Το 2025 σε 25 κλικ

Από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη μέχρι το Μπουένος Αϊρες, από την Ουάσινγκτον μέχρι το Πεκίνο και από την Αίτνα μέχρι το νησάκι Γιούιστ στη Βόρεια Θάλασσα, η χρονιά που φεύγει ήταν γεμάτη στιγμές, μικρές, μεγάλες, ιστορικές ή καθημερινές, όλες μοναδικές. Και οι φωτορεπόρτερ σε όλο τον κόσμοι ήταν εκεί για να τις «πιάσουν» με τον φακό τους. Μια νύφη στολισμένη ανάμεσα σε στρατιωτικά οχήματα έτοιμα να παρελάσουν. Η ανακούφιση στα μάτια ενός ομήρου που επιστρέφει σπίτι ύστερα από δύο χρόνια αιχμαλωσίας στις σήραγγες της Χαμάς. Οι cheerleaders με τις γραβάτες. Η φύση, στα καλύτερα και τα χειρότερά της. Ενας ολόκληρος χρόνος Τραμπ!
12 Μαΐου 2025. Το γεμάτο φεγγάρι ανατέλλει πάνω από τον Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο. Η πανσέληνος του Μαΐου τιμά την ανοιξιάτικη αναγέννηση της φύσης και ονομάζεται «Φεγγάρι των Λουλουδιών»
Milos Bicanski/Getty Images/ Ideal Image
Αν μη τι άλλο, το concept ήταν πρωτότυπο για γαμήλια φωτογράφηση. Η νύφη ανάμεσα στα άρματα μάχης του ελληνικού Στρατού λίγο πριν εκείνη πει το «ναι» στην εκκλησία και αυτά ξεκινήσουν την παρέλαση της 25ης Μαρτίου στην Αθήνα
REUTERS/Louiza Vradi
Το 2025 ήταν χρονιά νέου Προέδρου Δημοκρατίας για την Ελλάδα. Στις 13 Μαρτίου ο Κωνσταντίνος Τασούλας ανέλαβε επισήμως το ανώτατο πολιτειακό αξίωμα
Dimitris Kapantais/SOOC
Εννοείται πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ μας έδωσε στιγμιότυπα και στιγμιότυπα αυτή τη χρονιά. Αυτό εδώ το κλικ, όμως, έχει και ιστορική σημασία: Μέσα στον Λευκό Οίκο ένας αρχηγός κράτους (ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι) υφίσταται εξευτελισμό και «κήρυγμα», από τον πλανητάρχη και τον αντιπρόεδρό του. Ηταν 28 Φεβρουαρίου 2025.
REUTERS/Brian Snyder
Μια ανθρώπινη θάλασσα περπατάει δίπλα στη θάλασσα. Εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στα σπίτια τους στη βόρεια Γάζα, εν μέσω εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στις 27 Ιανουαρίου 2025.
REUTERS/Ramadan Abed
Εδώ φαίνεται μόνο ένας σκύλος - το γκόλντεν ριτρίβερ την αγκαλιά του ιδιοκτήτη του. Εκείνη την ημέρα, όμως, στην Plaza Berlin στο Μπουένος Αϊρες της Αργεντινής βρίσκονταν άλλα 2.396 γκόλντεν ριτρίβερ, καταγράφοντας νέο ρεκόρ σκυλο-μάζωξης
Tobias Skarlovnik/Getty Images/Ideal Image
Είναι 26 Απριλίου 2025. Το Βατικανό κηδεύει τον Πάπα Φραγκίσκο και ο κλήρος θρηνεί με το κεφάλι σκυμμένο
REUTERS/Dylan Martinez
Τα μαγικά του φακού που «τσάκωσαν» την καναδή κολυμβήτρια Κάιλι Μάσε κλάσματα, δευτερολέπτου πριν βγει από στην επιφάνεια. Στον ημιτελικό των 50μ Υπτιο Γυναικών κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου στη Σιγκαπούρη, τον περασμένο Ιούλιο
REUTERS/Hollie Adams
Εκείνες τις ημέρες στο Λος Αντζελες όλα ήταν πορτοκαλί, μαύρα ή ροζ. Πορτοκαλί από τις φλόγες που κατέκαιγαν και μαύριζαν τα πάντα, ροζ από το επιβραδυντικό υγρό με το οποίο οι Αρχές προσπαθούσαν να περιορίσουν την πύρινη λαίλαπα
REUTERS/Ringo Chiu
Κωνσταντινούπολη, 23 Μαρτίου 2025. O δήμαρχος της πόλης Εκρέμ Ιμάμογλου φυλακίζεται από το καθεστώς της Αγκυρας, που τον κατηγορεί για διαφθορά. Χιλιάδες πολίτες βγαίνουν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι. Η αστυνομία ανοίγει «πυρ» με σπρέι πιπεριού
REUTERS/Umit Bektas
Αρχές 2025. Ο Τραμπ μόλις έχει αναλάβει τον Λευκό Οίκο και έχει διορίσει τον Ελον Μασκ επικεφαλής του «υπουργείου» Κυβερνητικής Αποδοτικότητας (DOGE). Ετοιμάζεται να υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα για περικοπές προσωπικού. Ο πιτσιρίκος X Μασκ - ναι, έτσι τον ονόμασε ο πατέρας του - αναρωτιέται τι δουλειά έχει στο Οβάλ Γραφείο και διόλου δεν τον νοιάζει αν οι κάμερες τον συλλαμβάνουν να σκαλίζει τη μύτη του
Andrew Harnik/Getty Images/Ideal Image
2 Ιουνίου 2025. Μια (ακόμη) έκρηξη της Αίτνας, με το ηφαιστειακό νέφος να δημιουργεί εντυπωσιακές εικόνες καθώς ανεβαίνει από τον νοτιοανατολικό κρατήρα. Παρά τον πορτοκαλί συναγερμό για τις αερομεταφορές, η έκρηξη θεωρήθηκε «στρομπολιανή». Οι «στρομπολιανές» είναι πιο ήπιες εκρήξεις και φέρουν το όνομα του Στρόμπολι, μικρού νησιού με ένα από τα τέσσερα ενεργά ηφαίστεια της Ιταλίας όπου παρατηρείται μια μικρή έκρηξη κάθε 10-12 λεπτά.
