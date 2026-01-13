Υπό εκβιασμό της Μόσχας ο κύπριος πρόεδρος

Ενα βίντεο που αναρτήθηκε σε έναν λογαριασμό στο Χ έκανε άνω κάτω την κυβέρνηση της Κύπρου. Ήδη παραιτήθηκε ο διευθυντής του γραφείου του προέδρου, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, ενώ η Πρώτη Κυρία αποσύρθηκε από τη διαχείριση ενός φορέα που ιδρύθηκε για να δίνει βοήθεια σε άπορους φοιτητές, αλλά δεχόταν κριτική ότι ο πραγματικός σκοπός του ήταν η άγρα ψηφοφόρων.

Το επίμαχο βίντεο είναι το αποτέλεσμα μιας συγκαλυμμένης και άρτια οργανωμένης επιχείρησης παγίδευσης του προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη. Ένας δήθεν εκπρόσωπος επενδυτικού ταμείου, ο Φλορίν Γκεοργκίου, προσέγγισε τον πρώην υπουργό Ενέργειας Γιώργο Λακκοτρύπη ως εκπρόσωπος του Stratix Wealth, ενός γραφείου διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας. Ο Γκεοργκίου εμφανίστηκε πρόθυμος να επενδύσει 150 εκ. ευρώ στον τομέα της ενέργειας.

Η Stratix Wealth είναι μια εικονική οντότητα η οποία διέθετε ιστοσελίδα με πληροφορίες για τις «δραστηριότητες» της, ο Φλορίν Γκεοργκίου είχε email του γραφείου και επαγγελματική κάρτα. Η προσέγγιση του Λακκοτρύπη ήταν επαγγελματικά άψογη και περιλάμβανε υπογραφή συμφωνίας εμπιστευτικότητας, συμβόλαιο συνεργασίας έναντι αμοιβής η οποία καταβαλλόταν μέσω τραπεζικού εμβάσματος.

Οι «επενδυτές» ζήτησαν μελέτες, υπέβαλλαν ερωτήσεις και ζητούσαν διευκρινίσεις δημιουργώντας υπόβαθρο σοβαρού ενδιαφέροντος. Έγιναν συναντήσεις στο Άμστερνταμ και στο Λονδίνο κατά τις οποίες συζητείτο επένδυση σε υπό ανέγερση ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό από την εταιρεία Cyfield. Στην 9 Δεκεμβρίου έγινε τηλεδιάσκεψη μεταξύ του διευθυντή του γραφείου του Προέδρου, Χαράλαμπου Χαραλάμπους, του Γιώργου Λακκοτρύπη και του Φλορίν Γκεοργκίου, κατά την οποία δόθηκαν διαβεβαιώσεις ότι η κυβέρνηση θα στήριζε την επένδυση.

Όλες οι επαφές καταγράφονταν από κρυφή κάμερα. Από το πολύωρο υλικό επιλέγηκαν κάποια αποσπάσματα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή ενός βίντεο οκτώ λεπτών, στο οποίο ο Λακκοτρύπης αναφέρεται σε χρηματοδότηση της εκστρατείας Χριστοδουλίδη με μετρητά, καθώς και στη συνεισφορά του «επενδυτή» στο ταμείο που διαχειρίζεται η σύζυγος του προέδρου, Φιλίππα Καρσερά.

Υβριδικός πόλεμος…

Η κυβέρνηση της Κύπρου κατάγγειλε ότι είναι θύμα υβριδικού πολέμου και δείχνει προς τη Ρωσία. Το βίντεο διέρρευσε μέσω ενός λογαριασμού στο X που φέρει το όνομα Emily Thompson. Από τα ψηφιακά αποτυπώματά του λογαριασμού συμπεραίνεται ότι είναι ένα ρομπότ (bot) το οποίο αναπαράγει συγκαλυμμένη ρωσική προπαγάνδα στο X.

Σύμφωνα με το κατασκευασμένο προφίλ της, η Emily Thompson είναι Ουκρανή, εξ ου και η ουκρανική σημαία στο προφίλ της, αλλά φίλια προσκείμενη στη Ρωσία. Συστήνεται ως ανεξάρτητη ερευνήτρια και αναλύτρια με ενδιαφέροντα στην εσωτερική αμερικανική πολιτική και διεθνή θέματα.

Μέχρι τα μέσα του περασμένου Δεκεμβρίου, τον λογαριασμό αυτό διαχειριζόταν στο Χ μια μηχανή που ήταν προγραμματισμένη να κάνει repost συγκεκριμένη θεματολογία. Ανάμεσα στα repost ρίχνει και μερικές δικές της αναρτήσεις οι οποίες αναπαράγονται μηχανικά σε διαφορετικές ημερομηνίες.

