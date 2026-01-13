Ουκρανία: Η Βουλή μπλοκάρει την επιλογή Ζελένσκι για το υπουργείο Ενέργειας

Ενώ η Ουκρανία δίνει μάχη για την ίδια της την επιβίωση, όχι μόνο στο πολεμικό μέτωπο, αλλά και στους διαδρόμους της εξουσίας, το κοινοβούλιο στο Κίεβο έστειλε ένα σπάνιο και ηχηρό μήνυμα προς τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Βουλή της χώρας απέρριψε τον διορισμό του Ντένις Σμιχάλ στη θέση του υπουργού Ενέργειας, σε μια ασυνήθιστη πράξη αποδοκιμασίας των αλλαγών που επιχειρεί ο πρόεδρος σε κρίσιμους τομείς της κυβέρνησης, ενώ η σύγκρουση με τη Ρωσία βρίσκεται σε κομβικό σημείο.

Ο Σμιχάλ, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός της χώρας για πέντε χρόνια και μετακινήθηκε πέρυσι στο υπουργείο Αμυνας, είχε επιλεγεί από τον Ζελένσκι για να αναλάβει έναν ενεργειακό τομέα που βρίσκεται στο επίκεντρο καταγγελιών για διαφθορά και του οποίου οι υποδομές αποτελούν διαρκή στόχο ρωσικών επιθέσεων.

Η προηγούμενη υπουργός Ενέργειας είχε αποπεμφθεί, ύστερα από σκάνδαλο διαφθοράς στο οποίο φέρεται να εμπλεκόταν και ο προκάτοχός της, γεγονός που καθιστούσε την τοποθέτηση του Σμιχάλ στη συγκεκριμένη θέση κρίσιμη επιλογή, για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του τομέα.

Ωστόσο, ο διορισμός του δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία των 226 ψήφων, καθώς υπέρ ψήφισαν μόνο 210 βουλευτές, ενώ βουλευτές από τρία κόμματα της αντιπολίτευσης επέλεξαν να απόσχουν, οδηγώντας ουσιαστικά στην απόρριψη της πρότασης του προέδρου, έγραψε το Reuters.

Η υποψηφιότητα Σμιχάλ εντασσόταν σε έναν ευρύτερο κυβερνητικό ανασχηματισμό, σε μια περίοδο κατά την οποία το Κίεβο βρίσκεται αντιμέτωπο με αυξανόμενη ρωσική πίεση, καθώς πλησιάζει τον επόμενο μήνα η τέταρτη επέτειος από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Λίγο πριν από τη συνεδρίαση της Βουλής -κατά την οποία οι βουλευτές αναμενόταν επίσης να ορίσουν τον επικεφαλής των ψηφιακών υπηρεσιών της Ουκρανίας Μιχάιλο Φεντόροφ ως νέο υπουργό Άμυνας- βουλευτές της αντιπολίτευσης είχαν ήδη ασκήσει έντονη κριτική στον ανασχηματισμό, καταγγέλλοντας ότι επιχειρείται εν μέσω πολέμου και σε μια από τις πιο κρίσιμες φάσεις για τη χώρα.

Ορισμένοι στόχευσαν ειδικά τον Σμιχάλ, λέγοντας ότι είχε αποτύχει να διαχειριστεί αποτελεσματικά τον ενεργειακό τομέα κατά τη θητεία του, ως μακροβιότερου πρωθυπουργού της Ουκρανίας.

Η υποψηφιότητά του για τρίτο υπουργικό αξίωμα υπό τον Ζελένσκι ανέδειξε, επίσης ,την κρίσιμη έλλειψη στελεχών που θεωρούνται ικανά να ηγηθούν βασικών τομέων.

Το Κοινοβούλιο θα συνεδριάσει εκ νέου, προκειμένου να υπάρξει μια νέα προσπάθεια διορισμού τόσο του Σμιχάλ όσο και του Φεντόροφ, σύμφωνα με τους βουλευτές.

