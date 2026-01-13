Σαουδική Αραβία: Το νέο στοίχημα του πρίγκιπα είναι ο τουρισμός πολυτελείας

Από τότε που ο Κριστιάνο Ρονάλντο μετακόμισε στη σαουδαραβική ομάδα Αλ Νασρ το 2023, έχει κατά καιρούς εντοπιστεί στους δρόμους του Ριάντ μέσα σε ένα από τα πολλά supercars της συλλογής του.

Oμως το αστέρι του ποδοσφαίρου δεν θα χρειαστεί και τόσο πολύ τη Ferrari του για να πηγαίνει στο νέο του σπίτι στη Σαουδική Αραβία. Λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, ανακοίνωσε ότι αγόρασε όχι μία, δύο πολυτελείς βίλες κεισε ένα μικροσκοπικό νησί στην Ερυθρά Θάλασσα.

Επέλεξε ανάμεσα στις 19 «ιδιωτικές» βίλες του Nujuma, ενός θερέτρου που λειτουργεί υπό τη διαχείριση της Ritz-Carlton, περίπου 16 μίλια ανοικτά της βορειοδυτικής ακτής της Σαουδικής Αραβίας. Σχεδόν δεν υπάρχουν δρόμοι, και το νησί είναι προσβάσιμο μόνο με ναυλωμένο σκάφος ή υδροπλάνο.

Oπως, όμως, τονίζει η Telegraph, οι θαυμαστές που θα ήθελαν να τον συναντήσουν στο θέρετρο και να περάσουν μαζί του τις διακοπές των Χριστουγέννων θα έπρεπε να πληρώσουν τουλάχιστον 2.000 λίρες τη βραδιά για την ενοικίαση μιας βίλας, χωρίς να περιλαμβάνονται οι μεταφορές.

Το Nujuma είναι ένα από τα πολλά παρόμοια θέρετρα που ξεφυτρώνουν με ταχύτατους ρυθμούς στο αρχιπέλαγος της Ερυθράς Θάλασσας της Σαουδικής Αραβίας, ένα σύμπλεγμα περίπου 90 νησιών διάσπαρτων στα ζεστά και τιρκουάζ νερά.

Η διαδικτυακή προώθηση σκιαγραφεί μια εικόνα περιποιημένης πολυτέλειας: ιδιωτικές πισίνες με φοινικόδεντρα, σπα και γιόγκα, εκλεκτή γαστρονομία, προγράμματα αποτοξίνωσης και biohacking, ιστιοπλοΐα και ελίτ θαλάσσια σπορ.

Αυτό σηματοδοτεί μια μεγάλη στροφή για τη Σαουδική Αραβία. Μόλις πριν από περίπου έξι χρόνια, η χώρα ήταν σε μεγάλο βαθμό κλειστή σε αυτού του είδους τον τουρισμό. «Μέχρι το 2019, αν δεν ήσουν προσκυνητής ή εργαζόμενος στον πετρελαϊκό κλάδο, δεν έπαιρνες βίζα για τη Σαουδική Αραβία», τονίζει στη βρετανική εφημερίδα ο Χιου Φρέιζερ, διευθυντής του Corinthian Travel, εταιρείας η οποία ειδικεύεται στα πολυτελή ταξίδια.

«Ετσι, η 12η μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο, με μερικά από τα ωραιότερα ερημικά τοπία παγκοσμίως και μια βαθιά κληρονομιά που φτάνει ως την αυγή του χρόνου, ήταν για τους περισσότερους ανθρώπους λιγότερο οικεία από τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης», συμπληρώνει

Κανονικά, ένας νέος «παρθένος» προορισμός θα προσέλκυε πρώτα τους τολμηρούς ταξιδιώτες, που αναζητούν ανέγγιχτα μέρη και είναι πρόθυμοι να ανεχθούν στοιχειώδεις συνθήκες. Αυτοί οι πρωτοπόροι θα άνοιγαν τον δρόμο για μια μεταγενέστερη γενιά ταξιδιωτών υψηλών απαιτήσεων. Ομως η Σαουδική Αραβία δεν είναι ένας συνηθισμένος τόπος. Ο πρίγκιπας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ή MBS, είναι ένας ηγέτης που βιάζεται.

Ο πρίγκιπας προσπαθεί να μειώσει την εξάρτηση του βασιλείου του από το ολοένα και πιο ασταθές πετρέλαιο. Με έναν στόχο τόσο φιλόδοξο όσο ένα ανάποδο ψαλίδι του Ρονάλντο, θέλει ο τουρισμός να αντιστοιχεί στο 10% του ΑΕΠ έως το 2030, από 3% το 2019.

