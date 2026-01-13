Ο Μπιλ Κλίντον δεν εμφανίστηκε να καταθέσει στη Βουλή για την υπόθεση Επσταϊν

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον δεν εμφανίστηκε στο Καπιτώλιο για την προγραμματισμένη ακρόασή του σχετικά με τις σχέσεις του με τον παιδεραστή εγκληματία Τζέφρι Επσταϊν, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να του ασκηθεί δίωξη για παρεμπόδιση του έργου του Κογκρέσου.

Ο Μπιλ όπως και η Χίλαρι Κλίντον αρνήθηκαν επισήμως να καταθέσουν στην έρευνα της Επιτροπής Εποπτείας και Κυβερνητικής Μεταρρύθμισης της Βουλής , αψηφώντας τις κλητεύσεις.

Ο πρώην πρόεδρος και η πρώην υπουργός Εξωτερικών επρόκειτο να εμφανιστούν στο Καπιτώλιο για κεκλεισμένων των θυρών καταθέσεις την Τρίτη και την Τετάρτη. Ωστόσο, σε επιστολή προς τον πρόεδρο της Επιτροπής, Τζέιμς Κόμερ, οι δικηγόροι των Κλίντον ανέφεραν ότι οι πελάτες τους δεν θα συμμορφωθούν.

Στην επιστολή, την οποία εξασφάλισε το Politico, υποστηρίζεται ότι και οι δύο Κλίντον έχουν ήδη παράσχει όλες τις πληροφορίες που διαθέτουν σχετικά με τον Επσταϊν και τη συνεργό του, Γκισλέιν Μάξγουελ, η οποία εκτίει σήμερα ποινή κάθειρξης 20 ετών για τον ρόλο της στο κύκλωμα σεξουαλικής διακίνησης.

Οι δικηγόροι χαρακτήρισαν την υπόθεση «τίποτε περισσότερο από ένα τέχνασμα με στόχο τον εξευτελισμό πολιτικών αντιπάλων, όπως έχει υποδείξει ο πρόεδρος Τραμπ».

Παράλληλα, απέρριψαν τις απειλές για νομικές ενέργειες, υποστηρίζοντας ότι, επειδή οι κλητεύσεις που εκδόθηκαν προς τους Κλίντον «δεν σχετίζονται με έναν έγκυρο νομοθετικό σκοπό», είναι «άκυρες και νομικά μη εκτελεστές».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους το πρωί της Τρίτης (13/01) έξω από την αίθουσα όπου επρόκειτο να διεξαχθεί η κατάθεση του Μπιλ Κλίντον, ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής από το Κεντάκι και πρόεδρος της Επιτροπής, Τζέιμς Κόμερ, ανακοίνωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα τεθεί σε ψηφοφορία η παραπομπή του Μπιλ Κλίντον για περιφρόνηση του Κογκρέσου. Αντίστοιχη ψηφοφορία μπορεί να προγραμματιστεί και για τη Χίλαρι Κλίντον, εφόσον δεν εμφανιστεί την Τετάρτη (14/01).

Η σπάνια χρησιμοποιούμενη αυτή εξουσία του Κογκρέσου μπορεί να έχει συνέπειες που κυμαίνονται από μια συμβολική ενέργεια έως το προοίμιο για επιβολή ποινής φυλάκισης, και υπάρχουν λόγοι να πιστεύει κανείς ότι μια τέτοια ψηφοφορία τη συγκεκριμένη στιγμή, για τα συγκεκριμένα πρόσωπα, θα μπορούσε να έχει δραματικές επιπτώσεις, σύμφωνα με το Politico.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης του Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει διστάσει στο παρελθόν να στραφεί εναντίον όσων θεωρεί αντιπάλους του.

Η κυβέρνηση έχει επιχειρήσει να παρουσιάσει τον Μπιλ Κλίντον ως κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση των φακέλων Επσταϊν, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να τεκμηριώνουν παράνομη συμπεριφορά εκ μέρους του.

Η Χίλαρι Κλίντον, από την άλλη πλευρά, υπήρξε στόχος του συνθήματος «lock her up» («κλείστε τη φυλακή») από τους υποστηρικτές του νυν αμερικανού προέδρου κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2016, κυρίως λόγω των αποκαλύψεων ότι χρησιμοποιούσε ιδιωτικό διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όταν υπηρετούσε στην κυβέρνηση Ομπάμα.

Σε προηγούμενα παραδείγματα των σοβαρών συνεπειών που μπορεί να έχει η κατηγορία της περιφρόνησης του Κογκρέσου, δύο συνεργάτες του Τραμπ -ο Στιβ Μπάνον και ο Πίτερ Ναβάρο- καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης επειδή αρνήθηκαν να συμμορφωθούν με κλητεύσεις της ειδικής επιτροπής των Δημοκρατικών που διερευνούσε την επίθεση στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021.

«Πιστεύουμε ότι θα ενεργήσετε με καλή πίστη για την αποκλιμάκωση αυτής της διαμάχης», έγραψαν οι δικηγόροι στην επιστολή τους με ημερομηνία 12 Ιανουαρίου, μία ημέρα πριν από την προγραμματισμένη εμφάνιση του Μπιλ Κλίντον, καταλήγει το δημοσίευμα του Politico.

