Συνομιλίες στον Λευκό Οίκο για τη Γροιλανδία – «Οχι» στις ΗΠΑ, λέει ο πρωθυπουργός του νησιού

Εν μέσω κλιμακούμενης γεωπολιτικής έντασης στην Αρκτική, ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν ξεκαθάρισε ότι, αν η χώρα του κληθεί να επιλέξει ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Δανία, θα σταθεί στο πλευρό της Κοπεγχάγης απέναντι στις πιέσεις του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον έλεγχο του νησιού, το οποίο αποτελεί αυτόνομο έδαφος του βασιλείου της Δανίας.

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια γεωπολιτική κρίση και αν πρέπει να επιλέξουμε μεταξύ των ΗΠΑ και της Δανίας αυτή τη στιγμή, επιλέγουμε τη Δανία», δήλωσε ο Νίλσεν σε συνέντευξη Τύπου κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Κοπεγχάγη.

Στο πλευρό του, η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν παραδέχτηκε ότι δεν είναι εύκολο να αντισταθεί κανείς σε αυτό που χαρακτήρισε «εντελώς απαράδεκτη πίεση από τον στενότερο σύμμαχό μας».

Την ίδια ώρα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς θα φιλοξενήσει την Τετάρτη (14/01) στον Λευκό Οίκο συνάντηση με τους υπουργούς Εξωτερικών της Γροιλανδίας και της Δανίας, σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης των εντάσεων που προκαλεί η επιμονή του Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει τον έλεγχο του νησιού.

Ο δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν διευκρίνισε ότι ο ίδιος και η γροιλανδή ομόλογός του Βίβιαν Μότσφελντ είχαν ζητήσει αρχικά συνάντηση με τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ωστόσο ο αντιπρόεδρος Βανς ζήτησε να συμμετάσχει και τελικά θα φιλοξενήσει ο ίδιος τη συνάντηση την Τετάρτη στον Λευκό Οίκο.

«Ο λόγος που ζητήσαμε αυτή τη συνάντηση ήταν να μεταφέρουμε όλη αυτή τη συζήτηση σε μια αίθουσα συσκέψεων, όπου μπορούμε να κοιταχτούμε στα μάτια και να μιλήσουμε γι’ αυτά τα ζητήματα», δήλωσε ο Ράσμουσεν στους δημοσιογράφους στην Κοπεγχάγη.

Από την πλευρά της, η Μέτε Φρεντέρικσεν σχολίασε το ενδιαφέρον του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία λέγοντας: «Δεν ήταν εύκολο να σταθούμε απέναντι στην απαράδεκτη πίεση που δεχθήκαμε από έναν από τους πιο στενούς συμμάχους μας. Υπάρχουν πολλές ενδείξεις πως τα πιο δύσκολα είναι μπροστά μας».

Την ίδια ώρα, από το Βερολίνο, ο γερμανός υπουργός Αμυνας Μπόρις Πιστόριους προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε κίνηση του Ντόναλντ Τραμπ για την υπαγωγή της Γροιλανδίας υπό αμερικανικό έλεγχο θα συνιστούσε μια άνευ προηγουμένου κατάσταση για το ΝΑΤΟ.

«Το λιγότερο που μπορούμε να πούμε είναι ότι θα επρόκειτο για μια πραγματικά πρωτοφανή κατάσταση στην ιστορία του ΝΑΤΟ και στην ιστορία κάθε αμυντικής συμμαχίας στον κόσμο», τόνισε.

Ο Τραμπ είχε πρωτοδιατυπώσει την ιδέα μιας αμερικανικής εξαγοράς ή κατάληψης της Γροιλανδίας το 2019, κατά την πρώτη του θητεία. Τον τελευταίο μήνα, ωστόσο, έχει κλιμακώσει τη ρητορική του, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν το νησί «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», χωρίς να αποκλείει ακόμη και τη χρήση στρατιωτικής βίας για τον έλεγχο ενός στρατηγικής σημασίας και πλούσιου σε ορυκτά εδάφους, το οποίο προστατεύεται θεωρητικά από τις εγγυήσεις της ΕΕ και του ΝΑΤΟ λόγω της δανικής συμμετοχής στους δύο οργανισμούς.

Η Φρεντέρικσεν έχει προειδοποιήσει ότι μια αμερικανική εισβολή θα σήμαινε το τέλος του ΝΑΤΟ, ενώ ευρωπαίοι ηγέτες έχουν δηλώσει τη στήριξή τους στην εδαφική ακεραιότητα της Γροιλανδίας και στο δικαίωμά της στην αυτοδιάθεση.

Στο εσωτερικό της Γροιλανδίας, ωστόσο, οι απόψεις διχάζονται. Ο Πέλε Μπρόμπεργκ, επικεφαλής του αντιπολιτευόμενου κόμματος Naleraq, δήλωσε στον Guardian ότι το προτιμότερο αποτέλεσμα των συνομιλιών στην Ουάσιγκτον θα ήταν μια συμφωνία με τις ΗΠΑ.

«Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία είτε με τον εύκολο είτε με τον δύσκολο τρόπο. Ποιος θέλει τον δύσκολο;» είπε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ότι μια συμφωνία θα ήταν «εξαιρετική, αλλά δεν έχουμε ακούσει τίποτα γι’ αυτήν», ενώ αμφισβήτησε και τη συμμετοχή του Ράσμουσεν, λέγοντας ότι οι συνομιλίες «δεν έχουν καμία σχέση με τη δανική εξωτερική πολιτική, αλλά αφορούν αποκλειστικά το μέλλον του λαού της Γροιλανδίας».

Η Γροιλανδία βαδίζει προς την ανεξαρτησία από το 1979, όταν απέκτησε καθεστώς αυτοδιοίκησης από τη Δανία. Ο στόχος αυτός υποστηρίζεται από όλα τα κόμματα που εκπροσωπούνται στο τοπικό κοινοβούλιο, αν και υπάρχουν διαφορές ως προς το χρονοδιάγραμμα.

Ο Μπρόμπεργκ κατηγόρησε την Κοπεγχάγη ότι χρησιμοποιεί «το ΝΑΤΟ και τη δανική κυριαρχία επί της Γροιλανδίας» για να έχει λόγο στο μέλλον της. «Αυτό δείχνει ότι δεν είναι ακόμη έτοιμοι να μας αφήσουν πραγματικά να φύγουμε».