Fabrizio Villa/Getty Images/Ideal Image
Αιχμαλωτίστηκε από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, μετά τη σφαγή. Απελευθερώθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2025. Ο Ζιβ Μπέρμαν ήταν ένας από τους τελευταίους 20 ομήρους, που βγήκαν ζωντανοί από τις σήραγγες της Γάζας
Alexi J. Rosenfeld/Getty Images
Οι «Cheer Re-Man's» είναι άνδρες απόφοιτοι του πανεπιστημίου Waseda της Ιαπωνίας και διαπρέπουν στις φιγούρες. Είναι οι cheerleaders με τα κοστούμια και τις γραβάτες. Εδώ, χορεύουν στο «Cheer Up Japan» στο Τόκιο, στις 22 Μαρτίου 2025
REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Μια μεγάλη στιγμή για τον Χούμπι, τον Στιβ και τον Σκότι, τις τρεις φώκιες που γεννήθηκαν στο καταφύγιο φώκιας στο χωριό Νόρντνταϊχ και τώρα επιστρέφουν στη θάλασσα, σε ένα από τα επτά νησιά της Ανατολικής Φριζίας
Hauke-Christian Dittrich/picture alliance via Getty Images/Ideal Image
Η φρίκη σε πρώτο και δεύτερο πλάνο. Ο 71χρονος Γουόνγκ έντρομος μπροστά από τους φλεγόμενους ουρανοξύστες, με την σύζυγό του παγιδευμένη μέσα σε ένα από τα διαμερίσματα. Η πυρκαγιά της 26η Νοεμβρίου στοίχισε 161 ζωές
REUTERS/Tyrone Siu
Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, παρακολουθεί την στρατιωτική παρέλαση της 3 Σεπτεμβρίου 2025 στην πλατεία Τιενανμέν στο Πεκίνο, για την 80ή επέτειο της νίκης επί της Ιαπωνίας και το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Φέτος είχε και «υψηλούς προσκεκλημένους»: Βλαντίμιρ Πούτιν, Κιμ Γιονγκ Ουν και Μασούντ Πεζεσκιάν
Kevin Frayer/Getty Images/Ideal Image
Ποιοι Ολυμπιάκοι; Το 2025 είχαμε τους πρώτους Παγκόσμιους Αγώνες Ανθρωποειδών Ρομπότ. Οικοδέσποινα χώρα -ποια άλλη- η Κίνα, με τα ρομπότ να αγωνίζονται στο σπριντ, το ποδόσφαιρο και άλλα αθλήματα
REUTERS/Tingshu Wang
Το πρωί της 21ης Δεκεμβρίου, πενήντα Αγιοβασίληδες και των δυο φύλων, αθλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, και ερασιτέχνες από 15 ετών και άνω, συμμετείχαν στο πέμπτο «Santa SUP» της Θεσσαλονίκης, κωπηλατώντας στον Θερμαϊκό κατά μήκος της ακτογραμμής από τον Λευκό Πύργο μέχρι το λιμάνι. Για καλό σκοπό: Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν δόθηκαν στο Παιδοογκολογικό Τμήμα του ΓΝΘ Ιπποκράτειο
IntimeNews / ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Αποχαιρέτα την Ανατολική Πτέρυγα που χάνεις... Οι μπουλντόζες κατεδάφισαν τα γραφεία της Πρώτης Κυρίας στον Λευκό Οίκο και μαζί τους μια ιστορία 123 ετών. Για να χτιστεί η χρυσή αίθουσα χορού που ονειρεύεται ο Τραμπ
Eric Lee/Getty Images/Ideal Image
Τα γραφεία της Υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE) στο Πόρτλαντ του Ορεγκον πνίγηκαν στα δακρυγόνα τον περασμένο Οκτώβριο, με εκατοντάδες διαδηλωτές να διαμαρτύρονται για την μεταναστευτική πολιτική του Τραμπ και εκείνος να εξαπολύει την... Εθνοφρουρά
Spencer Platt/Getty Images/ Ideal Image
Το ραντεβού Ντόναλντ Τραμπ - Βλαντίμιρ Πούτιν ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου στην Αλάσκα. Πολλές οι προσδοκίες, μηδέν το αποτέλεσμα. Και ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται
Andrew Harnik/Getty Images/Ideal Image
Κοντινό στη διαδηλώτρια με τα πράσινα μάτια. Εξοπλίστηκε με αντιασφυξιογόνο μάσκα και βγήκε στους δρόμους της Νέας Υόρκης μαζί χιλιάδες άλλους, κατά της διακυβέρνησης Τραμπ
Alex Kent/Getty Images/Ideal Image
Ενα λουλούδι για τον «Πάπα των φτωχών», Φραγκίσκο, από τον Αντονίνο Σιρακούσα, μέλος μιας ομάδας αστέγων και φτωχών που επιλέχθηκαν για να παραστούν στην κηδεία του Ποντίφικα
REUTERS/Carlos Barria
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31