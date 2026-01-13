Ο Χούλιο Ιγκλέσιας κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση

Σοβαρότατες κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης βαραίνουν τον ισπανό τραγουδιστή Χούλιο Ιγκλέσιας, μετά τις καταγγελίες δύο πρώην εργαζομένων του, οι οποίες υποστηρίζουν ότι υπέστησαν «ανάρμοστα αγγίγματα, προσβολές και ταπεινώσεις μέσα σε ένα καθεστώς ελέγχου και συνεχούς παρενόχλησης».

Οι δυο γυναίκες –μια οικιακή βοηθός και μια φυσικοθεραπεύτρια που εργάζονταν στις πολυτελείς κατοικίες του Ιγκλέσιας στη Δομινικανή Δημοκρατία και στις Μπαχάμες– καταγγέλλουν ότι οι επιθέσεις σημειώθηκαν το 2021, σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο Guardian.

Οι καταγγελίες ήρθαν στο φως ύστερα από τριετή κοινή έρευνα της ισπανικής ειδησεογραφικής ιστοσελίδας elDiario.es και του ισπανόφωνου τηλεοπτικού δικτύου Univision Noticias, τα οποία συγκέντρωσαν μαρτυρίες από 15 πρώην εργαζόμενους που δούλεψαν για τον 82χρονο σήμερα καλλιτέχνη από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 έως το 2023.

Οπως αναφέρει το elDiario.es, «οι συνεντεύξεις αυτές περιγράφουν τις συνθήκες απομόνωσης των γυναικών, εργασιακές διαμάχες, μια αυστηρά ιεραρχημένη δομή προσωπικού και την τεταμένη ατμόσφαιρα που δημιουργούσε ο ευέξαπτος χαρακτήρας του Ιγκλέσιας».

«Οι δύο γυναίκες που κατήγγειλαν σεξουαλική κακοποίηση εξετάστηκαν επανειλημμένως για πάνω από έναν χρόνο και οι καταθέσεις τους παρέμειναν σταθερές», σημειώνει το ρεπορτάζ. Οι ισχυρισμοί τους, σύμφωνα με τα μέσα, στηρίζονται από εκτενή τεκμηρίωση, όπως φωτογραφίες, αρχεία κλήσεων, μηνύματα WhatsApp, θεωρήσεις εισόδου (βίζες), ιατρικές εκθέσεις και άλλα έγγραφα.

Η μία από τις δύο γυναίκες, η οποία αναφέρεται με το ψευδώνυμο «Ρεμπέκα» για λόγους προστασίας της ταυτότητάς της, κατέθεσε ότι ο Ιγκλέσιας, τότε 77 ετών, τη καλούσε συχνά στο δωμάτιό του στο τέλος της εργάσιμης ημέρας. «Με χρησιμοποιούσε σχεδόν κάθε βράδυ», είπε στα δύο μέσα. «Ενιωθα σαν αντικείμενο, σαν σκλάβα».

Σύμφωνα με τη Ρεμπέκα οι επιθέσεις γίνονταν συχνά παρουσία –και με τη συμμετοχή– άλλης εργαζόμενης, η οποία ήταν ανώτερή της στην ιεραρχία.

Η δεύτερη γυναίκα, που αναφέρεται με το ψευδώνυμο «Λάουρα», δήλωσε ότι ο Ιγκλέσιας τη φίλησε στο στόμα και της άγγιξε το στήθος χωρίς τη συγκατάθεσή της.

«Ημασταν στην παραλία και ήρθε και μου άγγιξε τις θηλές», είπε, προσθέτοντας ότι παρόμοιο περιστατικό συνέβη και δίπλα στην πισίνα της βίλας του τραγουδιστή στην Πούντα Κάνα, στη Δομινικανή Δημοκρατία.

