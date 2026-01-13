Οι ΗΠΑ καταγγέλλουν τη Ρωσία στον ΟΗΕ, μετά την εκτόξευση του Oreshnik

Σε μια από τις πιο επικίνδυνες φάσεις κλιμάκωσης του πολέμου τους τελευταίους μήνες, η Ρωσία εκτόξευσε την περασμένη εβδομάδα βαλλιστικό πύραυλο Oreshnik, ικανό να φέρει πυρηνική κεφαλή, σε περιοχή κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία, χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη αντίδραση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και έφερε εκτάκτως το ζήτημα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Μιλώντας στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, η αναπληρώτρια πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Τάμι Μπρους, καταδίκασε τη ρωσική ενέργεια ως «επικίνδυνη και ανεξήγητη κλιμάκωση», την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί να μεσολαβήσει για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

«Σε μια στιγμή τεράστιων δυνατοτήτων, που οφείλεται αποκλειστικά στη μοναδική δέσμευση του προέδρου Τραμπ για την ειρήνη σε παγκόσμιο επίπεδο, και οι δύο πλευρές θα έπρεπε να αναζητούν τρόπους αποκλιμάκωσης», δήλωσε η Μπρους. «Ωστόσο, η ενέργεια της Ρωσίας θέτει σε κίνδυνο την περαιτέρω διεύρυνση και ένταση του πολέμου», πρόσθεσε, όπως μετέδωσε το Euronews.

Η έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας ζητήθηκε από την Ουκρανία μετά την επίθεση, η οποία σημειώθηκε λίγες ημέρες αφότου το Κίεβο και οι σύμμαχοί του είχαν ανακοινώσει σημαντική πρόοδο προς τη σύναψη συμφωνίας για εγγυήσεις ασφαλείας, σε περίπτωση που επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία υπό την αιγίδα των ΗΠΑ.

Ο βομβαρδισμός προκάλεσε ψυχρότητα στις σχέσεις ΗΠΑ–Ρωσίας. Παρά τους μήνες συνομιλιών μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ και της Μόσχας, η Ρωσία δεν έχει δώσει κανένα δημόσιο σημάδι ότι είναι διατεθειμένη να υποχωρήσει από τις μέγιστες απαιτήσεις της έναντι της Ουκρανίας.

Από την πλευρά του, ο πρέσβης της Ρωσίας στον ΟΗΕ, Βασίλι Νεμπένζια, απέδωσε το διπλωματικό αδιέξοδο στο Κίεβο, δηλώνοντας ότι μέχρι ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι να «συνέλθει και να αποδεχθεί ρεαλιστικούς όρους διαπραγμάτευσης», η Μόσχα θα συνεχίσει τον πόλεμο.

Ο ουκρανός πρέσβης στον ΟΗΕ, Αντρίι Μέλνικ, αντέτεινε ότι η Ρωσία είναι σήμερα πιο ευάλωτη από οποιαδήποτε στιγμή μετά την έναρξη της πλήρους εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, επισημαίνοντας ότι η ρωσική οικονομία επιβραδύνεται και ότι τα έσοδα από το πετρέλαιο μειώνονται.

«Η Ρωσία προσπαθεί να πουλήσει σε αυτό το Συμβούλιο και σε ολόκληρη την οικογένεια του ΟΗΕ την εικόνα της ανίκητης δύναμης, αλλά πρόκειται για μια ακόμη ψευδαίσθηση», είπε. «Η προσεκτικά σκηνοθετημένη εικόνα ισχύος δεν είναι παρά καπνός και καθρέφτες, αποκομμένη από την πραγματικότητα», υποστήριξε.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει σήμα ότι στηρίζει ένα σκληρό πακέτο κυρώσεων με στόχο την οικονομική αποδυνάμωση της Ρωσίας.

Ευρωπαίοι ηγέτες καταδίκασαν επίσης την επίθεση της περασμένης εβδομάδας, χαρακτηρίζοντας τη χρήση του πυραύλου Oreshnik ως «κλιμακωτική και απαράδεκτη».

