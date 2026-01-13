Επιτυχής η έκδοση του 10ετους ομολόγου – αντλήθηκαν 4 δισ. ευρώ

Με ισχυρή ζήτηση και ιδιαίτερα θετικό αποτύπωμα στις αγορές ολοκληρώθηκε η πρώτη έξοδος του ελληνικού Δημοσίου για το 2026, μέσω της έκδοσης νέου 10ετούς ομολόγου.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), οι συνολικές προσφορές ξεπέρασαν τα 51 δισ. ευρώ, γεγονός που αποτυπώνει το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Η απόδοση του τίτλου διαμορφώθηκε στο 3,47% – επίπεδο που αντιστοιχεί σε mid swaps συν περιθώριο 58 μονάδων βάσης- ενώ το κουπόνι του ομολόγου καθορίστηκε στο 3,375%. Κατόπιν των νέων δεδομένων, η προσφορά υπερκάλυψε τη ζήτηση κατά 12,5 φορές.

Μέσω της συγκεκριμένης έκδοσης, το ελληνικό Δημόσιο θα αντλήσει 4 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 50% του συνολικού δανειακού προγράμματος της χώρας για το 2026.

Το ισχυρό ενδιαφέρον των επενδυτών είχε ως αποτέλεσμα το κόστος δανεισμού να διαμορφωθεί σε χαμηλά επίπεδα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF), το οποίο διαθέτει σαφώς υψηλότερη πιστοληπτική αξιολόγηση (Α+) σε σύγκριση με την Ελλάδα (BBB), άντλησε μόλις μία ημέρα νωρίτερα 4 δισ. ευρώ από τις αγορές μέσω 10ετούς ομολόγου με απόδοση 3,125%.

Ανάδοχοι της έκδοσης είχαν οριστεί οι διεθνείς επενδυτικές τράπεζες BofA Securities, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan και Morgan Stanley.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΟΔΔΗΧ, η Ελλάδα σκοπεύει να αντλήσει συνολικά περίπου 8 δισ. ευρώ από τις αγορές εντός του 2026, προκειμένου να καλύψει στοιχειωδώς τις δανειακές της ανάγκες. Υπενθυμίζεται ότι κατά το 2025 είχαν αντληθεί περίπου 7,6 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, για το 2026 έχουν προγραμματιστεί πρόωρες αποπληρωμές δημοσίου χρέους ύψους 8,8 δισ. ευρώ, στοιχείο που ενισχύει περαιτέρω τη στρατηγική ενεργούς διαχείρισης του ελληνικού χρέους.

Προηγήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2025 άλλη μια πρόωρη αποπληρωμή ύψους 5,3 δισ. ευρώ, ποσό το οποίο σχεδόν στο σύνολό του προήλθε και πάλι από το «σκληρό μαξιλάρι», το οποίο εντός του νέου έτους σχεδόν θα εξαντληθεί και θα απομείνουν τα υπόλοιπα διαθέσιμα, τα οποία σε κάθε περίπτωση θα κινηθούν άνω των 30 δισ. ευρώ.

