Γάλλοι αγρότες εισέβαλαν με τα τρακτέρ στο Παρίσι

Γάλλοι αγρότες κάθονται πάνω σε μπάλες άχυρου μπροστά από τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση | REUTERS/Abdul Saboor
Με τα τρακτέρ τους παραταγμένα στους πιο εμβληματικούς δρόμους του Παρισιού και με αποφασιστικότητα να μην αποχωρήσουν πριν αποσπάσουν ουσιαστικές δεσμεύσεις, οι γάλλοι αγρότες κλιμακώνουν την πίεση προς την κυβέρνηση, διαμαρτυρόμενοι για τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ΕΕ–Mercosur, την οποία θεωρούν απειλή για την επιβίωση της ευρωπαϊκής γεωργίας.

Παρέλαση των τρακτέρ στην Αψίδα του Θριάμβου {REUTERS/Benoit Tessier}

Οι αγρότες, που εισήλθαν στη γαλλική πρωτεύουσα με εκατοντάδες τρακτέρ, ανακοίνωσαν ότι σκοπεύουν να παραμείνουν διανυκτερεύοντας στο κέντρο της πόλης, διαμαρτυρόμενοι για τη συμφωνία που –όπως λένε– δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό, μέσω φθηνών εισαγωγών από τη Νότια Αμερική.

Η Γαλλία, ο μεγαλύτερος αγροτικός παραγωγός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκεται εδώ και μήνες στο επίκεντρο αγροτικών κινητοποιήσεων, τόσο για τη συμφωνία Mercosur όσο και για μια σειρά εγχώριων προβλημάτων.

Τη διαδήλωση της Τρίτης (13/01) οργάνωσε η FNSEA, ένα από τα ισχυρότερα αγροτικά συνδικάτα της χώρας.

Παριζιάνος περπατά δίπλα από τα παραταγμένα τρακτέρ στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας {REUTERS/Benoit Tessier}

Σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της έντασης, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνί ανακοίνωσε μια δέσμη μέτρων, τα οποία όμως θα τεθούν σε ισχύ μόνο εφόσον εγκριθεί ο κρατικός προϋπολογισμός.

Οι αγρότες δεν πείστηκαν και αποφάσισαν να παραμείνουν στο Παρίσι, απαιτώντας περισσότερες παραχωρήσεις.

Νεαροί γάλλοι αγρότες διασκεδάζουν πάνω σε μπάλες άχυρου κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων μπροστά από τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση,REUTERS/Abdul Saboor

Ο πρωθυπουργός ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι ζήτησε από τον υπουργό Γεωργίας να ετοιμάσει «νομοσχέδιο έκτακτης ανάγκης», που θα αφορά θέματα ύδρευσης, επιθέσεων λύκων σε κοπάδια και προβλημάτων παραγωγής, τα οποία είχε αναδείξει η FNSEA.

Τρακτέρ σε παράταξη έξω από τη γαλλική Εθνοσυνέλευση REUTERS/Abdul Saboor

Η κυβέρνηση σκοπεύει επίσης να προτείνει δημοσιονομικά μέτρα, όπως αυξημένες προβλέψεις αποταμιεύσεων και στήριξη των αγροτών για την αντιμετώπιση οικονομικών κραδασμών.

Οι αγρότες άδειασαν πατάτες και στην πλατεία Κονκόρντ του Παρισιού {REUTERS/Abdul Saboor}

Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, όλα αυτά θα γίνουν πράξη μόνο όταν το διχασμένο κοινοβούλιο εγκρίνει τελικά τον καθυστερημένο προϋπολογισμό του 2026.

Η αστυνομία του Παρισιού εκτίμησε ότι περίπου 350 τρακτέρ συμμετείχαν στη διαδήλωση της Τρίτης. Τα τρακτέρ συγκεντρώθηκαν ξανά κοντά στην Αψίδα του Θριάμβου και κινήθηκαν προς το κτίριο της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, όπου αγρότες άδειασαν αρκετούς τόνους πατάτας μπροστά από το κοινοβούλιο.

Οι αγρότες άδειασαν αρκετούς τόνους πατάτας μπροστά από το κοινοβούλιο {REUTERS/Abdul Saboor}

Η έγκριση της συμφωνίας Mercosur από την πλειονότητα των κρατών-μελών της ΕΕ την περασμένη Παρασκευή –παρά την αντίθεση της Γαλλίας– έχει εντείνει την πίεση προς την κυβέρνηση, τόσο από τους αγρότες όσο και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ορισμένα από τα οποία έχουν ήδη καταθέσει προτάσεις δυσπιστίας.

