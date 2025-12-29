Αλλαγή του χρόνου με τσουχτερό κρύο – η πρόβλεψη του καιρού για τις επόμενες ημέρες

Με χειμωνιάτικη διάθεση, ξεκίνησε η εβδομάδα, με αισθητό κρύο, σποραδικές βροχές, λίγα χιόνια κυρίως στα ορεινά και τοπικό παγετό τις πρωινές ώρες.

Η εικόνα αυτή θα συνοδεύσει και την Πρωτοχρονιά, που θα μας βρει με χαμηλές θερμοκρασίες, περιορισμένα φαινόμενα , χωρίς όμως ακρότητες.

Σε γενικές γραμμές, η εβδομάδα θα κυλήσει ήρεμα, μέσα σε φυσιολογικά για την εποχή πλαίσια. Δεν αναμένονται εκτεταμένες κακοκαιρίες, ωστόσο το τσουχτερό κρύο και οι κατά τόπους βροχές θα μας απασχολήσουν από την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και τις πρώτες ημέρες του νέου έτους.

Οπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, το θερμοκρασιακό σκηνικό θα θυμίζει «κανονικό χειμώνα», με τιμές περίπου 4 έως 5 βαθμούς κάτω από τη μέση κλιματική τιμή. Πρόκειται, όπως τονίζει, για μια απολύτως φυσιολογική εικόνα για την εποχή, χωρίς καιρικά εμπόδια που θα δυσκολέψουν τις μετακινήσεις ή τις εορταστικές δραστηριότητες, κατά την αλλαγή του χρόνου.

✅Λένε πως μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις. Φανταστείτε, λοιπόν, πόσες λέξεις μπορεί να αφηγηθεί ένα βίντεο καιρού για την Πρωτοχρονιά.

✅Το σκηνικό των ημερών θα θυμίζει χειμώνα: παραμονή και ανήμερα Πρωτοχρονιάς θα επικρατήσει κρύο, με θερμοκρασίες περίπου 4–5 βαθμούς κάτω… pic.twitter.com/w9SfURviY2 — Theodoros Kolydas (@KolydasT) December 29, 2025

Από την άλλη πλευρά, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας μιλά για ένα σύντομο αλλά έντονο «σκανδιναβικό ψύχος», που θα επηρεάσει τη χώρα κυρίως το διήμερο Τετάρτη – Πέμπτη. Ψυχρές αέριες μάζες από βορειότερα γεωγραφικά πλάτη θα προκαλέσουν ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας, η οποία σε ορισμένες περιοχές μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 10 βαθμούς. Παράλληλα, οι βοριάδες θα ενισχυθούν στα πελάγη, αγγίζοντας τα 6 έως 7 μποφόρ.

Οσον αφορά τις χιονοπτώσεις, αυτές θα είναι περιορισμένες και ασθενείς. Την Τετάρτη ενδέχεται να εμφανιστούν και σε χαμηλότερα υψόμετρα σε περιοχές όπως η Εύβοια, η Στερεά Ελλάδα (παροδικά και η Αττική) και η Πελοπόννησος, χωρίς όμως να δημιουργήσουν προβλήματα ή να ευνοήσουν τη χιονοδρομία σε δημοφιλείς προορισμούς.

Την Πρωτοχρονιά, με εξαίρεση την Κρήτη και τις Κυκλάδες, ο καιρός σταδιακά θα ανοίξει, με τον χαρακτηριστικό «ήλιο με δόντια». Στη συνέχεια, οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιάδες και το κρύο θα αρχίσει να υποχωρεί.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για την Τρίτη

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025 αναμένονται λίγες νεφώσεις που βαθμιαία στα νησιά του Ιονίου, τα δυτικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τη νότια Θεσσαλία. Λίγα χιόνια θα πέσουν από το βράδυ στα βόρεια και δυτικά ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Βαθμιαία από το μεσημέρι και από τα βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

Ο καιρός την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

Την Τετάρτη, παραμονή της Πρωτοχρονιάς, στη Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο και το βόρειο Ιόνιο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις με σποραδικές βροχές. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά-ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο και πρόσκαιρα το πρωί στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ αλλά στα νότια μέχρι το μεσημέρι θα επικρατούν δυτικοί άνεμοι 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη σχεδόν τη χώρα και δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 6 με 8 και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 10 με 12, ενώ θα φτάσει στα δυτικά και τα νησιά του βορείου Αιγαίου τους 13 με 15 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

Ο καιρός την Πρωτοχρονιά

Την Πρωτοχρονιά, αναμένονται σύμφωνα με την ΕΜΥ λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά και νότια. Στην Κρήτη και τις Κυκλάδες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πρόσκαιρες χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

Ο καιρός την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026

Στις 2 Ιανουαρίου αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Από το απόγευμα στα βορειοδυτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά της Ηπείρου χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι σε όλη σχεδόν τη χώρα θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο από το απόγευμα έως 6 και μόνο στην περιοχή των Δωδεκανήσων θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της, όμως νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

Ο καιρός το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026

Στις 3 Ιανουαρίου, στα δυτικά αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στο ανατολικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.