Για παράδειγμα, από τις πρώτες μέρες της δημιουργίας αυτού του προφίλ αναρτήθηκε το εξής post: «Rumours of Putin’s potential illnesses persist but more and more it feels like predatory propaganda» (Οι φήμες για τις πιθανές ασθένειες του Πούτιν επιμένουν, αλλά μοιάζουν όλο και περισσότερο με αρπακτική(;) προπαγάνδα».

Η ανάρτηση αυτή και άλλες παρόμοιες επαναλαμβάνονται ξεκάρφωτα και εντελώς ασύνδετα με την τρέχουσα επικαιρότητα από το 2022 μέχρι το 2024. Η πρακτική αυτή παραπέμπει σε προγραμματισμένη μηχανική αναπαραγωγή.

Κατά τον ίδιο τρόπο, ο ίδιος λογαριασμός κάνει repost συγκεκριμένα δημοσιεύματα με πανομοιότυπο μονολεκτικό σχολιασμό. Για παράδειγμα, κάνει μηχανικά repost τη στήλη Playbook του Politico με το σχόλιο «exhausting», πάντα με την ίδια γραφή και με πεζούς χαρακτήρες. Επίσης, κάνει repost τη Moskow Times με το σχόλιο «hmmmm», πάντα με τέσσερα «m». Και αυτή η πρακτική παραπέμπει σε μηχανική αναπαραγωγή ως αποτέλεσμα προγραμματισμού.

Περί τα μέσα του περασμένου Δεκεμβρίου, ο λογαριασμός αυτός αποσυνδέθηκε από το μηχανικό προγραμματισμό και σταμάτησε πλέον να κάνει μαζικά repost. Ταυτόχρονα, επιβεβαίωσε την ταυτότητα της Emily Thomson στο Χ και εξασφάλισε το μπλε σήμα. Το μόνο κριτήριο για να γίνει ένας λογαριασμός verified στο X είναι να πληρώσει. Ο σκοπός ήταν να αποκτήσει ο μηχανικός λογαριασμός ανθρώπινη υπόσταση.

Στις 8 Ιανουαρίου η Emily Thompson ανάρτησε το επίμαχο βίντεο το οποίο συνόδευσε με ένα επεξηγηματικό σχόλιο:

«Δεν μπορώ καν να περιγράψω αυτό που μόλις έλαβα!

BIΝΤΕΟ-BOΜΒΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟΝ ΣΚΙΩΔΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΗΤΏΝ ΤΟΥ ΠΡΟEΔΡΟΥ ΤΗΣ KYΠΡΟΥ»

Από τα 3.200 post που υπάρχουν σε αυτόν το λογαριασμό στο X, η ανάρτηση του βίντεο είναι η πρώτη και μοναδική πρωτογενής δραστηριότητα που έγινε από ανθρώπινο χέρι. Ακολούθησαν άλλα δύο συμπληρωματικά σχόλια, το ένα είναι νουθεσίες προς τον Χριστοδουλίδη για το Κυπριακό και το άλλο μια φωτογραφία του Ζελένσκι με φόντο πινακίδα για προβολή της κυπριακής προεδρίας στην ΕΕ και με εμβόλιμη μια τουρκική σημαία.

Η διασύνδεση με το Κρεμλίνο

Το προφίλ Emily Thompson εμφανίζεται και ως τακτική συνεργάτιδα στη συντηρητική ιστοσελίδα The Thinking Conservative στις ΗΠΑ. Αρχισε την αρθρογραφία στις 19 Ιανουαρίου 2024 με θεματολογία τις προεδρικές εκλογές, υποστηρίζοντας την υποψηφιότητα Τραμπ. Μετά την εκλογή Τραμπ, η Emily Thompson υποστηρίζει όλες τις πολιτικές του αμερικανού προέδρου.

Από τον Ιανουάριο του 2024 αρθρογραφούσε μια φορά την εβδομάδα, κατά μέσο όρο. Η τελευταία δημοσίευση της ήταν στις 25 Νοεμβρίου 2025. Δεδομένου ότι η Emily Thomson δεν είναι υπαρκτό πρόσωπο, η αρθρογραφία υπέρ του Τραμπ προέρχεται από τους μηχανισμούς προπαγάνδας του Κρεμλίνου και αποτελεί ενδεικτικό παράδειγμα του τρόπου διείσδυσης της Μόσχας ακόμη και στις πιο αναπτυγμένες χώρες προς επηρεασμού της κοινής γνώμης.

Με την πλατφόρμα The Thinking Conservative συνεργάζεται και ο Andrew Korybko, ο οποίος αρθρογραφεί σε τακτική βάση για τις σχέσεις ΗΠΑ – Ρωσίας, προωθώντας τις ρωσικές θέσεις στην αμερικανική κοινή γνώμη. Ο Andrew Korybko άρχισε τη συνεργασία του με το The Thinking Conservative στις 8 Μαρτίου 2025 και η τελευταία του δημοσίευση ήταν στις 6 Ιανουαρίου 2026.

