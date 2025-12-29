Το 2025 σε 25 κλικ

Από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη μέχρι το Μπουένος Αϊρες, από την Ουάσινγκτον μέχρι το Πεκίνο και από την Αίτνα μέχρι το νησάκι Γιούιστ στη Βόρεια Θάλασσα, η χρονιά που φεύγει ήταν γεμάτη στιγμές, μικρές, μεγάλες, ιστορικές ή καθημερινές, όλες μοναδικές. Και οι φωτορεπόρτερ σε όλο τον κόσμοι ήταν εκεί για να τις «πιάσουν» με τον φακό τους. Μια νύφη στολισμένη ανάμεσα σε στρατιωτικά οχήματα έτοιμα να παρελάσουν. Η ανακούφιση στα μάτια ενός ομήρου που επιστρέφει σπίτι ύστερα από δύο χρόνια αιχμαλωσίας στις σήραγγες της Χαμάς. Οι cheerleaders με τις γραβάτες. Η φύση, στα καλύτερα και τα χειρότερά της. Ενας ολόκληρος χρόνος Τραμπ!