«Σμιλεμένες Ψυχές»: Απογεύματα με ελληνικά ντοκιμαντέρ στο ΠΙΟΠ

Στο πλαίσιο του μηνιαίου κύκλου προβολών «Απογεύματα με ελληνικά ντοκιμαντέρ», το Πολιτιστικό Ιδρυμα Ομίλου Πειραιώς προβάλλει την πολυβραβευμένη ταινία-ντοκιμαντέρ «Σμιλεμένες Ψυχές» (2025, 89’), σε σενάριο-σκηνοθεσία του Σταύρου Ψυλλάκη, τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026 (ώρα 18:30), στο κτίριό του, στον Ταύρο. Μετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση με τον δημιουργό.

Για 26 χρόνια (1972-1998), ο ελβετός οδοντίατρος Julien Grivel ερχόταν στην Αθήνα και φρόντιζε δωρεάν τα δόντια των χανσενικών (λεπρών) στο Νοσοκομείο «Η Αγία Βαρβάρα».

Από μια παραθαλάσσια τοποθεσία -την αποκαλεί «το safe place μου»- αφηγείται, σε άπταιστα ελληνικά, το εσωτερικό ταξίδι που τον οδήγησε σε μια διαφορετική θέαση του κόσμου και της ζωής.

«Υιοθετώντας τη γλώσσα των Ελλήνων, υιοθέτησα ασυνείδητα και τη σκέψη τους» αναφέρει χαρακτηριστικά στο βιβλίο του «Ελλάδα, η δική μου Ιθάκη».

Η βαθιά φιλία του με τον Μανώλη Φουντουλάκη (πρώην χανσενικό) υπήρξε καθοριστική στην πορεία του.

Η ταινία, σε παραγωγή της Πολιτιστικής Εταιρείας Κρήτης (Ματθαίος Φραντζεσκάκης), απέσπασε 3 βραβεία στο 27ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης: το Βραβείο FIPRESCI της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου για Ελληνικό ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους, το Βραβείο της Επιτροπής Νεότητας των Φοιτητών Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης και το Βραβείο της ΕΡΤ. Απέσπασε ακόμη το Βραβείο ΕΚΚΟΜΕΔ Καλύτερου Ελληνικού Ντοκιμαντέρ στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα του 10ου Beyond Borders (Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελόριζου, 2025).