Ο Korybko είναι υπαρκτό πρόσωπο, είναι Αμερικανός που ζει στη Μόσχα και διετέλεσε μέλος του Institute of Strategic Studies and Predictions, μια δεξαμενή σκέψης που προωθεί τις πολιτικές του Πούτιν. Ο Korybko ασχολήθηκε με την Κύπρο και είναι ένας από τους διαμορφωτές της ρωσικής πολιτικής στο Κυπριακό.

Στο βιβλίο μου «Eγκλημα στο Κραν Μοντανά», (σελ. 280-285) αναφέρομαι εκτεταμένα στον ρόλο του Korybko από το παρασκήνιο με σκοπό το ναυάγιο της τότε πρωτοβουλίας για τη λύση του Κυπριακού. Ο Kοrybko επιχειρηματολογούσε υπέρ μιας συμμαχίας Ρωσίας, Τουρκίας και Ιράν και εξέφραζε την ανησυχία του ότι τυχών λύση του Κυπριακού θα αποσπούσε την Τουρκία από αυτή τη συμμαχία.

Στα τέλη του 2016 υπήρξε έντονη κινητοποίηση της ρωσικής προπαγάνδας για αποτυχία της διάσκεψης της Γενεύης για το Κυπριακό η οποία πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2017, με κλιμακούμενες πιέσεις προς τον Νίκο Αναστασιάδη. Ιθύνων νους αυτής της εκστρατείας ήταν ο Korybko.

Τότε εργαζόμουν στο γραφείο του Επιτρόπου της Κύπρου στην ΕΕ Χρήστου Στυλιανίδη και ετοίμασα μια εκτενή μελέτη προς τον πρόεδρο Αναστασιάδη στην οποία ανέδειξα τις μεθόδους που χρησιμοποιούσε η ρωσική προπαγάνδα στο Κυπριακό, με αναφορές στις αναλύσεις του Korybko. Η αντίδραση του Αναστασιάδη ήταν πως τα όσα επεσήμανα στο σημείωμα μου ήταν «φοβητσιάρικα»

Τελικά, υπερίσχυσε ο φόβος, συμβιβάστηκε και σήκωσε λευκή σημαία. Ο Αναστασιάδης σύρθηκε με ο ζόρι στο Κραν Μοντανά και οδήγησε τις συνομιλίες σε ναυάγιο. Η Τουρκία έμεινε με τη Ρωσία και το Ιράν και αποστασιοποιήθηκε από την Ευρώπη, προς ικανοποίηση των στρατηγικών συμφερόντων της Μόσχας.

Χριστοδουλίδης – Κοτζιάς

Σε αυτή την κομβική στιγμή των εξελίξεων στο Κυπριακό, η Μόσχα είχε δύο ισχυρούς συμμάχους: τον Νίκο Χριστοδουλίδη στη Λευκωσία και τον Νίκο Κοτζιά στην Αθήνα οι οποίοι συνεργάζονταν για την υπονόμευση των συνομιλιών πριν ακόμη συμβιβαστεί ο Αναστασιάδης.

Περί τον Απρίλιο του 2017, δυτικός πρέσβης μου έδωσε την πληροφορία ότι οι Ρώσοι είχαν βίντεο με τον Αναστασιάδη με γυναίκες σε ξενοδοχείο στη Μόσχα. Μοιράστηκα την πληροφορία αυτή με τον πρώην συνάδελφο μου Πάμπο Χαραλάμπους, ο οποίος ήταν τότε διευθυντής του γραφείου του Τύπου του Αναστασιάδη. Από ένα ατύχημα η πληροφορία αυτή έφτασε στον Αναστασιάδη στις 12 Φεβρουαρίου 2018. Την ίδια μέρα έγινε επέμβαση στο κινητό μου τηλέφωνο και ξεκίνησε η παρακολούθηση των επικοινωνιών μας.

Οταν ο Αναστασιάδης εξελέγη πρόεδρος για δεύτερη θητεία διόρισε τον Χριστοδουλίδη υπουργό Εξωτερικών, απογοητεύοντας τον στενό του συνεργάτη και υπουργό Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη, ο οποίος ενδιαφερόταν διακαώς για το ίδιο υπουργείο. Ανάμεσα στις δικαιολογίες που επικαλέστηκε ο Αναστασιάδης ήταν πως ο Χριστοδουλίδης ήταν επιθυμία της Μόσχας.

Το 2023 ο Χριστοδουλίδης εξελέγη πρόεδρος και ήταν διάχυτη η εντύπωση στην Κύπρο ότι είχε τη στήριξη της Ρωσίας. Ο αντίπαλος του στις εκλογές, Ανδρέας Μαυρογιάννης, δήλωσε τις προάλλες ότι οι Ρώσοι χρηματοδότησαν την εκστρατεία του.