Και οι δύο γυναίκες περιέγραψαν ένα ασφυκτικό και ελεγκτικό περιβάλλον εργασίας, κάνοντας λόγο για μια κουλτούρα όπου ο Ιγκλέσιας «κανονικοποιούσε την κακοποίηση». Η Ρεμπέκα δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αυτό το σπίτι έπρεπε να λέγεται “το μικρό σπίτι του τρόμου” γιατί είναι ένας εφιάλτης, κάτι πραγματικά φρικτό».

Μαρτυρίες πρώην εργαζομένων για το σύστημα προσλήψεων περιγράφουν ότι αυτό ξεκινούσε με αγγελίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες απευθύνονταν σε νεαρές γυναίκες. Οι υποψήφιες καλούνταν να στείλουν φωτογραφίες προσώπου και ολόκληρου του σώματός τους.

Η Ρεμπέκα και η Λάουρα ανέφεραν ότι ο Ιγκλέσιας τούς έκανε άκρως προσωπικές ερωτήσεις λίγο μετά την άφιξή τους. Υποστηρίζουν επίσης ότι τους ζήτησε διαρκώς να του δείξουν το στήθος τους και ότι το άγγιζε.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Guardian, το elDiario.es μετέδωσε αργότερα ότι οι δύο γυναίκες υπέβαλαν επίσημη μήνυση στην Audiencia Nacional, το ανώτατο ποινικό δικαστήριο της Ισπανίας, κατηγορώντας τον Ιγκλέσιας για εμπορία ανθρώπων και σεξουαλική κακοποίηση.

Οι δημοσιογράφοι του elDiario.es και του Univision επιχείρησαν επανειλημμένως να επικοινωνήσουν με τον Ιγκλέσιας και τον δικηγόρο του μέσω email, τηλεφώνου και επιστολών, χωρίς να λάβουν απάντηση.

Ωστόσο, η γυναίκα που η Ρεμπέκα κατονομάζει ως την πρώτη της προϊσταμένη στη βίλα της Πούντα Κάνα –και με την οποία φέρεται να είχε την πρώτη της σεξουαλική επαφή με τον Ιγκλέσιας– απέρριψε τις καταγγελίες ως «ανοησίες». Δήλωσε ότι αισθάνεται μόνο «ευγνωμοσύνη, θαυμασμό και σεβασμό για τον σπουδαίο καλλιτέχνη και άνθρωπο», περιγράφοντάς τον ως «ταπεινό, γενναιόδωρο, αληθινό κύριο και απόλυτα σεβαστικό προς όλες τις γυναίκες».

Η υπουργός Εργασίας της Ισπανίας και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Γιολάντα Ντίαθ, χαρακτήρισε τις μαρτυρίες των γυναικών «ανατριχιαστικές», λέγοντας ότι περιγράφουν «σεξουαλικές επιθέσεις και μια κατάσταση σκλαβιάς».

Ωστόσο, ο Ιγκλέσιας –ο οποίος έχει πουλήσει πάνω από 300 εκατομμύρια δίσκους στη διάρκεια έξι δεκαετιών– βρήκε στήριξη από την περιφερειάρχη της Μαδρίτης, Ισαβέλ Ντίαθ Αγιούσο. Η δεξιά πολιτικός δήλωσε ότι η διοίκησή της δεν θα ικανοποιήσει τα αιτήματα του αριστερού κόμματος Más Madrid να του αφαιρεθούν οι τιμητικές διακρίσεις που του έχουν απονεμηθεί.

«Οι γυναίκες δέχονται επιθέσεις και βιασμούς στο Ιράν με τη συνενοχή της άκρας Αριστεράς», έγραψε στο Χ. «Η περιφέρεια της Μαδρίτης δεν θα συμβάλει ποτέ στη δυσφήμηση καλλιτεχνών, ακόμη περισσότερο όταν πρόκειται για τον πιο παγκόσμιο από όλους τους τραγουδιστές, τον Χούλιο Ιγκλέσιας».

