο υπάρχουν στοές και μπαλκόνια που συνδέονται με πεζογέφυρες και κυλιόμενες σκάλες. Εχει χρησιμοποιηθεί επίσης πολύ γυαλί και ανοξείδωτο ατσάλι. Μεταξύ των θαυμαστών του περιλαμβάνονται οι κριτές του Prix Versailles 2025, οι οποίοι τον ανακήρυξαν έναν από τους πιο όμορφους σταθμούς στον κόσμο.

Μη χάσετε: Την καλλιτεχνική χρήση των φώτων νέον και των καθρεφτών στις πλατφόρμες, που θυμίζουν έναστρο ουρανό.

Αμεση επιβίβαση: Ο σταθμός σχεδιάζεται να γίνει βασικός κόμβος στο δίκτυο του μετρό Grand Paris Express, το οποίο θα συνδέει τα προάστια χωρίς να διασχίζει την πόλη.

10. Hungerburgbahn, Ινσμπρουκ, Αυστρία

Μια όχι τόσο προφανής τοποθεσία για σταθμούς με φουτουριστική απόχρωση βρίσκεται λίγο έξω από το Ινσμπρουκ, όπου το τελεφερίκ Χούνγκερμπουργκμπαν μεταφέρει επιβάτες από το κέντρο της πόλης στους πρόποδες της οροσειράς Νόρντκετε. Οι σταθμοί και στις τέσσερις στάσεις έχουν σχεδιαστεί από τη θρυλική Ζάχα Χαντίντ, η οποία, εμπνευσμένη από τους τοπικούς σχηματισμούς πάγου και παγετώνων, δημιούργησε διπλά καμπυλωτές γυάλινες στέγες που δίνουν την εντύπωση ότι έχουν λιώσει.

Μη χάσετε: Αποβιβαστείτε στον σταθμό Αλπεντσο (Alpenzoo, ζωολογικός κήπος των Αλπεων) για να δείτε γυπαετούς, αλπικά αγριοκάτσικα και ίσως μία ή δύο αρκούδες.

Αμεση επιβίβαση: Ενα ταξίδι μετ’ επιστροφής από το Ινσμπρουκ στο Χούνγκερμπουργκ κοστίζει 14 ευρώ (nordkette.com).

11. Παλαιός Σιδηροδρομικός Σταθμός της Κουάλα Λουμπούρ, Μαλαισία

Ο πρωτοπόρος αμερικανός ταξιδιωτικός συγγραφέας/influencer/λάτρης των σιδηροδρομικών ταξιδιών Πoλ Θερού έχει δηλώσει ότι ο σταθμός της Κουάλα Λουμπούρ είναι «ο μεγαλοπρεπέστερος στη νοτιοανατολική Ασία». Ποιος θα μπορούσε να διαφωνήσει; Με ένα εντυπωσιακό μείγμα Δυτικού και μογγολικού αρχιτεκτονικού στυλ, τις φανταχτερές καμάρες και τα chhatris (ημι-ανοιχτά υπερυψωμένα θολωτά κιόσκια), τις περίτεχνες προσόψεις και τους μιναρέδες, είναι ακαταμάχητος. Κτισμένος μεταξύ 1910 και 1917, ήταν ο κύριος κόμβος της πόλης για σχεδόν έναν αιώνα, προτού το μεγαλύτερο μέρος της κυκλοφορίας μεταφερθεί στο KL Sentral.

Μη χάσετε: Το Κτίριο Διοίκησης Σιδηροδρόμων της Μαλαισίας (Malayan Railway Administration Building), άλλη μια εντυπωσιακή κατασκευή κοντά στον σταθμό.

Αμεση επιβίβαση: Μερικά από τα μαλαισιανά δρομολόγια του πολυτελούς «Eastern & Oriental Express» του Belmond κάνουν στάση στον παλιό σταθμό της Κουάλα Λουμπούρ (τρεις διανυκτερεύσεις, από 4.055 ευρώ, belmond.com).

