Μητσοτάκης σε αγρότες: Μία κομματική μειοψηφία εκβιάζει την κοινωνία

Περισσότερες από 3,5 ώρες διήρκησε η συνάντηση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με εκπροσώπους των αγροτών στο Μέγαρο Μαξίμου, κατά τη διάρκεια της οποίας υπήρξε βελτίωση ορισμένων από τα μέτρα στήριξης που είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση, ώστε να ικανοποιηθούν και ορισμένα από τα αιτήματα των παραγωγών.

Οπως επεσήμανε ο Πρωθυπουργός, σε δήλωσή του μετά το πέρας της συνάντησης, στη μείωση για την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος θα ενταχθούν και όσοι βρίσκονται σε ρύθμιση επί ένα χρόνο και είναι συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους, ενώ καταργείται ο Ειδικός Φόρος στο πετρέλαιο. Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη μετά και από αυτήν την παρέμβαση οι ελληνες αγρότες θα έχουν το πιο φθηνό ρεύμα στην Ευρώπη.

Η δήλωση του Πρωθυπουργού «Η σημερινή, πολύ ουσιαστική και ειλικρινής συνάντηση με εκπροσώπους αγροτών απ’ όλη τη χώρα νομίζω ότι άνοιξε έναν νέο δρόμο για τον πρωτογενή μας τομέα. Εξειδικεύτηκαν τα μέτρα που ήδη έχει πάρει η κυβέρνηση, έγιναν, επίσης, δεκτές ορισμένες νέες προτάσεις, όπως η διεύρυνση των δικαιούχων χαμηλής τιμής ρεύματος κι έγινε, επίσης, μία πρώτη προσέγγιση για μία παραγωγικότερη ανάταξη της αγροτικής πολιτικής μας συνολικά. Θυμίζω ότι η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ απέδωσε κιόλας τους πρώτους καρπούς, με την ολοκλήρωση όλων των φετινών ενισχύσεων, μάλιστα με ποσά μεγαλύτερα από τα περσινά, ενώ η δικαιότερη κατανομή τους εξασφάλισε πρόσθετα κονδύλια. Με αυτά τα πρόσθετα κονδύλια θα στηριχθούν, πλέον, καλλιέργειες με χαμηλές τιμές αλλά και οι κτηνοτρόφοι μας οι οποίοι «χτυπήθηκαν» από την ευλογιά. Αλλά όχι μόνο. Επιπλέον, οι αγρότες μας θα έχουν το χαμηλότερο ηλεκτρικό τιμολόγιο στην Ευρώπη. Τώρα, στο ίδιο καθεστώς εντάσσονται και όσοι βρίσκονται σε ρύθμιση και επί έναν χρόνο αποδεικνύονται συνεπείς. Επίσης, οι αγρότες μας πια δεν θα πληρώνουν Ειδικό Φόρο στο πετρέλαιο και από σήμερα ούτε τον ΦΠΑ αυτής της έκπτωσης. Οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ επιταχύνονται, ενώ, όπως συζητήθηκε και στη συνάντηση, θα υπάρξει μια ειδική πρόβλεψη για την απώλεια εισοδήματος στην παραγωγή φυτικών ζωοτροφών που επηρεάστηκαν αρνητικά από την ευλογιά των αιγοπροβάτων. Ξέρετε ότι από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση έδειξε μεγάλη ανοχή στις κινητοποιήσεις των αγροτών, αναγνωρίζοντας τα μεγάλα υπαρκτά προβλήματα. Γι’ αυτό, άλλωστε, ανταποκρίθηκε σε πολλά αιτήματά τους, ζητώντας, όμως, παράλληλα πάντα έναν ειλικρινή διάλογο, όπως τον διάλογο που κάναμε σήμερα. Δυστυχώς, όμως, μια κομματική μειοψηφία επιμένει σε κάποια από τα μπλόκα, εκβιάζοντας ανοιχτά την κοινωνία. Ωστόσο, ύστερα από 45 ημέρες αυτή η ταλαιπωρία δεν μπορεί να συνεχίζεται. Η κυβέρνηση εξάντλησε τις αντοχές της οικονομίας, στηρίζοντας τους αγρότες όσο ποτέ. Εξάντλησε, όμως, και τα όρια της κατανόησής της απέναντι σε έναν κλάδο στο πλευρό του οποίου βρίσκεται εδώ και χρόνια. Άρα, δεν πρόκειται να ανεχθούμε ούτε εκβιασμούς, ούτε παρανομίες, ούτε παραλογισμούς. Και, ασφαλώς, δεν θα αδικήσουμε την υπόλοιπη κοινωνία. Αυτή είναι η κατεύθυνση που θα ακολουθήσει στο εξής και η κυβέρνηση, πιστή στην αλήθεια και στο αποτέλεσμα, με ανοιχτές πόρτες πάντα στον ώριμο και ειλικρινή διάλογο, όμως και ερμητικά κλειστές στο ψέμα, στον λαϊκισμό και σε κάθε είδους απειλές. Αυτόν ακριβώς τον δρόμο έδειξε και η σημερινή παραγωγική συνάντηση με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας».