Το 2023 ο ρωσικός παράγοντας βρισκόταν σε παρακμή στην Ευρώπη λόγω των κυρώσεων για την εισβολή στην Ουκρανία. Ο Χριστοδουλίδης έκανε θεαματική στροφή προς τη Δύση και ειδικά προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η παραχώρηση στρατιωτικών διευκολύνσεων προς τις ΗΠΑ και η συμπόρευση του με την υπόλοιπη Ευρώπη στο ζήτημα της Ουκρανία, προκάλεσε την έντονη δυσανασχέτηση της Μόσχας.

Το μήνυμα πίσω από το βίντεο

Η διαρροή του βίντεο δεν είναι εκδίκηση, είναι προειδοποίηση. Από το 1960, με ένα διάλειμμα τη δεκαετία του ’90 λόγω κατάρρευσης της ΕΣΣΔ, η Μόσχα είχε καταλυτική επιρροή στην Κύπρο, η οποία για πρώτη φορά κινδυνεύει με εκρίζωση. Ο σκοπός αυτής της εκστρατείας είναι η ανακοπή αυτής της πορείας πρόσδεσης της Κύπρου προς τη Δύση.

Η θέση της κυβέρνησης είναι ότι το βίντεο είναι αποτέλεσμα κακόβουλου μοντάζ. Ασφαλώς και είναι μοντάζ. Δεν πρόκειται για ψυχαγωγικό βίντεο, είναι μια παραγωγή από τις υπηρεσίες της Μόσχας για συγκεκριμένο λόγο. Το κάθε κλιπ, η κάθε λέξη που επελέγη έχουν τον σκοπό τους.

Στο απόσπασμα από την τηλεδιάσκεψη που έγινε στις 9 Δεκεμβρίου, ο διευθυντής του γραφείου του Προέδρου προσκαλούσε τον «επενδυτή» να επισκεφθεί στην Κύπρο και διευθετούσε συνάντηση του με τον Χριστοδουλίδη: «Και μετά μπορείτε να έρθετε στον Πρόεδρο, και μπορείτε να προσφέρετε (…) Μπορούμε να το κάνουμε αυτό στην παρουσία του Προέδρου, μπορούμε να κανονίσουμε μια επίσκεψη και να ήρθατε στην Κύπρο».

Οι οργανωτές της επιχείρησης παγίδευσης του Χριστοδουλίδη έφτασαν μέχρι τον προθάλαμο του γραφείου του και είναι απίθανο να μην έκαναν το βήμα και να δεχτούν την πρόσκληση συνάντησης μαζί του. Προς το παρόν μια τέτοια πληροφορία δεν επιβεβαιώνεται, όμως στο βίντεο υπάρχουν αναφορές από τον Λακκοτρύπη για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας Χριστοδουλίδη με μετρητά για να παρακαμφθεί ο περιορισμός της οροφής του ενός εκατομμυρίου που προβλέπει η νομοθεσία, αλλά και για τις μελλοντικές εκλογές.

Όλο το ζουμί του βίντεο είναι η τελευταία πρόταση πριν το κλείσιμο. Η αφηγήτρια αναφέρει ότι ο Χριστοδουλίδης «χρησιμοποίησε παράνομα μετρητά για να χρηματοδοτήσει την πρώτη του εκστρατεία και τώρα κάνει το ίδιο στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τις επόμενες προεδρικές εκλογές».

Από τις πολύωρες συζητήσεις που έγιναν και καταγράφηκαν, και με δεδομένο ότι ο στόχος της επιχείρησης παγίδευσης ήταν ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, πρέπει να αποκλειστεί εντελώς η πιθανότητα να μην υπάρχουν άλλα ενοχοποιητικά αποσπάσματα. Ούτε συνάδει με τις πρακτικές των μυστικών υπηρεσιών να αποκαλύψουν τον μηχανισμό που έστησαν με τόση επιμέλεια πριν έχουν στο χέρι ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Προφανώς οι δράστες έδεσαν με κάποιο τρόπο τον Χριστοδουλίδη για χρηματοδότηση στις επόμενες εκλογές. Ο στόχος αυτής της επιχείρησης παγίδευσης δεν ήταν ο διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου, ούτε η Πρώτη Κυρία, Η παραίτηση του κ. Χαραλάμπους και η διάλυση του Φορέα της κυρίας Καρσερά είναι οι παρενέργειες. Το μεγάλο ψάρι είναι ο ίδιος ο Πρόεδρος, ο οποίος τελεί ήδη υπό εκβιασμό για τα χειρότερα…

* Ο Μακάριος Δρουσιώτης είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων για το Κυπριακό. Το τελευταίο του βιβλίο είναι το «Κράτος μαφία» (εκδ. Αλφάδι)

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News