12. Τερματικός Σταθμός Chhatrapati Shivaji Maharaj, Βομβάη, Ινδία

Ενας άλλος εντυπωσιακός αρχιτεκτονικός συνδυασμός –σε αυτή την περίπτωση βικτωριανής γοτθικής και παραδοσιακής ινδικής αρχιτεκτονικής– έχει αναβαθμίσει τον κεντρικό σταθμό της Μουμπάι (Βομβάης) σε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Και εδώ υπάρχει ένας άγριος πλούτος από θόλους, πυργίσκους, γκαργκόιλ, κίονες, αγάλματα και γλυπτά. Είναι επίσης ιστορική κληρονομιά: ο σταθμός ολοκληρώθηκε το 1887, το έτος του Χρυσού Ιωβηλαίου της βασίλισσας Βικτωρίας. Σε αντίθεση, δε, με ορισμένους από τους μεγαλοπρεπέστερους σταθμούς, αυτός παραμένει ένας από τους πιο πολυσύχναστους της Ινδίας.

Μη χάσετε: Το άγαλμα μιας γυναικείας φιγούρας που αντιπροσωπεύει την «πρόοδο», στην κορυφή του οκταγωνικού θόλου του σταθμού.

Αμεση επιβίβαση: Μια κουκέτα Πρώτης Θέσης σε Sleeper από τη Βομβάη στο Δελχί κοστίζει από 40 ευρώ (12go.asia).

13. Σιδηροδρομικός Σταθμός (Hua Lamphong, Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη

Αν και δεν είναι πλέον ο κεντρικός σιδηροδρομικός κόμβος της Μπανγκόκ, ο σταθμός Χούα Λάμφονγκ είναι πολύ πιο εντυπωσιακός από τον σύγχρονο Krung Thep Aphiwat στα περίχωρα της πόλης. Κτισμένος σε ιταλικό-νεοαναγεννησιακό στιλ, με διακοσμημένες ξύλινες στέγες και βιτρό, ο παλιός σταθμός εγκαινιάστηκε το 1916, εξακολουθεί να εκπέμπει μια μεγαλοπρεπή αίσθηση (ενισχύεται από πορτρέτα μελών της βασιλικής οικογένειας της Ταϊλάνδης) και παραμένει τερματικός σταθμός για ορισμένες διαδρομές. Διαθέτει επίσης μια μόνιμη έκθεση με ατμομηχανές και ντιζελομηχανές, που τον καθιστούν ένα πραγματικό ζωντανό μουσείο.

Μη χάσετε: Το άγαλμα του τρικέφαλου ελέφαντα έξω από τον σταθμό.

Αμεση επιβίβαση: Ο Χούα Λαμφόνγκ είναι το σημείο εκκίνησης για μια οκταήμερη περιήγηση στη βόρεια Ταϊλάνδη, που ξεκίνησε πρόσφατα, με το ιστορικό τρένο «Blue Jasmine» (από 6.590 ευρώ).

14. Σταθμός Kanazawa, Ιαπωνία

Ενας πραγματικά σπουδαίος σιδηροδρομικός σταθμός είναι πάντα κάτι σαν ιερό, με κορυφαίο τον σταθμό Καναζάβα, στην περιοχή Χορουρίκου της Ιαπωνίας. Ορίζεται από την Πύλη Τσουζούμι-μον, μια τεράστια ξύλινη είσοδο που μοιάζει με διασταύρωση ενός παραδοσιακού ξύλινου τυμπάνου και μιας τορίι – παραδοσιακής ιαπωνικής πύλης που συναντάται στην είσοδο ενός σιντοϊστικού ιερού. Προσθέστε και τον εξαιρετικά εντυπωσιακό γυάλινο θόλο Μοτενάσι, που στεγάζει τον σταθμό, και έχετε κάτι άξιο λατρείας.

Μη χάσετε: Τον νυχτερινό φωτισμό της πύλης.

Αμεση επιβίβαση: Η Τογιάμα, πύλη προς τις Βόρειες Ιαπωνικές Αλπεις, είναι προσβάσιμη σε 20 λεπτά με το τρένο-σφαίρα (bullet train) Shinkansen (από 18 ευρώ, baolau.com).

