Γεωργιάδης για Novartis: Eκλεισε ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της νεότερης πολιτικής ιστορίας

Ως το οριστικό κλείσιμο ενός από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της νεότερης πολιτικής ιστορίας χαρακτήρισε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση Novartis, μετά την τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση του Εφετείου σε βάρος των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Γεωργιάδης επανέλαβε τον όρο «σκευωρία» που, όπως υποστήριξε, οργανώθηκε με στόχο την αλλοίωση των πολιτικών συσχετισμών, μέσω της διατύπωσης ψευδών κατηγοριών εναντίον πολιτικών αντιπάλων της τότε κυβέρνησης.

Παράλληλα, εξέφρασε τη θλίψη του για τη -κατά την εκτίμησή του- συνέργεια «επίορκων δικαστικών λειτουργών», οι οποίοι, χωρίς επαρκή έλεγχο, παρείχαν πλήρη δικαστική προστασία στους δύο μάρτυρες, οι οποίοι πλέον έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για συκοφαντία.

«Η κάθαρση ήρθε από την ίδια τη Δικαιοσύνη», τόνισε ο υπουργός Υγείας αναφερόμενος στην απόφαση του Εφετείου, ενώ δήλωσε ότι αισθάνεται «τιμή» που αποτέλεσε στόχο της υπόθεσης, θεωρώντας ότι αυτό επιβεβαίωνε τον ρόλο του ως βασικού πολιτικού αντιπάλου των τότε κυβερνητικών επιλογών.

Στην ίδια ανάρτηση, απηύθυνε ιδιαίτερες ευχαριστίες στον δικηγόρο του, Μιχάλη Δημητρακόπουλο, για την αταλάντευτη, όπως τόνισε, πίστη του στην αθωότητά του.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, υπενθυμίζοντας την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε μαζί του, καθώς και με τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι, την πρώτη ημέρα που ξέσπασε η υπόθεση, τονίζοντας ότι η στήριξη που έλαβε ήταν πρωτίστως ανθρώπινη και όχι πολιτική.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αδωνι Γεωργιάδη

«Σήμερα έκλεισε ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της Νεωτέρας Πολιτικής μας Ιστορίας. Η σκευωρία Novartis! Μία αδίστακτη κυβέρνηση, χρησιμοποίησε έναν σωστό νόμο για την καταπολέμηση της διαφθοράς, με σκοπό να αλλοιώσει τους πολιτικούς συσχετισμούς, κατηγορώντας ψευδώς τους πολιτικούς της αντιπάλους.

Θλίβομαι διότι αυτό δεν θα μπορούσε να το επιχειρήσει χωρίς την συνέργεια Επίορκων Δικαστικών Λειτουργών, οι οποίοι χωρίς κανέναν έλεγχο έδωσαν την απόλυτη δικαστική προστασία σε δύο ανθρώπους που πλέον είναι και με την βούλα καταδικασμένοι συκοφάντες. Ευτυχώς την κάθαρση την έφερε σήμερα η ίδια η Δικαιοσύνη με την τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση του Εφετείου.

Αισθάνομαι τιμή που οι τότε σκευωροί με επέλεξαν ως στόχο τους, αναγνωρίζοντας με ως βασικό πολιτικό τους αντίπαλο. Ζητώ συγγνώμη από την οικογένειά μου για την ταλαιπωρία που υπέστησαν εξαιτίας μου και την ευχαριστώ για την απόλυτη στήριξη που μου έδωσαν.

Οφείλω όμως και δύο ιδιαίτερες ευχαριστίες.

Πρώτα στον δικηγόρο μου Μιχάλη Δημητρακόπουλο, ο οποίος δεν με άφησε ποτέ να φοβηθώ και έδειξε ακλόνητη πίστη στην αθωότητά μου ακόμη και στις πιο σκοτεινές στιγμές. Υπήρξε όχι μόνο υποδειγματικός δικηγόρος αλλά και αληθινός Φίλος.

Έπειτα στον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και σημερινό Πρωθυπουργό

Ακόμη θυμάμαι, όταν την πρώτη μέρα της σκευωρίας και ενώ όλη η Ελλάδα διάβαζε και άκουγε παντού στα δελτία ειδήσεων τις αισχρές εναντίον μου συκοφαντίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με πήρε τηλέφωνο μαζί με την σύζυγό του, απλά για να με ρωτήσουν πώς είμαι και αν χρειάζομαι κάτι. Δεν ήταν μία πολιτική κίνηση αλλά δύο ανθρώπων που πραγματικά νοιάστηκαν για έναν φίλο και συνεργάτη τους. Η πολιτική τους στήριξη ακολούθησε μετά και ήταν ακλόνητη.

Ποτέ ξανά να μη ζήσει ο τόπος μας τέτοιες σκοτεινές στιγμές και η Δημοκρατία μας να μη βρεθεί σε τόσο μεγάλο κίνδυνο».

