Οικολογικό ουίσκι; Σκωτσέζικο αποστακτήριο δοκιμάζει φιάλες αλουμινίου

Οι λάτρεις του ουίσκι και οι τουρίστες συχνά μαγεύονται από τις κεχριμπαρένιες σειρές των ουίσκι malt που κοσμούν τα ράφια των μπαρ, των εστιατορίων και των ξενοδοχείων της Σκωτίας – αλλά οι προτάσεις ενός από τα μικρότερα αποστακτήρια της χώρας ξεσηκώνουν αντιδράσεις, καθώς θεωρούνται ιεροσυλία.

Το Αποστακτήριο Stirling, που βρίσκεται κάτω από τα τείχη του κάστρου της πόλης Στέρλινγκ, λίγα μόλις χιλιόμετρα από την τοποθεσία της ιστορικής μάχης του Μπάνοκμπερν για τον Πρώτο Πόλεμο της Ανεξαρτησίας της Σκωτίας, δοκιμάζει κατά πόσον μπορεί να πουλήσει τη μικρή παραγωγή malt ουίσκι του σε φιάλες αλουμινίου, σε μια προσπάθεια να μειώσει τις εκπομπές άνθρακα, όπως αναφέρει ρεπορτάζ του Guardian.

Το αλουμίνιο είναι ένα υλικό πανταχού παρόν στη βρετανική βιομηχανία τροφίμων και ποτών, καθώς με αυτό συσκευάζονται από αναψυκτικά και γεύματα σε πακέτο μέχρι κοκτέιλ για το σπίτι. Πλέον εισέρχεται και στο εμπόριο παραγωγής αλκοόλ, με κάποιους προμηθευτές βότκας και τζιν να προσφέρουν τα προϊόντα τους σε αλουμινένια μπουκάλια.

Μέχρι τώρα, όμως, οι αποστακτήρες ουίσκι, πιστοί στην παράδοση και στην αισθητική, το απέφευγαν. Ταυτόχρονα, οι λάτρεις του ουίσκι, οι οποίοι συχνά πληρώνουν πάνω από 100 λίρες (115 ευρώ) για ένα μπουκάλι, θεωρούνται ιδιαίτερα συντηρητικοί ώστε να αλλάξουν τις συνήθειές τους.

Η Stirling συνεργάζεται με επιστήμονες στο Heriot-Watt, στα περίχωρα του Εδιμβούργου –το μοναδικό πανεπιστημιακό τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου που ειδικεύεται τόσο στην έρευνα ζυθοποιίας όσο και στη βιομηχανία απόσταξης–, για μια σειρά τεστ προς επιβεβαίωση της ασφάλειας της φιάλης αλουμινίου.

Η Κάθριν Χολμ, διευθύντρια μάρκετινγκ του αποστακτηρίου Stirling, λέει στον Guardian ότι οι νεότεροι καταναλωτές αλκοόλ, ο αριθμός των οποίων έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια, ίσως εκλάβουν τα πολύ καλύτερα οικολογικά διαπιστευτήρια της εταιρείας ως κίνητρο κατανάλωσης.

Τα σκωτσέζικα αποστακτήρια αντιδρούν στην επιβεβλημένη στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη βιομάζα, αλλά το γυαλί εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό μέρος του αποτυπώματος άνθρακα της βιομηχανίας παραγωγής τους. Μια φιάλη πλήρους μεγέθους συχνά ζυγίζει όσο και η ποσότητα του ουίσκι που περιέχει.

Τα μπουκάλια αλουμινίου μπορούν να είναι έως και 90% ελαφρύτερα και πολύ λεπτότερα από το γυαλί, μειώνοντας έτσι το κόστος αποστολής τους και την ηλεκτρική ενέργεια για την παραγωγή τους, ενώ ανακυκλώνονται ευκολότερα. Μπορούν να διαμορφωθούν σε σχήμα και να χαραχθούν ευκολότερα από τα γυάλινα, επιτρέποντας τη δημιουργία σειρών περιορισμένης έκδοσης ή μπουκαλιών κατά παραγγελία.

Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον συνέκριναν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του ανακυκλούμενου αλουμινίου σε σύγκριση με το νέο και το ανακυκλώσιμο γυαλί, καθώς και με το πλαστικό μπουκάλι, και διαπίστωσαν ότι έχει σταθερά τα καλύτερα περιβαλλοντικά διαπιστευτήρια. Το παρθένο γυαλί, από την άλλη, είναι σταθερά το πλέον επιβλαβές για το περιβάλλον.

Η Χολμ επισημαίνει στον Guardian ότι προς το παρόν θεωρείται αδιανόητο για κάποιον να πληρώσει 100 λίρες για ένα ουίσκι σε φιάλη αλουμινίου, αλλά αν η παραγωγή του γίνει σωστά θα προσφέρει στους πιο ευαισθητοποιημένους την επιλογή μιας βιώσιμης συσκευασίας. «Δεν θα είμαστε σε θέση να κρίνουμε το ύψος της ζήτησης μέχρι να ξεκινήσουμε την εμπορική διάθεσή του», σημειώνει.

Τα Αποστακτήρια Stirling δεν είναι τα μόνα που επιχειρούν τη μετάβαση. Το αποστακτήριο Isle of Harris έχει θέσει σε δοκιμή εδώ και λίγα χρόνια τη διάθεση τζιν σε φιάλες αλουμινίου, ένας σκωτσέζος παραγωγός που υπογράφει τη φίρμα Ogilvy κάνει το ίδιο με τη βότκα του –με τα φιαλίδια αλουμινίου του να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ως μπουκάλια νερού– ενώ και ο γαλλικός οίκος Avallen διαθέτει το μπράντι του σε φωτεινά χάρτινα μπουκάλια.

Πανεπιστημιακοί χημικοί και ζυθοποιοί αναφέρουν στον Guardian ότι οι δοκιμές τους πάνω στο malt ουίσκι Stirling θέτουν αρκετά ζητήματα που χρήζουν περαιτέρω αξιολόγησης. Παρότι η γεύση του αλκοολούχου ποτού δείχνει αναλλοίωτη στο αλουμινένιο μπουκάλι, εργαστηριακές δοκιμές με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διαπίστωσαν ίχνη αλουμινίου που είχαν διαρρεύσει στο ουίσκι – αυξάνοντας πιθανούς κινδύνους για την υγεία.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η εσωτερική επένδυση των φιαλών αλουμινίου στα τεστ τους διαβρώθηκε από το ουίσκι με υψηλότερη περιεκτικότητα σε αλκοόλ (49%) που χρησιμοποίησαν, καθώς περιέχει περισσότερη αιθανόλη από το τζιν ή τη βότκα – επομένως είναι πιο όξινο. Θέλουν να δοκιμάσουν αλουμινένια μπουκάλια με πιο ενισχυμένη εσωτερική επένδυση και να κάνουν κάποιες μακροπρόθεσμες δοκιμές.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι η επαφή με το αλουμίνιο θα μπορούσε να αλλάξει τη χημική σύνθεση του ουίσκι, αλλοιώνοντας τη γεύση και την αίσθηση που αφήνει στο στόμα. Η πρόκληση για τους ερευνητές είναι να ανακαλύψουν αν υπάρχει εμπορικά διαθέσιμη φιάλη αλουμινίου που να διαθέτει εσωτερική επένδυση ικανή να «φιλοξενήσει» οινοπνευματώδη ποτά με την ένταση ενός ουίσκι υψηλής περιεκτικότητας σε αλκοόλ.

Τα Αποστακτήρια Harris αναφέρουν στον Guardian ότι οι δοκιμές μπουκαλιών αλουμινίου για τζιν έχουν το κοινό τους – ειδικά ποδηλάτες και κατασκηνωτές που συχνάζουν στο αποστακτήριο τους και στους οποίους αρέσει η ελαφρότητα του μπουκαλιού. Η εταιρεία δεν εξετάζει ακόμα το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει τις φιάλες αλουμινίου για το ουίσκι της, κυρίως για αισθητικούς και εμπορικούς λόγους.

Σε κάθε περίπτωση, τα τελευταία χρόνια, η πίεση που ασκείται στη βιομηχανία αλκοολούχων ποτών της Σκωτίας για μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στην παραγωγή τους, ώστε να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες προτιμήσεις των οικολογικά ευαισθητοποιημένων καταναλωτών, είναι σημαντική.

