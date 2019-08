Ο Μπραντ Πιτ παραδίδει μαθήματα στυλ στα 55 του

Τι και αν έχει πατήσει τα 55 και οδεύει ολοταχώς στα 56 του χρόνια, τον ερχόμενο Δεκέμβριο;

Ο Μπραντ Πιτ βρήκε ξανά τον παλιό του, καλό εαυτό, παραδίδοντας μαθήματα απαράμιλλου στυλ και ανδρικής γοητείας από το Μεξικό, όπου βρέθηκε πριν μερικές ημέρες για τις ανάγκες προώθησης της ταινίας «Κάποτε στο Χόλιγουντ» (Once Upon a Time In Hollywood), του Κουέντιν Ταραντίνο.

Ο αμερικανός ηθοποιός, χαμογελαστός, άκρως ευδιάθετος και φορώντας ένα μπεζ κοστούμι και ασορτί καπέλο, κατέβηκε τις κυλιόμενες σκάλες ενός εμπορικού κέντρου στην Πόλη του Μεξικού και οι θαυμαστές του τον αποθέωσαν.

Oπως σημειώνουν τα αμερικανικά sites που ασχολούνται με την μόδα, ο Πιτ ήταν πιο κομψός από ποτέ, καθώς με την εμφάνιση του «έκανε τικ» σε όλα τα κουτάκια της ανδρικής ενδυματολογικής καλαισθησίας.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται, με την απόφαση του να αφήσει τα ξανθά μαλλιά του χαλαρά πίσω στο σβέρκο, δεν αποκλείεται να κάνει ξανά μόδα την «μικρή χαίτη», το στυλ χτενίσματος που ήταν πολύ δημοφιλές στους άνδρες στις αρχές της δεκαετίας του ’70.

Πριν μερικές ημέρες, ο Πιτ φωτογραφήθηκε για το περιοδικό GQ Αυστραλίας, όπου έδωσε και μια εκτενή συνέντευξη παραδεχόμενος πως οι ημέρες του ως ηθοποιός ίσως να είναι και μετρημένες.

«Πλέον, είμαι περισσότερο πίσω από τις κάμερες, ως παραγωγός και αυτό με ευχαριστεί πάρα πολύ. Ως ηθοποιός δουλεύω όλο και λιγότερο. Πιστεύω ότι αυτό είναι παιχνίδι είναι για νέους. Όχι ότι δεν υπάρχουν υπέροχοι ρόλοι και για μεγαλύτερους άνδρες. Απλά νομίζω ότι το ίδιο το παιχνίδι του Χόλιγουντ θα σε προσπεράσει. Είναι η φυσική εξέλιξη. Θα σε βγάλει εκτός γιατί αυτή είναι η φυσική συνέχεια», λέει ο ηθοποιός.

Στη συνέχεια απαντά διπλωματικά για και για το Netflix και το Hulu, τις πλατφόρμες που έχουν διχάσει το Χόλιγουντ κερδίζοντας ολοένα μεγαλύτερη δημοφιλία.

Δηλώνει «περίεργος» για το ποιο είναι το μέλλον των ταινιών και ποια μορφή θα πάρουν, αλλά ξεκαθαρίζει πως «εκτιμώ πραγματικά τις υπηρεσίες streaming επειδή βλέπουμε όλο και περισσότερα ποιοτικά έργα να γίνονται».

«Βλέπουμε περισσότερους συγγραφείς και σκηνοθέτες και ηθοποιούς. Σου δείχνει πόσοι ταλαντούχοι άνθρωποι είναι εκεί έξω. Θα ήθελα να πιστεύω πως υπάρχει χώρος και για τους δύο (και σινεμά και κανάλια streaming)», λέει ο Πιτ.

Όσον αφορά και στο άλλο μείζον θέμα, αυτό του χωρισμού του με την Αντζελίνα Τζολί, ο Πιτ δηλώνει:

«Ανησυχώ περισσότερο για το πώς ανακυκλώνεται το θέμα, πώς περνάνε μηνύματα στα παιδιά μου και τους φίλους τους. Γιατί, φυσικά, δεν γίνεται (από τα ΜΜΕ) με διακριτικότητα ή ευαισθησία – γίνεται για να πουλήσει. Γνωρίζουμε όλοι ότι αυτά τα θέματα πουλάνε, αλλά τα παιδιά μου βρίσκονται στο μάτι του κυκλώνα. Αυτό με πονάει».

Μάλιστα, με την βοήθεια της ταινίας του Ταραντίνο, έχει ξεκινήσει μια ευρύτερη κουβέντα, μήπως στα ερχόμενα Όσκαρ, ο Πιτ τιμηθεί επιτελούς για πρώτη φορά με ένα χρυσό αγαλματάκι.

Κατά κοινή ομολογία, στο «Once Upon a Time in Hollywood» ο Πιτ κλέβει την παράσταση από τον συμπρωταγωνιστή του, Λεονάρντο Ντι Κάπριο, και όλοι θεωρούν πως ο 55χρονος παίζει ήδη «γερά» για τα Όσκαρ του χρόνου.

Ο Πιτ έχει ήδη δύο υποψηφιότητες για βραβείο Α’ αντρικού ρόλου, μια με το «Μπέντζαμιν Μπάτον» και μια με το «Moneyball», αλλά και μια για Β’ ρόλου για την ταινία «12 Πίθηκοι». Δεν κέρδισε κανένα.