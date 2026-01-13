Τραμπ σε Ιρανούς: «Συνεχίστε τις διαδηλώσεις – Ερχεται βοήθεια»

Σαφές μήνυμα προς τους ιρανούς διαδηλωτές να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους παράλληλα να γνωρίζουν ότι οι ΗΠΑ θα τους βοηθήσουν με κάθε τρόπο, σημειώνοντας, μάλιστα ότι «έρχεται βοήθεια» χωρίς να διευκρινίσει ποια μορφή θα έχει.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστηρίζει ότι:

«Ιρανοί Πατριώτες, ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ – ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΣΑΣ!!! Καταγράψτε τα ονόματα των δολοφόνων και των κακοποιητών. Θα πληρώσουν βαρύ τίμημα. Εχω ακυρώσει όλες τις συναντήσεις με Ιρανούς αξιωματούχους μέχρι να ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ η παράλογη δολοφονία των διαδηλωτών. Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘ’ ΟΔΟΝ. MIGA!!! (σ.σ.: Make Iran Great Again)»

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Τραμπ έχει ενημερωθεί τις τελευταίες ημέρες για νέες επιλογές στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν, καθώς εξετάζει το ενδεχόμενο να υλοποιήσει την απειλή του να επιτεθεί στη χώρα λόγω της καταστολής των διαδηλώσεων, σύμφωνα με πολλούς αμερικανούς αξιωματούχους, που έχουν γνώση του θέματος.

Παράλληλα ο αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι η χρήση βίας από το ιρανικό καθεστώς αποτελεί «κόκκινη γραμμή», την οποία – όπως δήλωσε – η Τεχεράνη «φαίνεται να αρχίζει να ξεπερνά». Την ίδια ώρα, ο Λευκός Οίκος εξετάζει «πολύ ισχυρές επιλογές», από τη διπλωματία έως και στρατιωτικά πλήγματα. Αμερικανικά ΜΜΕ υποστηρίζουν ότι υπάρχει διχογνωμία στο εσωτερικό της κυβέρνησης Τραμπ, με τον αντιπρόεδρο Τζει Ντι Βανς να τάσσεται υπέρ μία διπλωματικής λύσης.