Οπως ακριβώς έκανε και με τη δημιουργία του σαουδαραβικού ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος που προσέλκυσε αρχικά τον Ρονάλντο, ο MBS δεν σκοπεύει να χάσει χρόνο αφήνοντας τον τουρισμό να εξελιχθεί με τον παραδοσιακό τρόπο, τονίζει το δημοσίευμα της Telegraph. Θέλει να στοχεύσει απευθείας στη μικρή αλλά υψηλής αξίας κατηγορία επισκεπτών, που προτιμούν πολυτελή θέρετρα και πολιτιστικό τουρισμό.

Το βασίλειο έχει πολλά να προσφέρει. Τα ιστορικά του μνημεία και τα τοπία του είναι εντυπωσιακά και εξωτικά, ενώ οι παραλίες του συγκαταλέγονται στις καλύτερες της περιοχής.

Διαθέτει επίσης άφθονα κεφάλαια για να χρηματοδοτήσει τα σχέδια. Τα έργα στο αρχιπέλαγος αναπτύσσονται σε μεγάλο βαθμό από τη Red Sea Global, μια εταιρεία ακινήτων που υποστηρίζεται από τα χρήματα του σαουδαραβικού κρατικού επενδυτικού ταμείου, του Public Investment Fund (PIF).

Ωστόσο, αν ο στόχος είναι να προβληθεί η Σαουδική Αραβία ως κορυφαίος προορισμός για τουρίστες που είναι κοσμοπολίτες και ξένους επαγγελματίες, ο MBS έχει ακόμη δουλειά μπροστά του.

Οι προκλήσεις

Το Ντουμπάι, το Αμπου Ντάμπι και το Κατάρ έχουν προλάβει, προσφέροντας φθηνότερες τουριστικές αποδράσεις και έναν πιο φιλελεύθερο τρόπο ζωής για τους ξένους, τουλάχιστον με τα περιφερειακά δεδομένα. Και ο MBS το γνωρίζει.

«Ακούω από πολλούς ότι, όταν πηγαίνουν και κάνουν παρουσιάσεις σε πολύ υψηλόβαθμους Σαουδάραβες ή ακόμη και στον ίδιο τον MBS, τους ρωτούν πάντα: “Θα είναι καλύτερο από το Ντουμπάι;”», επισημαίνει στην Telegraph, ο Νιλ Κουίλιαμ, ειδικός στη Μέση Ανατολή στο think tank Chatham House. «Το Ντουμπάι είναι ξεκάθαρα το απόλυτο σημείο αναφοράς. Αλλά να μεταμορφώσεις τη Σαουδική Αραβία και να την κάνεις εξίσου ελκυστική με το Ντουμπάι; Δεν ξέρω αν αυτό είναι εφικτό», σημειώνει

Οπως λέει, η Σαουδική Αραβία παραμένει μια εγγενώς συντηρητική χώρα, με πολύ μεγαλύτερο και πιο θρησκευόμενο πληθυσμό από τα Εμιράτα. Ενδέχεται να μην είναι πλήρως έτοιμη για μια μαζική εισροή Δυτικών, οι οποίοι, όπως το έθεσε ένας ταξιδιωτικός πράκτορας, «ίσως να συμπεριφέρονται με τρόπους που δεν θεωρούνται αποδεκτοί».

Από την άλλη, οι ίδιοι οι Δυτικοί μπορεί να διστάζουν να περάσουν τις χειμερινές τους διακοπές σε μια χώρα όπου δεν μπορούν να πιουν μια μπίρα ή να κυκλοφορούν με τον συνηθισμένο χαλαρό ρουχισμό των θέρετρων.

Ο MBS φαίνεται να έχει πλήρη επίγνωση του κινδύνου. Τους τελευταίους μήνες, φέρεται να έδωσε το πράσινο φως για δύο καταστήματα πώλησης αλκοόλ σε μη μουσουλμάνους, στις πόλεις Τζέντα και Νταμάμ. Και στο Ριάντ, λένε οι ντόπιοι, ένα κατάστημα που λειτουργεί εδώ και δύο χρόνια και παλαιότερα εξυπηρετούσε μόνο ξένους διπλωμάτες, μπορεί πλέον να πουλά και σε άλλους μη μουσουλμάνους αλλοδαπούς.