15. Grand Central Terminal, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

Ενας από τους μεγαλύτερους και ωραιότερους τερματικούς σταθμούς στον κόσμο και ορόσημο της Νέας Υόρκης, στη διασταύρωση της 42ης λεωφόρου με την Παρκ Αβενιου, στο κεντρικό Μανχάταν, ο Grand Central Terminal εγκαινιάστηκε το 1919, όταν οι αμερικανικοί σιδηρόδρομοι βρίσκονταν στο ζενίθ τους. Σίγουρα δεν υπάρχει άλλος με περισσότερες πλατφόρμες από τις 44 που διαθέτει αυτός.

Είναι διάσημος για την αρχιτεκτονική Beaux-Arts, την ουράνια θολωτή οροφή της κεντρικής αίθουσας με την εμβληματική τυρκουάζ τοιχογραφία και τις επιχρυσωμένες απεικονίσεις του ζωδιακού κύκλου και άλλων αστερισμών, που λαμπυρίζει όπως ο νυχτερινός ουρανός, αλλά και για το μεγαλύτερο ρολόι Tiffany στον κόσμο. Προσθέστε περίπου 60 καταστήματα και 35 εστιατόρια, ακόμα και ένα γήπεδο τένις, και έχετε πολλούς λόγους για να τον επισκεφθείτε.

Μη χάσετε: Το Grand Central Oyster Bar-Restaurant είναι ανοιχτό Δευτέρα με Παρασκευή, 11:30 με 21:30 (στρείδια Ροκφέλερ, 23,95 δολάρια).

Αμεση επιβίβαση: Πάρτε τη γραμμή Hudson από το Grand Central προς το Poughkeepsie για υπέροχη θέα στον ποταμό κατά μήκος της διαδρομής (από 39,50 δολάρια, εισιτήρια στο mta.info ή στον σταθμό).

16. Union Station, Λος Αντζελες, ΗΠΑ

Ο σταθμός Union εγκαινιάστηκε το 1939, στο τέλος της χρυσής εποχής των σιδηροδρομικών ταξιδιών στις ΗΠΑ, και αναφέρεται συχνά ως «ο τελευταίος από τους σπουδαίους σιδηροδρομικούς σταθμούς». Σχεδιασμένος σε μεγάλη κλίμακα, είναι ένας ακόμη σταθμός με σχεδόν μοναστική αίσθηση, μια σύνθεση αρχιτεκτονικής Art Deco και ισπανικού αποικιακού αναγεννησιακού στυλ, με έναν χαρακτηριστικό πύργο ρολογιού, μεγαλοπρεπείς κιονοστοιχίες και αίθουσες, και μια περιποιημένη αυλή με τροπική αίσθηση.

Μη χάσετε: Την αίθουσα αναμονής με τις θολωτές οροφές, τα πλακάκια με στένσιλ και τους πολυελαίους.

Αμεση επιβίβαση: Ταξιδέψτε με το Pacific Surfliner από το Λος Αντζελες στο Σαν Ντιέγκο (από 39,50 δολάρια, amtrak.com).

17. Flinders Street Station, Μελβούρνη, Αυστραλία

Με την πλούσια κίτρινη πρόσοψή του, τον πράσινο θόλο και τους τρούλους, ο παλαιότερος σιδηροδρομικός σταθμός της Αυστραλίας είναι αναμφισβήτητα το πιο ξεχωριστό κτίριο της Μελβούρνης και ένας πολύ ενεργός κόμβος τρένων, αν και για μικρότερα ταξίδια. Τα τρένα ξεκίνησαν από εδώ το 1854, αλλά η τρέχουσα κατασκευή χρονολογείται στις αρχές του 20ού αιώνα – για ένα διάστημα, μάλιστα, ήταν ο πιο πολυσύχναστος σταθμός στον κόσμο. Στην ακμή του οι επάνω όροφοι φιλοξενούσαν γυμναστήριο, βιβλιοθήκη και αίθουσα διαλέξεων, η οποία αργότερα χρησιμοποιήθηκε ως αίθουσα χορού.

Μη χάσετε: Τη θέα στον ποταμό Γιάρα, ορατό από τις νότιες εισόδους και τις πλατφόρμες του σταθμού.