Κατά τη συνάντηση εξετάσθηκαν όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας, ενώ δόθηκε έμφαση στα παρακάτω:

1) Τεχνικά θέματα σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς

2) Ζητήματα μετάβασης της ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

3) Νέοι αγρότες

4) Επαγγελματική εκπροσώπηση αγροτών

5) Πράσινη μετάβαση

6) Ανάγκη αύξησης παραγωγικότητας

7) Νέα ΚΑΠ – πανελλαδικός διάλογος

8) Ανακατανομή πόρων στους έντιμους αγρότες – βασική και οικολογικά σχήματα

9) Διασύνδεση επιδότησης με παραγωγή – νέο μοντέλο

10) Κόστος παραγωγής – ρεύμα και πετρέλαιο – επικαιροποίηση μεθοδολογίας

11) Ενίσχυση μηδικης στις κόκκινες περιοχές

12) Ενίσχυση θερμοκηπίων

13) Υποδομές – αρδευτικά και αγροτικοί δρόμοι

14) Κλιματική αλλαγή – λειψυδρία

15) Εργάτες γης

16) ΕΛΓΑ – αλλαγή κανονισμού

17) Εκπαίδευση αγροτών

18) Αξιοποίηση ανεκμετάλλευτής αγροτικής γης

19) Τιμές φυτοφαρμάκων

20) Ευλογιά.

Παράλληλα ο Πρωθυπουργός ανέφερε στους εκπροσώπους των αγροτών ότι το επόμενο διάστημα θα έχει ειδική σύσκεψη για τα ζητήματα της κτηνοτροφίας, με έμφαση στην καταπολέμηση της ευλογιάς και στην ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου όσων θανάτωσαν ζώα, ενώ η σημερινή συζήτηση για όλα τα ζητήματα που τέθηκαν θα συνεχιστεί με συνάντηση των εκπροσώπων με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπων των αγροτών μετά το πέρας της συνάντησης οι βελτιώσεις στις κυβερνητικές προτάσεις αφορούν στο ενεργειακό κόστος και να γίνουν κάποιες κινήσεις ώστε να εφαρμοστεί για όλους τους αγρότες -ακόμη και γι’ αυτούς που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές- η μείωση της τιμής του ρεύματος στα 8,5 λεπτά η MWh, όπως και η αύξηση των αφορολόγητων ποσοτήτων πετρελαίου που δικαιούνται , ανάλογα με την καλλιέργεια.

Επίσης, επιβεβαιώθηκε ότι από τον Νοέμβριο θα υπάρξει εφαρμογή για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στην αντλία, ενώ προβλέπονται και ενισχύσεις στους κτηνοτρόφους για το χαμένο εισόδημα του 2026.

Υπενθυμίζεται ότι οι αγρότες έφθασαν στο Μέγαρο Μαξίμου στις τρεις το μεσημέρι, με τον Πρωθυπουργό να στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «Τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες».

Εισαγωγική δήλωση του Πρωθυπουργού «Καταρχάς, καλή χρονιά και καλώς ήρθατε. Χαίρομαι πολύ που θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα, πιστεύω, να κάνουμε μία πολύ ουσιαστική συζήτηση, παραγωγική συζήτηση, για τα πολλά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας στη χώρα μας. Νομίζω ότι θα είναι μία ευκαιρία να κάνουμε και μία ανασκόπηση του τρόπου με τον οποίο η κυβέρνηση έχει ανταποκριθεί σε αρκετά από τα αιτήματα του κλάδου, αλλά με ενδιαφέρει να ακούσω από εσάς και πώς οι λύσεις που έχουν δοθεί μπορούν να εφαρμοστούν πιο αποτελεσματικά, να δούμε τι περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν, να δούμε σε ποιο βαθμό υπάρχουν ειδικά τοπικά ζητήματα, τα οποία μπορούν ενδεχομένως να εξειδικευθούν και σε άλλες συναντήσεις που θα έχετε με το επιτελείο μας. Και νομίζω να κάνουμε και μία ευρύτερη συζήτηση, πέρα και πάνω από τα άμεσα κλαδικά αιτήματα, γι’ αυτό το οποίο νομίζω μας απασχολεί όλους: ποιο είναι τελικά το μέλλον του πρωτογενούς τομέα, όλη αυτή η συζήτηση για τον εκσυγχρονισμό του, πώς μπορεί να μεταφερθεί από τη θεωρία στην πράξη. Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της Διακομματικής Επιτροπής την οποία έχουμε συστήσει στη Βουλή και η οποία θα αρχίσει τις εργασίες της άμεσα και στην οποία θα επιζητήσουμε, προφανώς, να συμμετέχετε και να μας καταθέσετε συγκεκριμένες προτάσεις. Άρα, νομίζω ότι το πεδίο είναι ανοιχτό για να κάνουμε μία ουσιαστική συζήτηση και να καταλήξουμε και σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Θα ήθελα αυτή η συζήτηση να ήταν και υπό προϋποθέσεις πιο διευρυμένη. Το μόνο που θα πω είναι ότι τελικά, ξέρετε, τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες, άρα, εμείς συζητούμε πάντα με αυτούς οι οποίοι έχουν διάθεση να συζητήσουν μαζί μας και προφανώς δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κανέναν να έρθει και να προσέλθει σε έναν διάλογο, τον οποίον για δικούς του λόγους μπορεί να μην τον επιδιώκει».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News