Ματσάδο και Τραμπ θα συναντηθούν στον Λευκό Οίκο – Στο επίκεντρο το μέλλον της Βενεζουέλας

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας και βραβευμένη με Νομπέλ Ειρήνης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, θα συναντηθεί την Πέμπτη 15/01 με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όπως επιβεβαίωσε ο Λευκός Οίκος.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται λίγες μόλις εβδομάδες μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, στο Καράκας από αμερικανικές δυνάμεις. Ωστόσο, ο Τραμπ αρνήθηκε να στηρίξει τη Ματσάδο —της οποίας το κίνημα ισχυρίστηκε ότι κέρδισε τις ευρέως αμφισβητούμενες εκλογές του 2024— ως νέα ηγέτιδα της χώρας.

Αντ’ αυτού, οι ΗΠΑ στήριξαν την Ντέλσι Ροντρίγκες, πρώην αντιπρόεδρο του Μαδούρο.

Η Ματσάδο δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ελπίζει να ευχαριστήσει προσωπικά τον Τραμπ για τη δράση κατά του Μαδούρο και ότι θα ήθελε να του απονείμει το Νομπέλ Ειρήνης. Ο Τραμπ χαρακτήρισε την πρόθεση αυτή «μεγάλη τιμή», ωστόσο η Επιτροπή Νομπέλ διευκρίνισε ότι το βραβείο δεν μπορεί να μεταβιβαστεί. Ο Τραμπ είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για την απόφαση της Ματσάδο να αποδεχθεί το Νομπέλ Ειρήνης —μια διάκριση που ο ίδιος ο πρόεδρος επιθυμεί εδώ και χρόνια.

Ερωτηθείς πρόσφατα αν η απονομή του βραβείου στη Ματσάδο θα μπορούσε να αλλάξει την άποψή του για τον ρόλο της στη Βενεζουέλα, ο πρόεδρος απάντησε: «Ισως να εμπλέκεται σε κάποια πτυχή του θέματος. Θα πρέπει να μιλήσω μαζί της. Νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο που θέλει να έρθει. Και απ’ όσο καταλαβαίνω, αυτός είναι ο λόγος».

Λίγο μετά την απομάκρυνση του Μαδούρο, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι η Ματσάδο «δεν έχει τη στήριξη στο εσωτερικό της χώρας ούτε τον σεβασμό. Είναι μια πολύ καλή γυναίκα, αλλά δεν έχει τον σεβασμό».

Μέχρι στιγμής, οι ΗΠΑ έχουν στηρίξει την Ντέλσι Ροντρίγκες ως μεταβατική πρόεδρο της Βενεζουέλας. Ο Τραμπ περιγράφει τη Ροντρίγκες ως «σύμμαχο», ενώ δεν της έχουν απαγγελθεί κατηγορίες από τις αμερικανικές αρχές.

«Η Ντέλσι Ροντρίγκες και η ομάδα της έχουν συνεργαστεί πολύ καλά με τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ. Η Ματσάδο, ωστόσο, επιμένει ότι ο συνασπισμός της θα έπρεπε «απολύτως» να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας.

Εχει δηλώσει ότι κανείς δεν εμπιστεύεται τη Ροντρίγκες, λέγοντας στο CBS ότι η μεταβατική ηγέτιδα ήταν «μία από τους βασικούς αρχιτέκτονες… της καταστολής αθώων ανθρώπων» στη νοτιοαμερικανική χώρα. «Ολοι στη Βενεζουέλα και στο εξωτερικό γνωρίζουν πολύ καλά ποια είναι και ποιον ρόλο έχει διαδραματίσει», είπε η Ματσάδο.

Η πρώην βουλευτής, που τιμήθηκε πέρυσι με το Νόμπελ Ειρήνης, χαρακτήρισε τη στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα ως «ένα σημαντικό βήμα προς την αποκατάσταση της ευημερίας, του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας στη Βενεζουέλα».

Η Ροντρίγκες απέρριψε τους ισχυρισμούς του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ έχουν τον έλεγχο της Βενεζουέλας. «Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας κυβερνά τη χώρα μας, και κανείς άλλος», δήλωσε σε τηλεοπτικό διάγγελμα. «Δεν υπάρχει κανένας εξωτερικός παράγοντας που να κυβερνά τη Βενεζουέλα».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News