Αμεση επιβίβαση: Υπάρχει μια διαδρομή 13 λεπτών με το τραμ μέχρι το παραθαλάσσιο προάστιο Σεν Κίλντα (περίπου 3,40 ευρώ, transport.vic.gov.au).

18. Dunedin Railway Station, Νέα Ζηλανδία

Μπορεί να βρίσκεται στην άλλη άκρη του κόσμου, αλλά ο ιστορικός σταθμός του Ντούνεντιν, στο Νότιο Νησί της Νέας Ζηλανδίας, φέρει όλα τα χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής κληρονομιάς του. Το αρχιτεκτονικό στυλ –όπου η Φλαμανδική Αναγέννηση συναντά το Εδουαρδιανό Μπαρόκ– ενσωματώνει έναν πύργο με ρολόι, μια εντυπωσιακή πρόσοψη από ασβεστόλιθο και βασάλτη και ένα περίτεχνο εσωτερικό, με μωσαϊκό δάπεδο από σχεδόν 750.000 πλακίδια πορσελάνης Royal Doulton. Χάρη στην παραμυθένια εμφάνισή του, δε, έχει αποκτήσει το παρατσούκλι «Gingerbread House».

Μη χάσετε: Το Sports Hall of Fame της Νέας Ζηλανδίας στεγάζεται μέσα στον σταθμό.

Αμεση επιβίβαση: Ενα ταξίδι μετ’ επιστροφής με το Taieri Gorge Railway συνδυάζει εκπληκτικά τοπία με νοσταλγία (από 82 ευρώ, dunedinrailways.co.nz).

19. Maputo Central Railway Station, Μαπούτο, Μοζαμβίκη

Ο Κεντρικός Σιδηροδρομικός Σταθμός στο Μαπούτο, την πρωτεύουσα της Μοζαμβίκης, κτίστηκε πάνω από 100 χρόνια νωρίτερα, την εποχή που οι πορτογάλοι ηγεμόνες της χώρας ονειρεύονταν μια σιδηροδρομική σύνδεση με την άλλη μεγάλη αφρικανική αποικία τους, την Αγκόλα. Αυτή δεν υλοποιήθηκε ποτέ, αλλά ο πανέμορφος χάλκινος θόλος του σταθμού και η μεγαλοπρεπής πρόσοψη Beaux-Arts τον καθιστούν ένα από τα κορυφαία αξιοθέατα του Μαπούτο.

Μη χάσετε: Ενα μουσείο στον σταθμό περιλαμβάνει παλιές ατμομηχανές και ιστορικά εκθέματα.

Αμεση επιβίβαση: Οι διεθνείς γραμμές που συνδέουν το Μαπούτο με το Γιοχάνεσμπουργκ, στη Νότια Αφρική, και το Μπουλαβάγιο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ζιμπαμπουε, με τρένο, παραμένουν αβέβαιες. Για τα τοπικά τρένα, δείτε cfm.co.mz.

20. Qasr Al-Hokm Station, Ριάντ, Σαουδική Αραβία

Με το τεράστιο, κωνικό στέγαστρό του από ανοξείδωτο ατσάλι, αυτό το εξαιρετικό κτίριο στην Αραβική Ερημο δείχνει πόσο έχει εξελιχθεί το σιδηροδρομικό design. Το ανακλαστικό στέγαστρο, το οποίο καθρεφτίζει την γύρω περιοχή Αλ Ντοχο, αποτελεί παράδειγμα ενός μοναδικού συνδυασμού παραδοσιακής αρχιτεκτονικής Najdi με πρωτοποριακή νεωτερικότητα, καθιστώντας τον σταθμό άλλον έναν άξιο νικητή του βραβείου εξαιρετικής αρχιτεκτονικής στο Prix Versailles 2025.

Μη χάσετε: Τον κλειστό υπόγειο κήπο που μοιάζει με όαση.

Αμεση επιβίβαση: Ο σταθμός είναι ένας σημαντικός κόμβος που συνδέει τις πορτοκαλί και μπλε γραμμές του μετρό του Ριάντ. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες δείτε το my.gov.sa

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News