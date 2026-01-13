Το ελληνικό διαβατήριο παραμένει στα κορυφαία του κόσμου και το 2026

Σταθερά στην πρώτη τετράδα των πιο ισχυρών διαβατηρίων παγκοσμίως παραμένει το ελληνικό και για το 2026, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση Henley Passport Index, γεγονός που τοποθετεί τους κατόχους του στην ελίτ των ταξιδιωτών.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNN.com τα τρία ισχυρότερα διαβατήρια ανήκουν σε ασιατικές χώρες: η Σιγκαπούρη στην 1η θέση και η Ιαπωνία μαζί με τη Νότια Κορέα ισόβαθμες στη 2η. Οι πολίτες της Σιγκαπούρης απολαμβάνουν πρόσβαση χωρίς βίζα σε 192 από τις 227 χώρες και περιοχές που παρακολουθεί ο δείκτης, ο οποίος δημιουργήθηκε από τη λονδρέζικη εταιρεία παγκόσμιας συμβουλευτικής ιθαγένειας και διαμονής Henley & Partners και βασίζεται σε αποκλειστικά δεδομένα της Διεθνούς Ενωσης Αερομεταφορών (IATA). Η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα ακολουθούν από κοντά, με πρόσβαση χωρίς βίζα σε 188 προορισμούς.

Η Henley κατατάσσει πολλαπλές χώρες με την ίδια βαθμολογία στην ίδια θέση, έτσι πέντε ευρωπαϊκές χώρες μοιράζονται την 3η θέση: Δανία, Λουξεμβούργο, Ισπανία, Σουηδία και Ελβετία. Όλες διαθέτουν πρόσβαση χωρίς βίζα σε 186 χώρες και περιοχές.

Αποκλειστικά ευρωπαϊκή είναι και η 4η θέση, με τις εξής χώρες να έχουν βαθμολογία 185: Αυστρία, Βέλγιο, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Κάτω Χώρες και Νορβηγία.

Την 5η θέση, με βαθμολογία 184, καταλαμβάνουν η Ουγγαρία, η Πορτογαλία, η Σλοβακία, η Σλοβενία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Τα ΗΑΕ είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη βελτίωση στην 20ετή ιστορία του Henley Passport Index, έχοντας προσθέσει 149 προορισμούς χωρίς βίζα από το 2006 και ανεβαίνοντας 57 θέσεις στην κατάταξη. Σύμφωνα με την έκθεση, αυτό οφείλεται στη «διαρκή διπλωματική δραστηριοποίηση και τη φιλελευθεροποίηση των θεωρήσεων εισόδου».

Στην 6η θέση βρίσκονται η Κροατία, η Τσεχία, η Εσθονία, η Μάλτα, η Νέα Ζηλανδία και η Πολωνία. Η Αυστραλία διατηρεί την 7η θέση σε αυτή την τριμηνιαία ενημέρωση, μαζί με τη Λετονία, το Λιχτενστάιν και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη ετήσια απώλεια στον δείκτη, έχοντας πλέον πρόσβαση χωρίς βίζα σε 182 προορισμούς — οκτώ λιγότερους από ό,τι πριν από 12 μήνες.

Ο Καναδάς, η Ισλανδία και η Λιθουανία βρίσκονται στην 8η θέση, με πρόσβαση σε 181 προορισμούς, ενώ η Μαλαισία είναι 9η με βαθμολογία 180.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέστρεψαν στη 10η θέση, με βαθμολογία 179, αφού για πρώτη φορά έπεσαν εκτός δεκάδας στα τέλη του 2025. Ωστόσο, αυτή η «επιστροφή» δεν είναι τόσο θετική όσο ακούγεται. Καθώς περισσότερες από μία χώρες μπορούν να μοιράζονται την ίδια θέση, στην πραγματικότητα υπάρχουν 37 χώρες που κατατάσσονται πάνω από τις ΗΠΑ — μία περισσότερη από ό,τι στα τέλη του 2025.

Οι ΗΠΑ βρίσκονται ακριβώς πίσω από το Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά την ετήσια πτώση, έχοντας χάσει πρόσβαση χωρίς βίζα σε επτά προορισμούς τους τελευταίους 12 μήνες. Εχουν επίσης υποστεί την τρίτη μεγαλύτερη πτώση κατάταξης τις τελευταίες δύο δεκαετίες — μετά τη Βενεζουέλα και το Βανουάτου — πέφτοντας έξι θέσεις, από την 4η στη 10η.

«Η ισχύς ενός διαβατηρίου αντανακλά τελικά την πολιτική σταθερότητα, τη διπλωματική αξιοπιστία και την ικανότητα διαμόρφωσης διεθνών κανόνων», αναφέρει ο δημοσιογράφος και πρύτανης του Institute for Human Sciences στη Βιέννη, Μίσα Γκλένι, στην έκθεση της Henley & Partners. «Καθώς οι διατλαντικές σχέσεις δοκιμάζονται και η εσωτερική πολιτική γίνεται πιο ασταθής, η διάβρωση των δικαιωμάτων κινητικότητας για χώρες όπως οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν αποτελεί τεχνική ανωμαλία, αλλά ένδειξη βαθύτερης γεωπολιτικής αναπροσαρμογής».

Στο αντίθετο άκρο του δείκτη, στην 101η θέση, το Αφγανιστάν παραμένει καθηλωμένο στην τελευταία θέση, με πρόσβαση χωρίς βίζα σε μόλις 24 προορισμούς. Η Συρία βρίσκεται στην 100ή θέση (26 προορισμοί) και το Ιράκ στην 99η (29 προορισμοί). Αυτό σημαίνει ένα τεράστιο χάσμα κινητικότητας 168 προορισμών μεταξύ των διαβατηρίων με την υψηλότερη και τη χαμηλότερη κατάταξη.

«Τα τελευταία 20 χρόνια, η παγκόσμια κινητικότητα έχει επεκταθεί σημαντικά, αλλά τα οφέλη έχουν κατανεμηθεί άνισα», λέει ο Κρίστιαν Χ. Κέλιν, πρόεδρος της Henley & Partners και δημιουργός του Henley Passport Index. «Σήμερα, το προνόμιο του διαβατηρίου παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση ευκαιριών, ασφάλειας και οικονομικής συμμετοχής, με τη μέση αύξηση της πρόσβασης να συγκαλύπτει μια πραγματικότητα όπου τα πλεονεκτήματα κινητικότητας συγκεντρώνονται ολοένα και περισσότερο στις οικονομικά ισχυρότερες και πολιτικά σταθερότερες χώρες του κόσμου».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News