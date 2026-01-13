Φον ντερ Λάιεν: «Τρομακτικός» ο αριθμός των θυμάτων στο Ιράν, νέες κυρώσεις από ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ενωση προσανατολίζεται στην επιβολή νέων κυρώσεων σε όσους θεωρεί υπεύθυνους για τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαρακτηρίζοντας «τρομακτικό» τον αριθμό των θυμάτων.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η επικεφαλής της Κομισιόν καταδίκασε απερίφραστα τη χρήση βίας και τον συνεχιζόμενο περιορισμό των ελευθεριών, τονίζοντας ότι «περαιτέρω κυρώσεις σε όσους ευθύνονται για την καταστολή θα προταθούν άμεσα».

«Η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει ήδη εντάξει στο σύνολό του το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στο καθεστώς κυρώσεων για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε στενή συνεργασία με την ύπατη εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλας, θα προταθούν άμεσα περαιτέρω κυρώσεις σε όσους ευθύνονται για την καταστολή», ανάφερε ειδικότερα.

Και κατέληξε: «Στεκόμαστε στο πλευρό του λαού του Ιράν, που βαδίζει θαρραλέα για την ελευθερία του».

Οι ταραχές, οι οποίες διαρκούν εδώ και περίπου δύο εβδομάδες, ξέσπασαν με αφορμή μια σειρά σοβαρών οικονομικών προβλημάτων, όπως η κατάρρευση της αξίας του ιρανικού νομίσματος και ο καλπάζων πληθωρισμός, και συνιστούν τη μεγαλύτερη εσωτερική πρόκληση για την ιρανική ηγεσία τα τελευταία περίπου τρία χρόνια.

The rising number of casualties in Iran is horrifying. I unequivocally condemn the excessive use of force and continued restriction of freedom. The European Union has already listed the Islamic Revolutionary Guard Corps in its entirety under its human rights sanctions regime.… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 13, 2026