Δημοσιογράφος του Associated Press επισκέφθηκε το κατάστημα στα μέσα Δεκεμβρίου και ανέφερε ότι «η φήμη έχει διαδοθεί». Είδε «μεγάλες ουρές αυτοκινήτων και ανθρώπων» έξω από το μη επισημασμένο κτίριο στη διπλωματική συνοικία. Τα μέτρα ασφαλείας ήταν αυστηρά και οι τιμές, σύμφωνα με πληροφορίες, υψηλές.

Ο Φρέιζερ της Corinthian Travel εκτιμά ότι περαιτέρω χαλάρωση των νόμων για το αλκοόλ, που είχαν πρωτοθεσπιστεί από τον παππού του MBS το 1952, είναι «προ των πυλών». Αλλωστε έχουν υπάρξει και άλλες σαρωτικές αλλαγές: έχουν ανοίξει κινηματογράφοι, διοργανώνονται μουσικά φεστιβάλ, και οι γυναίκες έχουν αποκτήσει ελευθερίες μέχρι πρότινος αδιανόητες.

«Δεχόμαστε ερωτήσεις [από πελάτες] για το ντύσιμο, για τη συμπεριφορά κ.λπ., αλλά η κατάσταση αλλάζει τόσο γρήγορα», υπογραμμίζει. Στο Ριάντ, αναφέρει, μπορεί κανείς να δει γυναίκες με «μοντέρνα τζιν, χωρίς κάλυμμα στο κεφάλι», ενώ ζευγάρια να τρώνε μαζί σε εστιατόρια. «Ανδρες και γυναίκες μπορούν να κολυμπούν στην ίδια πισίνα στο Ριάντ και την Τζέντα, κάτι που ήταν αδιανόητο. Αν βρισκόσουν σε μια τέτοια κατάσταση παλαιότερα, προσπαθούσες να δραπετεύσεις».

Οι ξένοι επαγγελματίες συνήθιζαν συχνά να προτιμούν να ζουν στο Ντουμπάι και να πηγαινοέρχονται αεροπορικώς στη Σαουδική Αραβία, λέει ο Κουίλιαμ. Πλέον, είναι λιγότερο πιθανό να βλέπουν το βασίλειο ως «δύσκολη αποστολή».

Το ερώτημα είναι αν θα ακολουθήσουν και οι τουρίστες. Σε θέρετρα όπως το Nujuma, σίγουρα δεν υπάρχει καμία ταλαιπωρία. Υπάρχει όμως ένα βαρύ τίμημα. «Ο κόσμος σοκάρεται κάπως από τις τιμές. Προς το παρόν, αυτό είναι ένα από τα εμπόδια εισόδου για πολλούς», λέει ο Φρέιζερ. Ελπίζει ότι η νέα εθνική αεροπορική εταιρεία, Riyadh Air, θα βοηθήσει να αμβλυνθεί αυτό. Και αυτή, χρηματοδοτούμενη πάλι από τα άφθονα κεφάλαια του PIF, είναι κρίσιμη για τα σχέδια του MBS να καταστήσει τη Σαουδική Αραβία ανταγωνιστικό κόμβο απέναντι στα Εμιράτα και το Κατάρ.

Δεν υπάρχει μεγάλη αμφιβολία ότι ο MBS μπορεί να δημιουργήσει τις απαραίτητες υποδομές. Το ερώτημα είναι αν οι τουρίστες θα έρθουν. Και αν έρθουν, αν θα μπορέσει να κρατήσει τη χώρα μαζί του, κοινωνικά και πολιτικά.

Ο Κουίλιαμ λέει ότι αν υπάρξει οικονομική ύφεση τα επόμενα χρόνια, η στήριξη στο φιλελεύθερο σχέδιο του MBS μπορεί να κλονιστεί. «Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να αρχίσουμε να βλέπουμε, ως αντίδραση στη στενότερη οικονομία, κάποιες από αυτές τις κοινωνικές ελευθερίες να αποσύρονται», όπως εκτιμά.

Ο Νίκολας Κινγκ, στέλεχος της Red Sea Global, έχει μια πιο αισιόδοξη άποψη: «Ενας παράγοντας για τον οποίο αισθάνομαι σχεδόν σίγουρος είναι ότι θα υπάρξει συνέχεια της ηγεσίας και του οράματος, καθώς και οι πολιτικές συνθήκες που επιτρέπουν τη μακροβιότητα για την υλοποίηση των πολιτικών. Το είδα όταν δούλευα στη Σιγκαπούρη, και το βλέπω σήμερα στη Σαουδική Αραβία».

